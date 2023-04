MagentaSport

MagentaSport erzielt neue DEL-Rekordwerte: Über 23 Millionen Live-Seher, 19 Prozent Zuwachs insgesamt, in Playoffs plus 36 Prozent

WM live und mit täglich ausführlichen Berichten dazu alle WM-Tests

München (ots)

MagentaSport blickt auf die beste DEL-Saison aller Zeiten zurück. Mit einem Zuwachs von über 19 Prozent in der Gesamtserie und 36 Prozent in den Playoffs verzeichnet das Sportangebot der Telekom erneut Rekordwerte. Insgesamt verfolgten in der Saison 2022/2023 über 23 Millionen Zuschauer das Live-Angebot der PENNY DEL bei MagentaSport. Die Spiele der Playoffs und die Finalserie mit den Partien zwischen München und Ingolstadt erreichten durchgängig sechsstellige Zuschauerzahlen mit Spitzenwerten über 200.000 Zuschauern. Auch das Non-Live-Angebot auf den digitalen Kanälen sowie die tägliche Berichterstattung auf den Social Media-Kanälen von MagentaSport wurde auf über 70 Mio. Aufrufe in dieser Saison deutlich gesteigert. Das nächste Eishockey-Highlight wird die WM ab 12. Mai in Finnland sein: MagentaSport überträgt alle deutschen Partien und die k.o.-Runde ab Viertelfinale live, berichtet ausführlich täglich über alle WM-Themen vor Ort.

"Eishockey hat als nationale Sportart stark an Popularität hinzugewonnen. Die PENNY DEL hat sich zur TV-Sportart mit sehr guten Zuwachsraten entwickelt und bei MagentaSport Rekordwerte erzielt. Mit dem Sender MS Sport haben wir ein zusätzliches lineares Sportangebot für über vier Millionen MagentaTV-Kunden geschaffen, deren Interesse an Eishockey kontinuierlich wächst. Zudem sorgen verlässliche Sendezeiten und attraktive zusätzliche Angebote für eine starke Nutzung", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Wir werden weiter in Qualität, Inhalte und Technik investieren, um das beste Eishockey-Paket im TV-Markt noch attraktiver zu machen."

Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer, ergänzt: "Die 23 Millionen sowie vor allem auch die Top-Quoten in den Playoffs sind beeindruckend. Wir schreiben damit die Erfolgsstory seit Beginn der Partnerschaft weiter, worüber wir uns sehr freuen. Der Standard der Übertragungen hat sich auch in der jüngst abgelaufenen Saison nochmal weiterentwickelt. Wir freuen uns bereits jetzt auf die kommende Spielzeit, die mit der 30. DEL-Saison eine besondere sein wird."

Die Plattform für Eishockey-Fans: WM als nächstes Highlight

MagentaSport hat zudem das Live-Portfolio mit den Nationalmannschaften und die begleitende Berichterstattung rund um die PENNY DEL sukzessive ausgebaut. Dazu gehört etwa die zuletzt veröffentlichte Dokumentation über Moritz Müller oder "Die Eishockey Show" mit Basti Schwele, Sascha Bandermann und Rick Goldmann.

Als zusätzlicher Höhepunkt steht die Eishockey-WM der Männer auf dem Programm. Zur 86. WM im finnischen Tampere und in der lettischen Hauptstadt Riga bietet MagentaSport ab dem 12. Mai alle deutschen Spiele und die k.o.-Spiele an. Zudem eine Viertelfinal-Konferenz, umfangreiche Berichterstattung von vor Ort, exklusive Interviews sowie ein tägliches DEB-Update als News-Format. In der WM-Vorbereitung, live und kostenfrei bei MagentaSport, spielt das deutsche Team am 28. und 29. April in der Slowakei und trifft im letzten Testspiel am 9. Mai in München auf einer der Top-Favoriten der WM, die USA. Aktuell läuft die U18 WM live und kostenlos. Die Frauen WM wurde in dieser Saison ebenfalls in Live-Portfolio bei MagentaSport neu aufgenommen. Der Zuschauertrend ist auch hier steigend.

Die Telekom hat die DEL-Rechte bis 2028 erworben. In der aktuellen Saison der PENNY DEL wurden deutlich über 1000 Live-Stunden bei MagentaSport gezeigt. Für die Jubiläumssaison - die DEL geht in die 30. Saison - sind eine Reihe technischer und inhaltlicher Innovationen geplant.

Der WM-Fahrplan bei MagentaSport:

Testspiele

Freitag, 28.04.2023

Ab 17.15 Uhr: Slowakei - Deutschland

Samstag, 29.04.2023

Ab 14.15 Uhr: Slowakei - Deutschland

Dienstag, 09.05.2023

Ab 19.15 Uhr: Deutschland - USA

U18 WM in der Schweiz live:

Relegation - Best of 3-Modus: Der Verlierer steigt ab

Donnerstag, 28.04.2023 - Spiel 1

Ab 11 Uhr: Deutschland - Norwegen

Samstag, 29.04.2023 - Spiel 2

Ab 11 Uhr: Deutschland - Norwegen

Sonntag, 30.04.2023 - Spiel 3 optional

Ab 11 Uhr: Deutschland - Norwegen

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell