QVC

Neue Kooperation bei QVC: Frauke Ludowig verkauft erste eigene Beauty-Marke on air

TV-Star sieht vor allem im Live-Shopping Potenzial

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

QVC geht eine neue Partnerschaft mit prominentem TV-Gesicht ein: Die bekannte Moderatorin Frauke Ludowig, die zur Stammbesetzung bei RTL gehört, steigt mit einer eigenen Beauty-Linie bei QVC ein. Ihre Skincare-Linie pur lu by frauke ludowig setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und wird ab Oktober 2022 ausschließlich bei QVC erhältlich sein.

Sie kann TV, sie kann Beauty - nun bringt sie beides zusammen. Als prominenter Neuzugang bei QVC steht Frauke Ludowig allerdings nicht als Moderatorin vor der Kamera, sondern präsentiert und vertreibt ihre eigene Skincare-Linie. QVC hat damit einen weiteren Star gewonnen, der seine Produkte ausschließlich über die Kanäle des Retailers vertreibt. Erst im Januar 2022 ist Premium-Designer Steffen Schraut bei QVC an den Start gegangen.

"2022 ist für uns ein ganz besonderes Jahr. Frauke Ludowig und Steffen Schraut bereichern unser Programm und Produktportfolio enorm. Wir haben damit zwei sehr glaubwürdige Persönlichkeiten für uns gewinnen können", sagt Mathias Bork, CEO von QVC Deutschland.

Die Beauty-Marke pur lu by frauke ludowig ist "Made in Germany". Das Sortiment umfasst klassische Gesichtspflegeprodukte, Ampullen und Körpercremes sowie ein Eau de Parfum. Basis ist eine Kombination aus rein natürlichen und biotechnologisch gewonnenen Aktivstoffen.

"pur lu ist ein absolutes Herzensprojekt", erklärt Frauke Ludowig, die gleichzeitig Gesellschafterin und Mitgründerin der Markeist. Die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit QVC sei ganz bewusst gefallen. Für eine neue Beauty-Marke wie pur lu by frauke ludowig biete vor allem das reichweitenstarke und interaktive Live-Shopping viel Potenzial. "Zudem liebe ich es, live zu sein - nah am Zuschauer", so Frauke Ludowig weiter. "Bei QVC können wir den Kund*innen Inhaltsstoffe, Wirkmechanismen und Hintergründe zu den Produkten persönlich vorstellen und erklären. So kann recht schnell die Entscheidung fallen, ob ein Produkt zu den individuellen Bedürfnissen passt oder eben nicht. Ich freue mich wahnsinnig auf das direkte Feedback der Zuschauer. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber anderen Vertriebswegen."

Anfang Oktober werden erste Produkte von pur lu by frauke ludowig im Onlineshop auf QVC.de sowie in den Apps erhältlich sein. Offizieller on-air-Launch auf dem QVC TV-Hauptkanal ist der 23. Oktober 2022 ab 22 Uhr.

Über QVC®

QVC ist weltweit führend im Video-Commerce ("vCommerce") und bietet Video-Shopping im linearen Fernsehen, auf Webseiten, über digitale Streamingdienste sowie auf Social Media. Wissen und Insights vermittelt QVC mit Freude, Leidenschaft und überrascht Kund*innen durch ein sich stetig änderndes Sortiment aus bekannten Marken und innovativen neuen Produkten - von Home und Fashion über Beauty bis hin zu Technik und Schmuck. Kund*innen treffen zudem auf interessante Persönlichkeiten, begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das 1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen hat Standorte in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan und Italien. Weltweit erreicht QVC über 200 Millionen Haushalte mit 12 Fernsehkanälen, dazu kommen weitere Millionen Kund*innen über zahlreiche Streaming-Dienste, Webseiten, mobile Apps und Social-Media-Plattformen. Weitere Informationen: corporate.qvc.com, @QVC auf Facebook, Instagram oder Twitter oder QVC auf Pinterest, YouTube oder LinkedIn folgen.

In Deutschland startete QVC 1996 und wurde schnell zum Marktführer in seiner Branche. Mehrere Tausend Mitarbeiter*innen an vier Standorten (Düsseldorf, Hückelhoven, Bochum, Kassel) schaffen ein einzigartiges Shopping-Erlebnis, das von drei TV-Kanälen (QVC, QVC Zwei, QVC Style) über einen Onlineshop und alle relevanten Apps bis hin zu Social-Media-Plattformen reicht.

QVC gehört zur Qurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB, QRTEP), zu der außerdem HSN®, zulily® und die Cornerstone Marken zählen (zusammen "Qurate Retail GroupSM") sowie andere Minderheitsbeteiligungen und Investments in Erneuerbare Energien. Die Qurate Retail Group hat sich einem "more human way to shop" verschrieben und ist die Nr. 1 im vCommerce. Weitere Informationen: www.qurateretailgroup.com, @QurateRetailGrp auf Facebook, Instagram oder Twitter oder der Qurate Retail Group auf YouTube oder LinkedIn folgen. QVC und Q sind registrierte Marken der ER Marks, Inc.

Shopping:

QVC.de

Lifestyle:

enjoy.QVC.de

Newsroom:

Unternehmen.QVC.de/Newsroom

LinkedIn:

QVC Deutschland

Facebook:

@meinQVC

@QVCNEXT

Instagram:

@qvcdeutschland

Original-Content von: QVC, übermittelt durch news aktuell