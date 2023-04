MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport 31. Spieltag: SV Elversberg besiegt Viktoria Köln mit 3:2

"Das gallische Dorf" lebt den Aufstiegstraum weiter, redet aber nicht darüber: "Guten Schritt gemacht!"

Wer soll jetzt den SV Elversberg eigentlich noch am Aufstieg hindern? Sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten Wiesbaden, 10 Punkte auf den Relegationsplatz, aktuell von Dresden besetzt. Der Aufsteiger schafft mit dem 3:2 gegen Köln bei einem ausstehenden Nachholspiel (Dienstag, 25. April gegen Duisburg) und 7 Spieltage vor dem Saisonende eine kleine Vorentscheidung. Aber vom Aufstieg mag immer noch kein Elversberger sprechen: "Erst mal haben wir wieder einen guten Schritt gemacht. Das war ein wichtiges Ergebnis heute, dass wir da die 3 Punkte eingefahren haben", sagt Trainer Horst Steffen, der die Ausgeglichenheit seines Kaders hervorhebt - jeder Spieler, der reinkomme, funktioniere sofort: "Das ist außergewöhnlich. Das habe ich in der Form so auch noch nicht erlebt" Wie das berühmte "gallische Dorf" aus den Asterix-Heften seien die Elversberger, stellt Kölns Trainer Olaf Janßen bewundernd fest. In einem guten Spiel habe die Viktoria einige Geschenke zu viel gemacht.

SV Elversberg - FC Viktoria Köln 3:2

Um das frühe 0:1 abzuschütteln, brauchten die Elversberger 10 Minuten. Danach wurde die Überlegenheit auch in Toren verarbeitet. Die Effektivität ist wieder zurück, die Mini-Ergebnis-Krise spätestens mit dem 3. Sieg in Folge verflogen. Mit 69:28 Toren stellt der Tabellenführer den besten Sturm und die beste Abwehr, 66 Punkte sind ohnehin das Nonplusultra. Am Samstag geht´s zum Top-Spiel nach Osnabrück - live ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder in der Konferenz bei MagentaSport.

"Das ist außergewöhnlich. Das habe ich in der Form so auch noch nicht erlebt", sagt Elversbergs Trainer Horst Steffen über die Ausgeglichenheit seines Kaders, in der jeder Spieler sofort performt. Wie ein Aufstiegskandidat eben, der aber das Wort Aufstieg noch nicht in den Mund nehmen will: "Erst mal haben wir wieder einen guten Schritt gemacht. Das war ein wichtiges Ergebnis heute, dass wir da die 3 Punkte eingefahren haben. Auch ordentlich gespielt und unser Heim-Publikum endlich wieder belohnt haben. Nach den 3 Unentschieden zuletzt war das notwendig und gut."

Warum Elversberg so stark ist - Janßen über "das gallische Dorf"

Wer wissen will, wieso Elversberg so gut ist, sollte Kölns Trainer Olaf Janßen Analyse lauschen. Janßen, ebenso wie Steffen in Krefeld geboren, nennt die Saarländer ein "gallisches Dorf" - Janßen zählt auf: die Mannschaft "ist ein Brett", verfüge über "sehr gutes Positionsspiel gerade im letzten Drittel, die wissen genau, wo sie den Ball hin spielen müssen", seien deshalb "extrem schwer zu verteidigen", "ein Riesenzusammenhalt", "du musst 100 Prozent bereit sein."

Janßen attestiert aber auch seiner Mannschaft "ein gutes Spiel", einziges Manko: "Am Ende waren wir nicht sauber genug, haben die Bälle zu leicht hergegeben."

