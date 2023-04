MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport am Ostersonntag: Saarbrückens 2:2 in Zwickau ist zu wenig für den Aufstieg

3:0! FCI siegt unter Köllner erstmals wieder: "Wir haben eine kleine Auferstehung hingelegt"

München (ots)

Ex-Löwen-Coach Michael Köllner gelingt der perfekte Einstand. Der neue Trainer der Ingolstädter gewinnt sein Debüt mit 3:0 beim abstiegsbedrohten Letzten SV Meppen. Für den FCI gilt nun, die schwache Rückrunde so positiv wie möglich zu gestalten. "So einen Sieg wünscht man sich natürlich an Ostern. Dass wir Auferstehen an Ostern. Wir haben eine kleine Auferstehung hingelegt. Mit einem souveränen Sieg", freut sich Köllner zum ersten Spiel, auch mit dem neuen Sportdirektor Ivo Grlic, der schon vor der Partie die Ziele erläuterte: "Natürlich sind Michael und ich hier angetreten, um was aufzubauen und eine erfolgreiche Zeit wieder einzuläuten. Der FCI hatte vor Jahren eine erfolgreiche Zeit. Dieses Jahr leider nicht. Da wollen wir wieder anknüpfen." Meppen bleibt Tabellenletzter, hat nur noch wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt. "Wir haben es nicht geschafft, ranzukommen. In der letzten Konsequenz sind wir doch recht arm in der Umsetzung im letzten Drittel.", sagt ein bedienter Ernst Middendorp. Die ebenfalls abstiegsbedrohten Zwickauer verpassen gegen Saarbrücken eine Überraschung: nach 2:0-Führung doch nur 2:2, Drittletzter mit 4 Punkten Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Für Davy Frick war es das 400. Spiel für Zwickau, dafür gab´s eine Auszeichnung vom Klub, aber wieder keinen Sieg: "Dieses Jahr ist ein sehr schwieriges Jahr. Das geht auch total an die Nerven. Das Spiel hat es auch wieder gezeigt. Ich kann mich über die Auszeichnung freuen, aber der Schmerz des Spieles beziehungsweise der Saison, der überwiegt", so ein enttäuschter Frick. Auch bei Saarbrückens Doppeltorschütze Adriano Grimaldi überwog der Frust: "Vom Spielverlauf her fühlt es sich eigentlich gut an. Wir wollten hier aber 3 Punkte holen. Das tut weh, da wir in den letzten Minuten die Chance auf die Führung hatten." Bayreuth steht nach einem 1:4 in Verl wieder auf einem Abstiegsplatz.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Spieltages am Ostersonntag- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Montagabend mit der Spitzenreiter SV Elversberg gegen den FC Viktoria Köln - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.

SV Meppen - FC Ingolstadt 04 0:3

Das 1. Spiel unter der neuen sportlichen Leitung der Ingolstädter. Nach dem Rauswurf von Guerino Capretti übernimmt von nun an Michael Köllner als Trainer und Ivica Grlic als Sportdirektor. Der Start der Beiden funktioniert: der FCI besiegt Meppen mit 3:0. Nach 6 Niederlagen ist es der 1. Sieg für Ingolstadt, die jetzt auf dem 12. Platz stehen. Meppen hingegen kassiert die 15. Pleite der Saison, steht auf dem letzten Tabellenplatz mit 8 Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.

Michael Köllner, der neue Trainer von Ingolstadt: "Die Jungs freuen sich.Die haben mächtig in dieses Spiel investiert. Wir haben uns die drei Punkte mit einer starken kämpferischen Leistung verdient. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften keine gute Saison und keine gute Rückrunde gespielt haben. Wir haben einen Haufen Gegentore kassiert, daher war es wichtig, dass wir zu null spielen. Der Platz in Meppen war auch nicht so gut. Das musst du annehmen. Das hat die Mannschaft getan und darauf bin ich stolz. Das gibt uns auch einen Rückenwind für die kommenden Aufgaben. Das wird auch Selbstvertrauen geben und ich bin froh, dass wir das in den drei Tagen hinbekommen haben... So einen Sieg wünscht man sich natürlich an Ostern. Dass wir Auferstehen an Ostern. Wir haben eine kleine Auferstehung hingelegt. Mit einem souveränen Sieg."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWJkSkwzOXkySW5jTVF6c2t4UldCZkxwYktjYkZUWkZtcEFuQUs1SWgxVT0=

Patrick Schmidt, Torschütze Ingolstadt: "Es ist eine Erleichterung. Man muss sich nur die vergangenen Wochen anschauen. Wir haben uns gesagt, dass wir bei null anfangen. Wir haben jetzt acht Spiele, die sehen wir als neue Spiele - quasi wie eine neue Saison. Wir wollen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Was war, das liegt jetzt hinter uns. Das können wir nicht mehr verändern. Die Zukunft schon. Ich denke, das war genau der Schritt, den wir gebraucht haben. So holt man in der 3. Liga Punkte. Genau das ist der Weg."

Über die neue sportliche Leitung: "Ein Spiel, drei Punkte - optimal!"

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YTVoM3ZkenRCUUNHZGpwbUxjVWt5SGgxNE9DWkMzWUVJbnp4a01wZFpJcz0=

Ernst Middendorp, Trainer Meppen: "Wir haben viel versucht und waren auch fokussiert. In der letzten Konsequenz sind wir doch recht arm in der Umsetzung im letzten Drittel. Wenn es dann 0:0 steht, weißt du, es kann immer noch einer reinfallen. Das sind dann Unachtsamkeiten und Möglichkeiten, die man dem Gegner wieder bietet... Wir haben es nicht geschafft ranzukommen. Dass es damit im Moment nahezu unmöglich ist, das muss man einfach feststellen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2U0eCszSVVjQnFTSWs2ODBSRmZKMm1tS1JqVjdsd0wvOEo4MTIvbDFZND0=

Ivica Grlic, Sportdirektor Ingolstadt vor dem Spiel über die Zusammenarbeit mit Michael Köllner: "Wir kennen uns schon sehr lange. Er ist auch nicht als Wandervogel bekannt, sondern arbeitet auch immer wieder länger in Vereinen. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass er der richtige Trainer für uns ist." Warum Köllner der richtige Trainer für den FCI ist: "Er hat Erfahrung, eine gewisse Lockerheit und eine direkte Ansprache. Man darf nicht vergessen, dass wir jetzt zum Schluss einer Saison kommen. Wir sind mit Abstand die schlechteste Rückrundenmannschaft. Wir haben mit die meisten Gegentore bekommen und das müssen wir verändern. Da glaube ich, dass Michael durch seine Art und Weise, durch seine fordernde und lockere Art die Mannschaft hinbekommt, und dass wir einfach den Klassenerhalt so früh wie möglich eintüten, damit wir dann für die Zukunft planen können."

Über den Blick in die Zukunft: "Erstmal die Klasse halten. Da brauchen wir gar nicht über die Zukunft sprechen. Natürlich sind Michael und ich hier angetreten, um was aufzubauen und eine erfolgreiche Zeit wieder einzuläuten. Der FCI hatte vor Jahren eine erfolgreiche Zeit. Dieses Jahr leider nicht. Da wollen wir wieder anknüpfen."

Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Ingolstadt, über die Gründe für die beiden Verpflichtungen: "Die langjährige Erfahrung in der 3. Liga ist da, aber auch in höheren Ligen gearbeitet. Von daher denke ich, dass die beiden sehr gut passen. Wir haben den Auswahlprozess auch so gesteuert, dass wir nicht erst den Trainer holen und dann den Sportdirektor. Das ist alles mit dem Sportdirektor abgestimmt und er war maßgeblich involviert. Ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind. Jetzt müssen wir das auch auf den Platz bringen."

Der Link zu beiden Gesprächen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eCtBM0xQcjFJNUpzL0N2U0d4L0xEZnA5cGxJRlpMTWh2SU1ZVHFJdEJhOD0=

Heiner Beckmann, Sportvorstand Meppen, in der Halbzeit über die aktuelle Situation des Tabellenletzten: "Es sieht nicht gut aus. Auf der anderen Seite: aufgeben kann man einen Brief bei der Post. So weit sind wir noch nicht. Man merkt, es spielen zwei Teams, die nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzen. Lass uns einfach das Spiel gewinnen und dann sehen wir weiter. Wir brauchen noch ein paar Siege und uns laufen die Spiele davon."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aWhqa1c2YU5NUlg4RGpUd2wrd2dkMXlRMzZ3UGtsQnhtdzhBOWxrV1FsWT0=

FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken 2:2

Lange sieht es nach einer Überraschung und einem Heimsieg für den abstiegsbedrohten FSV Zwickau aus. Doch dann schlägt Adriano Grimaldi zu und gleicht binnen sieben Minuten in der Schlussviertelstunde zum 2:2. aus. Der FSV kassierte dadurch 20 Tore in den letzten 15 Minuten - Ligahöchstwert. Zwickau zieht immerhin durch den Punktgewinn an Oldenburg vorbei und ist 18. Saarbrücken verhindert eine bittere Niederlage, ist seit 6 Spielen ungeschlagen und steht auf dem 5. Tabellenlatz.

Adriano Grimaldi, Doppeltorschütze Saarbrücken über das 2:2 nach 0:2-Rückstand: "Normalerweise fühlt sich so etwas gut an. Jetzt fühlt es sich schlecht an. Vom Spielverlauf her fühlt es sich eigentlich gut an. Wir wollten hier aber drei Punkte holen. Das ist uns leider nicht gelungen und das tut weh, da wir in den letzten Minuten die Chance auf die Führung hatten. Ärgerlich. Der Gegner spielt gegen den Abstieg und so schlecht, wie sie in der Tabelle dastehen, sind sie nicht. Wir können uns da in dem Sinne nichts vorwerfen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VlA0T2tSU0xueG5vRUdkQmFBNklHVndyQWQxRlVSS3JaYnBDcDAyVEtsYz0=

Ronny Thielemann, Trainer Zwickau: "Ich kann meiner Mannschaft nur ein absolutes Kompliment machen. Das habe ich auch gerade im Kreis gesagt. Wie sie die Dinge umgesetzt hat, die wir uns vorgenommen haben. Ich habe in der 1. Halbzeit zwar eine überlegene Ballbesitz-Mannschaft aus Saarbrücken gesehen, aber kaum Torchancen hatte. Wir haben das immer wieder sehr gut gemacht. Wir sind auch gut aus der Halbzeit rausgekommen. Da hätten wir dann eher das 2. und vielleicht auch das 3. Tor machen müssen. In der Luft ist Grimaldi dann extrem schwer zu verteidigen. Aber nochmal: absolutes Kompliment an meine Mannschaft."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2tEdjhCdjFsNXFmSk9IeWZqemFNTG5ZT3dtdDVrLzMrZ3o1ak5GUzhRTT0=

Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Wir hatten in den ersten 30 Minuten ein Eckballverhältnis von 9:0. Da haben wir sehr druckvoll gespielt. Wir hatten aber keine ganz klaren Möglichkeiten, da wir im letzten Drittel etwas unsauber waren. In der Viertelstunde nach der Pause können wir glücklich sein, dass wir nicht noch höher zurückliegen. So ehrlich müssen wir sein. Das 0:2 war zu dem Zeitpunkt auch verdient. Die Mannschaft hat dann eine super Reaktion gezeigt und nicht aufgegeben. Wir hatten uns etwas anders vorgestellt. Mit dem Verlauf müssen wir am Ende zufrieden sein, dass wir den einen Punkt noch mitnehmen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T2Z2SWNRUXNFZXE2M2VqY01QY0loQmJhejdGbENxNVNzZ0M3UWhYOWx5OD0=

Davy Frick, Zwickau, erhielt eine Auszeichnung für sein 400. Spiel für Zwickau: "Dieses Jahr ist ein sehr schwieriges Jahr. Das geht auch total an die Nerven. Das Spiel hat es auch wieder gezeigt. Ich kann mich über die Auszeichnung freuen, aber der Schmerz des Spieles beziehungsweise der Saison, der überwiegt. Ich hoffe einfach, dass wir da noch irgendwie rauskommen."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VFVlNE5ZWGZiVVpMT3prZ3prR21KQWtIaTZ5ZEVIRDhaOE9kMEJrc3NzZz0=

SC Verl - SpVgg Bayreuth 4:1

Verl gewinnt mit 4:1 gegen Bayreuth, holt nach drei sieglosen Spielen wieder einen Dreier. Bayreuth hingegen kassiert nach zwei Siegen wieder eine Pleite und rutscht durch den Erfolg des Hallescher FC wieder auf einen direkten Abstiegsplatz. Verl ist 10. ohne große Möglichkeiten nach oben und unten.

Thomas Kleine, Trainer Bayreuth: "Wir gehen mit einer bitteren Niederlage nach Hause. Wir gehen mit 0:2 in die Pause und haben dann nochmal alles reingeschmissen. Wir hatten viel vom Spiel. Das Verl immer wieder Chancen kriegt, wenn man das Spiel öffnet, ist klar. Wir sind dann gut zurückgekommen und hatten die Chance zum Ausgleich, diese nicht genutzt. Von daher tut die Niederlage doppelt weh."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=a2dLenZMMFRxQlpiQ0NYWHRXbDlEL3JnRDNUT25mb1VjYnJhaDhETnQ1dz0=

Markus Ziereis, Bayreuth: "Wir haben in der 2. Halbzeit nochmal alles reingeworfen. Wir hatten auch den Ausgleich auf dem Fuß. Zum Schluss kassierst du dann noch zwei Konter. Ärgerlich für uns, aber ich glaube, wir haben das Spiel in der 1. Halbzeit verloren. Da passieren uns zwei individuelle Fehler. Das ist bitter und tut uns weh. Wir sind so schlecht ins Spiel gestartet. Da hat dann immer ein Schritt gefehlt."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T1llVStvUG5tdU9jbzR4MzhPdjN0R1k1UXBaYnRmbHMwdzJqaW1YZVJBQT0=

Michel Kniat, Trainer Verl: "Wir mussten hinten raus noch zittern, was in meinen Augen nicht nötig gewesen wäre. Wir hatten vorher noch 3, 4 Hundertprozentige. Ich bin froh, dass es am Ende 4:1 steht. Es hätte sonst auch anders ausgehen können. 2:0 ist ein fieses Ergebnis. Ein Tor und es kann dann auch schnell in die andere Richtung gehen. Deshalb bin ich über das Ergebnis sehr froh."

Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WUFScFBGNXJLWkVYa3FGakRrY2JNWGZXTVVzWEdYWDY5cnFydm5PN0x1Yz0=

3. Liga komplett bei MagentaSport:

Montag, 10.04.2023

Ab 18.45 Uhr: SV Elversberg - FC Viktoria Köln

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell