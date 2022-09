MagentaSport

EM live bei MagentaSport: Spanien holt den Titel gegen Frankreich

Nowitzki sieht nach 3. Platz "rosige Zeiten" für Deutschland, Schröder will seine Medaille Robin Benzing geben: "Er hat es verdient"

Deutschland-Bezwinger Spanien ist Europameister nach einem 88:76-Sieg im Finale gegen Frankreich. Der EM-Botschafter Dirk Nowitzki lobte ein "sensationelles" Turnier und hat nach dem 3. Platz der Deutschen große Hoffnungen für die Zukunft: "Die Leistungsträger sind alle noch jung. Da ist viel drin. Manche waren ja auch nicht dabei aufgrund Verletzungen. Basketball-Deutschland könnten rosige Zeiten bevorstehen." Dennis Schröder, er hatte "mit den Jungs" in der Kabine schon ein wenig gefeiert, erhielt noch eine besondere Auszeichnung; er wurde in das Team der besten 5 Spieler der EM berufen. Große Geste: Schröder würdigte den langjährigen Kapitän Robin Benzing, der nicht zur EM nominiert wurde, aber in Berlin den Sieg gegen Polen verfolgte: "Ich habe ihm gesagt, dass diese EM für ihn war. Denn er ist einer von uns. Er wird auch immer einer von uns bleiben. Wenn er am Ende keine Medaille bekommt, dann ist das hier seine. Ich werde ihm meine geben, da er es auf jeden Fall verdient hat."

Spanien - Frankreich 88:76

Jubel und Freudentränen! Gold für Spanien! Der Weltmeister ist auch Europameister! Die Spanier sind am Ende zu stark für die Franzosen, die sich die Silbermedaille sichern. Für Rudy Fernandez ist es bereits der 4. EM-Erfolg.

Lorenzo Brown, 14 Punkte Spanien: "Es fühlt sich großartig an. Wir haben als Team, als Einheit zusammengehalten. Das hier ist einfach mehr als nur Basketball. Ich bin froh, ein Teil des Ganzen zu sein. Jetzt bringen wir das zurück nach Spanien und werden feiern... Frankreich ist ein Team mit viele guten Spielern. Es hat gedauert, aber am Ende haben wir den Sieg geholt... Juancho hat sich heute in Bo Cruz verwandelt. Ich und Willy saßen auf der Bank und wir konnten es kaum glauben. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ich habe ihm gesagt, er war der Grund, weshalb wir gewonnen haben."

Rudy Gobert, 6 Punkte Frankreich: "Das Spiel ist mit viel Intensität gestartet. Sie haben schon früh ihren Vorteil aus den Aktionen gezogen. Wir waren dann immer so ein bisschen hinten dran. Wir hatten zwar auch gute Läufe, aber wir haben es nicht geschafft sie zu kriegen. Es war schwer für uns, uns auf dem Court zu finden. Es war ein frustrierendes Spiel. Ich nehme das auch ein bisschen auf mich. Da muss ich einfach besser sein. Es war ein hartes Spiel. Es ist hart, zwei Finals in zwei Jahren zu verlieren."

Dennis Schröder, Bronze-Medaillengewinner in der Halbzeit des Finales und später auch im Team der Besten 5 bei der EM: "Wir haben in der Kabine gefeiert und sind als Team zusammengesessen. Es ist Wahnsinn, was wir erreicht haben. Wir gehen später noch los als Team. Mit der Familie. Alle, die dabei sein wollen, sind herzlich eingeladen."

...über sein Gespräch nach dem Spiel mit Robin Benzing: "Er hat so viel aufgegeben für die Nationalmannschaft. 14 Jahre lang. Er hat teilweise die Geburtstage seiner Tochter verpasst, um bei der Nationalmannschaft zu sein. Ich habe ihm gesagt, dass diese EM für ihn war. Denn er ist einer von uns. Er wird auch immer einer von uns bleiben. Wenn er am Ende keine Medaille bekommt, dann ist das hier seine. Ich werde ihm meine geben, da er es auf jeden Fall verdient hat."

...über die Zukunft des deutschen Basketballs: "Wir haben sehr gute Jungs. Franz und Moritz Wagner, dass sind wirklich Jungs, die dabei sein wollen. Die arbeiten hart und sind gute Jungs. Isaac Bonga hat mir persönlich sehr leidgetan. Ohne Vertrag zu spielen und sich dann zu verletzten. Er wäre ein Schlüssel für Gold gewesen. Ich bin froh, dass er jetzt beim FC Bayern ist. Die Zukunft sieht aber gut aus. Ich freue mich drauf."

Dirk Nowitzki, ehemaliger Deutschland-Kapitän vor dem Spiel über den Erfolg der Deutschen: "Die Jungs haben sich absolut belohnt für ein tolles Turnier. Die haben es absolut verdient. Ich freue mich für sie. Ich war auch schon mal in der Situation, dass ich das Halbfinale und dann aber auch das Spiel um Platz 3 verloren habe. Ich freue mich, dass sie jetzt was in der Hand haben. Ich freue mich riesig, dass sie Bronze gewonnen haben."

...über die Möglichkeit, dass Deutschland die Leistungen über die nächsten Jahre bestätigt: "Ja, das glaube ich schon. Wir haben noch junge Leute dabei. Franz ist erst 21 Jahre geworden. Ich hoffe, dass er eine lange internationale Karriere vor sich hat. Die Leistungsträger sind alle noch jung. Da ist viel drin. Manche waren ja auch nicht dabei aufgrund Verletzungen. Basketball-Deutschland könnten rosige Zeiten bevorstehen."

...über seinen Eindruck vom Turnier: "Sensationell! Das war ein Erlebnis für alle Beteiligten. Alleine in Köln sind auch so viele Fangruppen aus anderen Ländern angereist. Nicht nur bei deutschen Spielen, sondern auch bei allen Spielen war die Hölle los. Ich habe es genossen die letzten Wochen zu verfolgen. Es war ein Basketballfest."

...über Dennis Schröder: "Das hat er toll gemacht. Ich habe vor dem Turnier gesagt, dass es schwer werden kann. Er ist ein sehr guter Scorer, aber er muss auch die anderen im Spiel halten. Er hat in der Endrunde noch besser gespielt als in der Vorrunde in Köln. Ich glaube, er hat einen guten Mix gefunden und deshalb ist der Erfolg auch auf seinen Schultern getragen. Ich freue mich für ihn, dass er eine gute EM gespielt hat."

