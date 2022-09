MagentaSport

EuroBasket komplett live bei MagentaSport - Start der Achtelfinals am Samstag: Deutschland - Montenegro ab 17.30 Uhr live

Deutschlands Gegner Montenegro: Schlagbar, aber punktuell "gefährlich"

München (ots)

Deutschlands starker 2. Platz in der Gruppenphase der EuroBasket beschert der DBB-Auswahl am Samstag einen potenziell "schlagbaren" Gegner Montenegro im Achtelfinale (ab 17.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport). Sieht zumindest Per Günther so: "Montenegro hat in der Defensive nicht die Qualität, allerdings gefährliche, kreative Schützen in der Offensive." Der MagentaSport-Experte Günther erlebte die deutschen Spieler "ziemlich im Fokus", bis auf Nick Weiler-Babb sind wohl alle fit. Ziel ist: Weiterkommen ins Viertelfinale. Top-Spiel der Achtelfinals am Sonntag: Titelfavorit Serbien trifft ab 17.30 Uhr auf Italien.

Nachfolgend ein Preview plus Clips zum Start der Achtelfinals am Samstag. Da trifft die deutsche Nationalmannschaft in Berlin auf Montenegro - ab 17.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Spannender Auftakt in die Achtelfinals: Türkei gegen Frankreich ab 11.45 Uhr. MagentaSport zeigt die komplette k.o.-Runde live.

Per Günther hat 3 "gefährliche" Spieler bei Montenegro ausgemacht: Bojan Dubljevic, Vladimir Mihailovic und Kendrick Perry. "Es geht darum, diese Spieler punktuell auszuschalten, die wollen immer punkten", so Günther der vor allem Kendrick stark gesehen hat: "Er kreiert viele gute Offensiv-Situationen." In der Defensive fehle es Montenegro im Vergleich zu den bisherigen deutschen Gruppen-Gegnern an Größe und Athletik.

Komplett LIVE bei MagentaSport

Die FIBA EuroBasket 2022 - Achtelfinals

Samstag, 10.09.2022

ab 11.45 Uhr: Türkei - Frankreich

ab 14.30 Uhr: Slowenien - Belgien

ab 17.30 Uhr: Deutschland - Montenegro ().

ab 20:15 Uhr: Spanien - Litauen

Sonntag,11.09.2022

ab 11.45 Uhr: Ukraine - Polen

ab 14.30 Uhr: Finnland - Kroatien

ab 17.30 Uhr: Serbien - Italien

ab 20:15 Uhr: Griechenland - Tschechien

Die EuroBasket ist exklusiv als TV-Angebot bei MagentaTV und auf allen MagentaSport-Apps zu sehen. Alle 76 Spiele der FIBA EuroBasket 2022 live, die deutschen Spiele werden zudem kostenlos bei MagentaSport übertragen. An Spieltagen ohne DBB-Auswahl fasst eine Konferenz alle Partien zusammen. Der neue Kanal "MS Sport" auf Programmplatz 50 bei MagentaTV bietet seit 1. September täglich kostenlos Live- Spiele und Highlights exklusiv für MagentaTV Kunden an. Neu im MagentaSport-Team ist Per Günther als Experte. Er wird neben Denis Wucherer, Pascal Roller sowie Alex Vogel die Partien analysieren. Sie arbeiten zudem als Co-Kommentatoren mit den Reportern Michael Körner, Basti Ulrich, Chris Schmidt und Stefan Koch. Jan Lüdeke und Anett Sattler moderieren aus dem Studio in Köln, Benni Zander führt die Interviews.

