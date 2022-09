MagentaSport

MagentaSport zeigt alle 132 Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga live

Saisonstart am 16. September mit Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München ab19 Uhr: Tolle Bühne für die EM-Heldinnen

Die starken Leistungen der DFB-Auswahl bei der Fußball-EM der Frauen haben die Vorfreude auf die FLYERALARM Frauen-Bundesliga nochmal gesteigert. Mehr als 20 deutsche Vize-Europameisterinnen starten ab 16. September in die Saison 2022/2023. MagentaSport zeigt alle 132 Spiele live und bietet außerdem Highlights aller Partien, Features und Interviews an. Alle Inhalte stehen über MagentaSport auf MagentaTV sowie auf Magentasport.de oder via App für Tablet, Smartphone, TV Streaming und Smart TVs zur Verfügung.

"Die Europameisterschaft in England hat gezeigt, welches Potenzial Frauenfußball besitzt. Das wird auch der Liga einen zusätzlichen Popularitätsschub geben", so Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom Deutschland. "Als größter Anbieter von Live-Mannschaftsport in Deutschland leisten wir unseren Beitrag dazu, diese Entwicklung zu forcieren. Wir freuen uns, mit vielen Nationalspielerinnen und Top-Talenten in die neue Saison der FLYERALARM Frauenfußball Bundesliga zu starten."

Auftakt mit Top-Spiel Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

Startschuss für die Spielzeit 2022/23 ist am 16. September 2022 ab 19.00 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Wie bei den Männern heißt das Auftaktduell Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Zehn Vize-Europameisterinnen und mit Georgia Stanway im Bayern-Kader eine Europameisterin stehen auf dem Platz. Favoritinnen auf die Meisterschaft sind die Frauen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg. Die Wolfsburgerinnen haben in der Vorsaison die Meisterschaft und den DFB-Pokal geholt. Für den niedersächsischen Verein spielen unter anderem die EM-Teilnehmerinnen Alexandra Popp, Torhüterin Merle Frohms, Lena Oberdorf und Jule Brand.

