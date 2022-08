MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: Osnabrück ohne Cheftrainer und wieder nur 2:2

Köllners Taktikfinte beschert 1:1 und weiter die Tabellenführung: selbst "Mittelstürmer" Verlaat war "überrascht"

München (ots)

Der TSV 1860 München bleibt auch nach dem 6.Spieltag ungeschlagen: 1:1 bei Viktoria Köln nach einer Taktikfinte von Trainer Köllner, der seinen Innenverteidiger Verlaat in der Schlussphase zum Mittelstürmer umfunktionierte und der prompt zum 1:1 ausglich. Verlaat war von der Taktikvariante selbst "überrascht, dass wir mich relativ früh nach vorne geschickt haben. Das waren ja noch 16 oder 17 Minuten." Sechzig Trainer Michael Köllner bilanzierte als Spitzenreiter zufrieden: "Sechzehn Punkte sind eine Menge Holz, die wir eigefahren haben." Offener Schlagabtausch zwischen Osnabrück gegen Saarbrücken beim 2:2 - der VfL hat keinen Cheftrainer und bislang nur 6 Punkte geholt. Torschütze Sven Köhler war deshalb nur mäßig zufrieden mit dem Remis: "Wir haben keinen Cheftrainer seit eineinhalb Wochen. Die Ergebnisse passen nicht so, wie wir´s gewünscht haben. Die Leistung zum Teil nicht - das sind so die Widerstände, gegen die wir ankämpfen müssen." Aufstiegsaspirant Ingolstadt kassiert beim 2:3 gegen Wiesbaden die 1. Niederlage, weil, so Trainer Rüdiger Rehm: "Wir wurden einfach in den Duellen aufgefressen." Elversberg marschiert als Aufsteiger weiter munter: 1:0 im Derby gegen Mannheim, Platz 2.

Viktoria Köln - TSV 1860 München 1:1

1860-Trainer Michael Köllner war "absolut zufrieden" mit "einem verdienten Unentschieden". Andere Teams wie Dresden hätten auch schon festgestellt, wie schwer es sei bei der Viktoria zu punkten: "So wie sich die Mannschaft gegen die Niederlage gestemmt hat, Riesenkompliment an meine Truppe...Die ersten 15 Minuten waren sehr dominant von uns, dass musst du dich auch mit einem Tor belohnen. ...Viktoria Köln ist eine Mannschaft, die auch unter den Top5 mitspielen kann. Das hat man gemerkt. Dann passiert ein unglücklicher Elfmeter durch Morgalla. Aber dann: Hut ab, wie wir nach vorne marschiert sind."

Dass Jesper Verlaat in den letzten Minuten quasi Mittelstürmer spielte, war sowohl mit der Brechstange wie auch Torjägergeschick vom Innenverteidiger: "Ich habe schon gemerkt, dass wir auf die Innenverteidiger 2 Mann draufstellen müssen. Alleine an dem Tor sieht man, dass wir das Tor unbedingt machen wollten."

Köllner Fazit: "Wenn du in Köln einen Rückstand aufholst, dann ist das richtig gut. Vor allem in der Art und Weise. Sechzehn Punkte sind eine Menge Holz, die wir eigefahren haben."

Jesper Verlaat: "Nach 5 Siegen nimmst du dir viel vor, bettelst dann so ein bisschen um das Gegentor. Kriegst einen Elfmeter, liegst 0:1 hinten. Das war das 1. Mal in der Saison, dass wir hinten liegen. Aber da haben wir Charakter gezeigt. ...Ich war überrascht, das wir mich relativ früh nach vorne geschickt haben. Das waren ja noch 16 oder 17 Minuten. Da geht´s dann darum, Freistöße rauszuholen, Bälle festzumachen. Am Ende war´s eine Mannschaftsleistung."

Kölns Trainer Olaf Janßen ärgerte sich natürlich ein wenig über das späte 1:1: "Aber am Ende fühlt sich das super an. Wir wussten, dass Sechzig gegen ein geschlossenes System schon mehr Probleme haben. Das haben wir leidenschaftlich gemacht. Wir hatten hintenraus noch die eine oder andere Kontermöglichkeit - aber ok." Zwischenzeitlich dominierte die Viktoria den Spitzenreiter: "Über unser Ballbesitz- und Positionsspiel haben wir den Gegner viel gequält. Sechzig musste viel hinterherlaufen. Das wollten sie eigentlich gar nicht."

VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken 2:2

Tor-Spektakel an der Bremer Brücke: Saarbrücken bleibt an der Spitze dran, der VfL war nicht so recht glücklich mit dem Ergebnis und nunmehr nur 6 Punkten. "Ich bin einerseits stolz, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht", meinte der Torschütze zum 2:2, Sven Köhler: "Man muss auch mal die Umstände sehen. Wir haben keinen Cheftrainer seit eineinhalb Wochen. Die Ergebnisse passen nicht so, wie wir´s gewünscht haben. Die Leistung zum Teil nicht - das sind so die Widerstände, gegen die wir ankämpfen müssen. Und dann kriegst du heute auch noch so ein frühes Gegentor. Das Einzige was mir richtig auf den Sack geht, ist: wir schießen nicht ausreichend Tore, wir hätten heute bestimmt 4 bis 5 Dinger machen können."

Köhler über die Trainer-Suche mit den Interimstrainern Danneberg und De Souza: "Die machen das überragend. Das ist für die ja auch nicht leicht - die sind immer in so einer Schwebe. Die wissen nicht, was kommt, müssen uns bei Laune halten."

Das Interview mit Köhler:

"Das war ein Spiel auf richtig hohem Niveau", lobte Osnabrücks Interimstrainer Tim Danneberg, der auch bei einer Neubesetzung eines Cheftrainers beim VfL bleibt: "Ja, das ist definitiv mit dem Verein erst mal vereinbart. Ich habe auch keine Ambitionen anders zu denken." Ab Montag startet er den Lehrgang für die A-Lizenz.

"Guck mal, was hier noch los ist" Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat: "Ich glaube, wir haben einen exorbitant hohen Beitrag zu einem fantastischen Drittliga-Spiel geleistet. Du kannst immer in den Krümeln suchen und dir als Trainer Gedanken machen. Aber was beide Mannschaften hier initiiert haben, wie viele Zweikämpfe wir gesehen haben, wie sehr das Publikum bei jeder Aktion mitgegangen ist - das wurde honoriert, weil jeder gemerkt hat: die geben es sich richtig. Wir konnten spät noch das 3:2 machen. Aber wir müssen auch sagen: wir brauchten Glück und einen guten Torwart, um nicht 2:3 hinten zu liegen."

SV Elversberg - Waldhof Mannheim 1:0

Die Erfolgsgeschichte des SV Elversberg geht weiter. Im Derby gegen Mannheim gewinnen die Elversberger das 5. Spiel in dieser Saison und stehen mit einem Punkt Rückstand auf 1860 München auf Rang 2.

Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt... Da hatten wir das Spiel schon einigermaßen im Griff. Die Führung hat uns gutgetan. Danach haben wir uns zwar kaum noch irgendwie richtig lösen können. Aber wir haben das Ding mit allem, was wir haben, verteidigt. Darauf bin ich auch stolz."

Nicolas Kristof: "Wir haben alles wegverteidigt. Wir haben alles gegeben und auch in Unterzahl alles verteidigt, alles reingehauen." Wo das jetzt noch hinführt mit Elversberg: "Am liebsten geht es einfach so weiter. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Wir haben gerade einen Lauf und machen so weiter."

Mannheims Trainer Christian Neidhart: "Ich denke, dass wir Vieles richtig gemacht haben. Wir hatten viele gute Möglichkeiten, haben aber im letzten Drittel den Ball nicht wirklich dahin gebracht, wo er hingemusst hätte... Wir hatten eine Situation, die wir schlechter verteidigen und dann zeigt Elversberg seine Klasse."

SpVgg Bayreuth - Rot-Weiss Essen 1:1

Wieder kein Sieg für RWE. Bei den ebenso aufgestiegenen Bayreuthern holten die Essener zumindest einen Rückstand auf und erkämpften sich in Unterzahl einen Punkt, ist dennoch Letzter.

Bayreuths Trainer Thomas Kleine: "Den Punkt nehmen wir natürlich mit. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und in Führung gegangen. Aus meiner Sicht haben wir es verpasst, das 2. Tor zu machen. Wir hatten die Chancen. Dann bekommen wir einen klaren Elfmeter nicht. In der 2. Halbzeit hat man gesehen, dass Essen eine gute Mannschaft hat und die haben es auch immer wieder versucht. Dass wir noch das Gegentor bekommen, ärgert mich. Aber jetzt heißt es Mund abwischen und dann geht es nächste Woche weiter."

Essens Trainer Christoph Dabrowski: "Es ist natürlich bitter, dass wir nach eine Standardsituation so früh in Rückstand geraten sind. Wir haben danach auch in 1, 2 Situationen Glück gehabt, dass wir nicht das 2. Tor kassieren. Welchen Vorwurf kann ich meiner Mannschaft machen? Im letzten Drittel haben wir die Tore einfach nicht gemacht. Wir hatten genug Möglichkeiten. Da müssen wir einfach die Galligkeit haben, aus diesen Chancen auch Tore zu erzielen. Das ist uns heute nicht gelungen. Deswegen haben wir nur einen kleinen Schritt gemacht und müssen dranbleiben, dass wir noch einen großen Schritt machen." Neuzugang Clemens Fandrich über sein 1. Spiel: "Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Es ging hin und her und am Ende ist der Punkt für beide gerechtfertigt."

SC Verl - FSV Zwickau 3:0

Der SC Verl trifft wieder, feiert den 1. Saisonsieg und schießt sich aus den Abstiegsplätzen raus auf Rang 14. Zwickau kassiert in 3 Auswärtsspielen 11 Gegentore.

Verls Trainer Michael Kniat: "Jeder weiß, dass wir heute Druck hatten. Wir sehen die Ergebnisse und wir sehen die Tabelle. Natürlich hatten wir da Druck. Aber wir wissen, dass die Mannschaft lebt und dass wir eine Einheit sind. Man kann das immer erzählen, aber man sieht es auch."

Zwickaus Trainer Joe Enochs: "Wir haben zu viele Gegentore und zu viele Torchancen zugelassen. Wenn wir das nicht ändern, dann werden wir Probleme bekommen. Wir werden nämlich nicht zuhause 8 Tore schießen... Mir ist es klar, dass es keine einfache Saison werden wird, aber auswärts zweimal 0:3 und einmal 0:5 zu verlieren, ist mir einfach zu hoch... Wir werden ganz klar Sachen ansprechen, die uns nicht passen."

Maximilian Jansen: "Wir haben heute das Spiel in der 1. Halbzeit verloren. Da war das dann auch einfach zu leicht. Wir haben noch versucht, alles nach vorne zu werfen. Wenn das eine Tor dann fällt, dann ist wieder viel möglich, aber das ist uns leider nicht gelungen. Wir treten heute die Heimreise verdient ohne Punkte an."

FC Ingolstadt - SV Wehen Wiesbaden 2:3

Der FC Ingolstadt gibt gegen Wiesbaden eine 2:0-Führung aus der Hand und verliert erstmals in dieser Saison.

Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm: "Wir wurden einfach in den Duellen aufgefressen. Das darf uns nicht passieren. Wir waren nicht so griffig und nicht so spritzig. Das müssen wir aufarbeiten und dann müssen wir weiter nach vorne schauen. Natürlich war uns klar, dass wir nicht ohne Niederlage durch die Liga marschieren, aber das war heute nicht nötig."

Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski: "Schon in der 1. Halbzeit waren wir gefühlt die bessere Mannschaft, hatten viele Chancen gehabt. Und dann liegen wir irgendwie zwischendurch 0:2 hinten. Dann sind wir zurückgekommen, haben alles gegeben und vor allem die 2. Halbzeit war richtig stark... Das war schon so, wie eine Spitzenmannschaft spielt."

In der Halbzeit des Spiels Osnabrück gegen Saarbrücken war DFB-Präsident Bernd Neuendorf im MagentaSport-Interview:

Über die Kritik an der WM in Katar: "Ich werde jetzt noch mal nach Katar fliegen, zusammen mit der Innenministerin, die ja auch Sportministerin ist. Wir wollen da auch klar noch mal Position beziehen. Es geht uns immer noch um die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Frauen, von Schwulen und von Lesben. Die haben ja eine Empfehlung gegeben, nicht dort hinzureisen, weil sie sich zu unsicher fühlen. Das ist eine Situation, die ich im Umfeld einer WM schwierig finde. Wir wollen, dass es für alle Menschen ein Fußballfest wird. Darüber wird weiter zu reden sein."

