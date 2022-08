MagentaSport

Basketball-WM-Quali live und kostenlos bei MagentaSport: Deutschland siegt 67:50 in Schweden - 1. Pflichtaufgabe eine Woche vor EM-Start erledigt, Sloweniens NBA-Stars am Sonntag als echter Prüfstand

Pflicht-Aufgabe ordentlich gelöst: die deutsche Nationalmannschaft gewinnt eine Woche vor dem Start der EuroBasket (ab 1. September gegen Frankreich, ab 19.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) in der WM-Qualifikation mit 67:50 in Schweden. Das Team um den wiedergekehrten Kapitän Dennis Schröder dominierte eine Halbzeit, führt die Gruppe J nunmehr mit 6:1 Siegen an. Jonas Wohlfarth-Bottermann überzeugte in den kritischen Phasen der 2. Halbzeit war "froh, dass wir gewonnen haben - das ist das Wichtigste. Schweden hatten wir uns angeschaut, die haben gute Spiele gemacht, auch gegen Slowenien - die haben einen unterschätzten Kader." Am Sonntag (ab 14.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport) wird´s für die deutsche Auswahl in der WM-Qualifikation wesentlich härter: in München gibt´s das Duell gegen EM-Gegner Slowenien mit dem NBA-Star Luka Doncic. "WoBo" sieht die Partie 4 Tage vor EM-Start als "guten Test, den wir hoffentlich bestehen."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages. Am Sonntag trifft die deutsche Nationalmannschaft im nächsten Länderspiel der WM-Qualifikation auf Slowenien - ab 14.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport. Am Donnerstag, 1. September startet die EuroBasket live - ab 19.45 Uhr mit dem Top-Duell Deutschland gegen Frankreich.

WM-Quali: Schweden - Deutschland 50:67 - "Mund abputzen, weiter geht´s"

Der Link zum Spiel: https://www.youtube.com/watch?v=nYR6KTBabr4

Fazit vom MagentaSport-Experten Alex Vogel: "Es ist relativ klar, dass man sich nochmals steigern muss. Insgesamt war die 1. Halbzeit super. Da war die Mannschaft im Fokus, hat schön zusammengespielt. Die 2. Halbzeit war nichts, überhaupt gar nichts. Aber: Mund abputzen, weiter geht´s!"

Jonas Wohlfarth-Bottermann überzeugte in den kritischen Phasen der 2. Halbzeit: "Ich bin froh, dass wir gewonnen haben - das ist das Wichtigste. Schweden hatten wir uns angeschaut, die haben gute Spiele gemacht, auch gegen Slowenien - die haben einen unterschätzten Kader, würde ich sagen. Wir haben vor allem in der Defense einen guten Job gemacht und deshalb das Spiel verdient gewonnen....Wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, sind als Team zusammengeblieben. Wir haben unseren Basketball weitergespielt."

Über den Gegner Slowenien am Sonntag: "Das wird nochmal ein guter Test, den wir hoffentlich bestehen."

Niels Giffey: "Wir hatten ziemlich gute Phasen, in denen wir offensiv einfach da waren. Ziemlich gute Einzelaktionen zusammengebastelt haben. Gut gepasst, offene Leute gefunden. In anderen Situationen haben wir dann nachgelassen."

Zur wilden 2. Halbzeit: "Der Rhythmus ist bei uns geblieben, auch wenn es in der 2. Halbzeit nicht immer so aussah."

Basketball LIVE bei MagentaSport

Die FIBA-WM-Qualifikation

Sonntag, 28.08.2022

Ab 14.30 Uhr: DEUTSCHLAND - Slowenien

Die EuroBasket live bei MagentaSport

Donnerstag, 01.09.2022

ab 19.45 Uhr: EuroBasket: Frankreich - Deutschland

Samstag, 03.09.2022

ab 14:00 Uhr: Deutschland - Bosnien Herzegowina

Sonntag, 04. 09.2022

ab 14:00 Uhr: Litauen - Deutschland

Dienstag, 06.09.2022

ab 20:00 Uhr: Deutschland - Slowenien

Mittwoch, 07.09.2022

ab 20:30 Uhr: Ungarn - Deutschland

Start Achtelfinale am 10./11. September

