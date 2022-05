MagentaSport

Berlin und Ludwigsburg vor Einzug ins Halbfinale, galaktisch: FC Barcelona gegen Real Madrid

Ein Quäntchen ist keine Maßeinheit, aber aktuell genau der hauchdünne Unterschied zwischen Ludwigsburg und Ulm im aktuell härtesten Viertelfinale der easyCredit BBL. Die MHP Riesen liegen nach dem 2. Overtime-Erfolg mit 2:0 in der Serie vorne, brauchen morgen in Ulm (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) nur noch einen Sieg, um ins Halbfinale zu ziehen. "Wir kommen zurück und drehen die Serie", erklärt Ulms Trainer Jaka Lakovic. Meister Berlin kann zeitgleich in Bamberg das Halbfinale klarmachen. Ab 20.45 Uhr wird es morgen für Basketball-Fans im Final Four der EuroLeague galaktisch: der Bayern-Bezwinger Barcelona trifft im Halbfinale auf Real Madrid. Tibor Pleiß, einzig verbliebener Deutscher im Wettbewerb um Europas Krone, spielt als Titelverteidiger mit Anadolu Efes Istanbul gegen Olympiakos Piräus. Die beiden Halbfinals plus das Finale am Samstag werden frei empfangbar bei MagentaSport angeboten.

Nachfolgend die wichtigsten Derby-Stimmen plus Clip - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Donnerstag ist Basketball-Feiertag: das FinalFour als frei empfangbares Angebot mit dem Traum-Halbfinale Real Madrid gegen FC Barcelona ab 20.45 Uhr. Bereits ab 17.45 Uhr stehen sich in Belgrad Piräus und Efes Istanbul gegenüber. Komplett live bei MagentaSport. Die europäische Basketball-Krone wird am Samstag verliehen. In den BBL-Viertelfinals steht am Donnerstag und Freitag die 3. Runde an. Ludwigsburg, Berlin, Bonn und der FC Bayern können mit einem Sieg schon ins Halbfinale einziehen.

MHP Riesen Ludwigsburg - ratiopharm Ulm 81:77 (OT) - Serie: 2:0

"Ludwigsburg findet auf beeindruckende Weise seit Jahren Wege, Spiele für sich zu entscheiden", lobt MagentaSport-Experte Alex Vogel. Ein wesentlicher Bestandteil ist wohl die ausdauernd harte Arbeit der Ludwigsburger unterm Korb. Beide Trainer schüttelten nach der wilden Partie den Kopf, als würden sie nicht so recht fassen, was da gerade passiert war.

Ulms Trainer Jaka Lakovic wollte die Frage nicht beantworten, ob Ludwigsburg die besseren Lösungen in der Overtime gefunden habe: "Ich finde die Frage falsch, aber ok. Unsere Turnovers haben uns sehr weh getan. Was wir gegen Ludwigsburg tun können, haben wir in der Overtime gezeigt. Aber nochmal: wir haben die wichtigen Würfe in der regulären Spielzeit nicht gemacht. Wir kommen zurück und drehen die Serie."

Ludwigsburgs Yorman Bartolo war mit 19 Punkten bester Riesen-Scorer, er drehte die Partie: "Ich wollte meinem Team helfen. Das 2:0 ist für ein sehr großer Vorteil. Aber in Ulm wird es noch schwerer als hier."

Riesen-Trainer John Patrick lobte Bartolo: "Das war Yormans Sieg.....Ich bin sehr stolz nach diesen 95 Minuten in diesen 2 Spielen. Aber es ist noch nicht vorbei."

Ulms Semaj Christon warf 23 Punkte und war doch der Pechvogel, weil die Schiedsrichter seinen technischen Fehler in den letzten Sekundem bestraften: "Wir hatten eine schlechte Phase im letzten Viertel, eine ganze Reihe von Fehlern und Turnovers."

Basketball LIVE bei MagentaSport

easyCredit BBL Playoffs Viertelfinale Runde 3 (Best of 5-Modus)

Donnerstag, 19.05.2022

Ab 18.45 Uhr: Brose Bamberg - Alba Berlin, ratiopharm Ulm - MHP Riesen Ludwigsburg

EuroLeague Final Four als FREE TV-Angebot

Halbfinale 1

Ab 17.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Anadolu Efes Istanbul

Halbfinale 2

Ab 20.45 Uhr: FC Barcelona - Real Madrid

Freitag, 20.05.2022

Playoffs Viertelfinale Runde 3

Ab 18.45 Uhr: Hamburg Towers - Telekom Baskets Bonn

Ab 20.15 Uhr: NINERS Chemnitz - FC Bayern München

Samstag, 21.05.2022

EuroLeague Final Four als FREE TV-Angebot

Spiel um Platz 3 ab 15.45 Uhr

Finale in Belgrad ab 18.45 Uhr Den aktuellen Überblick aufs MagentaSport-Programm gibt´s immer hier: www.magentasport.de/programm

