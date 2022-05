MagentaSport

MagentaSport: Telekom sichert sich DEL-Medienrechte bis 2027/28

TV- und Medienpartnerschaft vorzeitig um vier Jahre verlängert

Starke Bilanz: Über 20 Mio. Zuschauer sehen abgelaufene DEL-Saison

München

MagentaSport bleibt langfristig die erste Adresse für Eishockey in Deutschland: Telekom und Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) haben ihre Partnerschaft vorzeitig um vier Jahre verlängert. Die Telekom ist seit 2016 Medienpartner der DEL und hat sich die exklusiven TV-Rechte bis einschließlich der Saison 2027/28 gesichert. Über MagentaSport zeigt das Unternehmen weiterhin alle Spiele der DEL live und in HD. In der abgelaufenen Saison haben mehr als 20 Mio. Zuschauer die Partien live verfolgt. Damit wurde die Reichweite seit Start der Kooperation mehr als verdoppelt. Neben der DEL überträgt MagentaSport unter anderem auch alle Länderspiele des DEB-Teams sowie die aktuell stattfindende Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Mit mehr als 500 Spielen pro Jahr und einer umfassenden Berichterstattung bietet die Telekom das größte Eishockey-Liveangebot in Deutschland.

"Wir freuen uns über die vorzeitige Verlängerung der Partnerschaft mit der DEL. Die Deutsche Eishockey Liga trägt in großem Maße zur Attraktivität unseres Sportangebots bei. Das zeigen unsere Zuschauerzahlen und die positiven Rückmeldungen der Eishockey-Fans", sagt Arnim Butzen, verantwortlich für das TV-Geschäft der Telekom in Deutschland. "Mit dieser langfristigen Entscheidung können wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortführen und die Liga gemeinsam weiterentwickeln - von den Reichweiten über die Vermarktung bis hin zu Innovationen in der Produktion und zusätzlichen Angeboten für unsere Zuschauer."

Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL, sagt: "Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung und bedanke mich bei allen Beteiligten für die sehr konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche. Wir haben in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum in enger Partnerschaft mit MagentaSport für unsere Sportart erzielt. Auf diesem Fundament setzen wir auf, um die nächsten Schritte zu gehen. Im Bereich der Produktion, der noch stärkeren Nutzung der Bewegtbilder für die Online- und Social Media-Kanäle sowie der Integration von innovativen Tools möchten wir Eishockey für den TV-Zuschauer noch interessanter machen."

MagentaSport: Attraktives Sportangebot auf allen Kanälen

MagentaSport bündelt zahlreiche Sportinhalte und bietet mit rund 2.000 Spiele aus Eishockey, Basketball und Fußball die größte Live-Plattform für deutschen Teamsport. So sehen Fans neben der DEL und weiteren Eishockey-Highlights auch exklusiv alle Spiele der 3. Liga sowie der Frauen-Bundesliga live. Bis zur Saison 2022/2023 überträgt MagentaSport alle Spiele der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) und des BBL-Pokals live. Außerdem zeigt die Telekom alle Spiele der FIBA EuroBasket 2022.

Das Angebot von MagentaSport ist anbieterunabhängig nutzbar: Die Inhalte stehen Kunden bei MagentaTV, über die MagentaSport Apps für Smart TV, Streamingdienste, Tablet, Smartphone sowie auf magentasport.de zur Verfügung. MagentaSport ist im Jahresabo für Telekom Kunden für 4,95 Euro monatlich im Jahresabo und 9,95 Euro im Monatsabo erhältlich. Kunden ohne Telekom Vertrag zahlen jeweils 9,95 Euro bzw. 16,95 Euro monatlich.

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell