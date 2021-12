ARD Das Erste

Royales Duell: "Die Prinzen" Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 13. bis 17. Dezember 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Zwei sprachgewandte Frauen treten zum Wochenauftakt gegeneinander beim Raten an: Eva Schulz, die in ihrem wöchentlichen "funk"-Podcast "Deutschland3000" die unterschiedlichsten Menschen zum Talk trifft und Shakuntala Banerjee,

die alle zwei Wochen "Berlin direkt" moderiert.

Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume eine Bestsellerautorin, die außerdem ehrenamtliche Verfassungsrichterin ist, und einen Literaturkritiker im "Wer weiß denn sowas?"- Studio zu Gast: Juli Zeh, die "Unter Leuten" und "Über Menschen" schreibt und Denis Scheck, der zu Autorengesprächen durch die Welt reist und schon so manches Werk buchstäblich in der Tonne versenkt hat.

Die beiden Moderatoren Uwe Hübner und Viktor Worms vereint, dass sie beide die legendäre ZDF-"Hitparade" moderieren durften. Worms präsentierte die deutschen Tophits von 1985 bis 1989 und Hübner von 1990 bis 2000. Am Mittwoch gibt's ein Wiedersehen der Schlagerprofis beim fröhlichen Raten.

Falco Punch, gelernter Tischler aus einem Dorf in Schleswig-Holstein, ist mit 10 Millionen Followern einer der erfolgreichsten TikToker Deutschlands. "Gemischtes Hack" heißt der Podcast von Entertainer Tommi Schmitt, der auch seine eigene "Personality Show" hosted. Am Donnerstag treten die beiden zum amüsanten Rateduell gegeneinander an.

Für royale Unterhaltung sorgen zum Wochenausklang zwei "Prinzen". Allerdings geht es für die Sänger Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel diesmal nicht um harmonischen Gleichklang, sondern um den Wettkampf beim Erraten der richtigen Antworten. Ihnen zur Seite stehen die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, wenn Fragen wie diese, über einen prominenten Kollegen, richtig beantwortet werden müssen:

Was passierte Elton John laut seiner Biografie bei Studioaufnahmen 1974 in Colorado?

a) Er lieferte sich eine Schneeballschlacht mit Präsident Nixon.

b) Das Tonstudio wurde zeitweise von einem Polarfuchs besetzt.

c) Stevie Wonder kam vorbei und lieh sich ein Schneemobil aus.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 13. bis 17.12.2021 im Überblick:

Montag, 13. Dezember - Eva Schulz und Shakuntala Banerjee

Dienstag, 14. Dezember - Juli Zeh und Denis Scheck

Mittwoch, 15. Dezember - Uwe Hübner und Viktor Worms

Donnerstag, 16. Dezember - Tommi Schmitt und Falco Punch

Freitag, 17. Dezember - Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell