PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung

Material kommt an: Bundeswehr erhält neuen mobilen Schwerlast-Kran

Wilhelmshaven/Koblenz

Rund ein Jahr nach Beauftragung durch die bundeseigene BwFuhrparkService (BwFPS) GmbH im Auftrag des Beschaffungsamtes der Bundeswehr hat die Deutsche Marine kürzlich den ersten von insgesamt 5 neuen Schwerlast-Kränen für den Marinestützpunkt Wilhelmshaven erhalten, um die knapp 24 Jahre alten Vorgänger nun nach und nach abzulösen.

Bei dem Mobilkran vom Typ "GMK 4080-3" handelt es sich um einen sogenannten All-Terrain-Kran (AT-Kran), der sich auch für einen Geländeeinsatz eignet und bis zu 70 Tonnen heben kann. Aufgrund seiner vergleichsweisen kompakten Abmessungen, bei gleichzeitiger Steigerung der Ergonomie im Fahrerhaus, ist er, insbesondere an den teilweise engen Hafenanlagen der Marine, manövrierfähig.

Der Mobilkran dient der Marine zum Be- und Entladen von Schiffen und Booten mit Versorgungsgütern aller Art von Molen und Kaianlagen aus. Mit Arbeitskorb bestückt kann der Mobilkran auch für Wartungs- und Montagearbeiten an Schiffen, Booten sowie ortfesten logistischen Einrichtungen in bis zu 75 Metern Höhe eingesetzt werden.

Insgesamt wurde die Bereitstellung von zwölf dieser Kräne mit der BwFPS vereinbart, davon gehen fünf Systeme an die Marine und sieben weitere Kräne decken den Bedarf der Streitkräftebasis. Die Lieferung aller beauftragten AT-Kräne an beide Teilstreitkräfte soll bereits Ende 2024 abgeschlossen sein.

Original-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuell