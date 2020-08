Paribal GmbH & Co. KG

Artgerechtes Hundefutter nach Vorbild der Natur: Paribal setzt seine Erfolgsgeschichte fort

Werne (ots)

Der Grund für viele gesundheitliche Probleme von Hunden ist eine nicht artgerechte Ernährung. Diese Überzeugung führte 2008 zur Entwicklung der ersten Paribal Hundewurst - der Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte mit "Hundefutter nach dem Vorbild der Natur". Aktuell baut das Unternehmen neue Produktionsräume in Werne. Außerdem gibt es seit dem 1. Juli 2020 einen neuen Onlineshop. Hier bekommen Kunden bis Ende Juli 10 % Rabatt auf Hundefutter der besonderen Art.

Den Anstoß für die Gründung von Paribal gaben die Hunde von Metzgermeister und Firmeninhaber Tim Ebbinghaus. Die vier Bordeauxdoggen litten unter massiven Verdauungsproblemen. Um Abhilfe zu schaffen, produzierte Ebbinghaus kurzerhand die erste "Wurst im Sterildarm". Diese erwies sich nicht nur als Lösung für die Probleme der eigenen Hunde. Sie gab den Auftakt für eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte.

Heute gibt es von Paribal eine breite Auswahl an Hundefutter, von Fleisch pur über Nassfutter bis hin zu Rohfleisch und natürlich Hundewurst. Anders als gängige Varianten aus dem Handel sind die Produkte, die von Tierheilpraktikerin Jasmin Ebbinghaus entwickelt werden, speziell auf den kurzen Darm von Hunden ausgelegt. Deshalb besteht Paribal Hundefutter aus einem sehr hohen Anteil Fleisch, in erster Linie Muskelfleisch. Dabei verwendet das Unternehmen ausschließlich Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung, die in der eigenen Schlachterei geschlachtet werden. Für besondere Frische wird das Fleisch sofort weiterverarbeitet.

Dieses Konzept kommt so gut an bei Hund und Halter, dass die bisherige Produktionsstätte ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat. Aktuell entsteht auf 1000m² eine neue Produktionsstätte mit angeschlossenem Verkaufsraum im Gewerbegebiet Werne. Eröffnet werden soll im Frühjahr 2021. Der Onlineshop von Paribal präsentiert sich seit dem 1. Juli 2020 ebenfalls im neuen Gewand und ist unter https://gesundes-hundefutter-kaufen.de/ zu erreichen.

