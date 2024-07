Little Moons

Frischer Wind bei Little Moons: Joanna Allen startet als CEO

Berlin (ots)

Little Moons, die führende Mochi-Marke in Großbritannien und Europa, sowie Marktführer in Deutschland, freut sich, Joanna Allen als neue Chief Executive Officer vorzustellen. Joanna Allen hat ihre Rolle am 3. Juni 2024 übernommen und bringt umfassende Erfahrung und Expertise mit, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen.

Mit ihrer beeindruckenden Laufbahn in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat Allen eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz vorzuweisen. Als frühere CEO der Snack-Marke Graze führte sie das Unternehmen zu beachtlichem Umsatzwachstum und betrieblichen Erfolgen. Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung hat Allen sowohl Start-ups zu Wachstum verholfen als auch globale Portfolios bei renommierten Unternehmen wie Coca Cola und Unilever gemanagt. Bei Little Moons wird sie die ehrgeizigen Wachstumspläne und die schnelle internationale Expansion vorantreiben.

Allen ist bekannt dafür, visionäre und wirkungsorientierte Unternehmen zu leiten, die ihre Märkte nachhaltig prägen. Sie ist eine leidenschaftliche Verfechterin des Better Business Act und engagierte Unterstützerin von B Corp.

Zu ihrer neuen Rolle sagt Joanna Allen: "Der Erfolg von Little Moons in den letzten Jahren ist wirklich beeindruckend und ich freue mich darauf, das Unternehmen in einem so entscheidenden Moment zu verstärken, während es weltweit an Dynamik gewinnt. Gemeinsam mit Howard und Vivien werde ich Little Moons in die nächste spannende Wachstumsphase begleiten und diese mitgestalten."

Vivien Wong, Mitbegründerin von Little Moons, ergänzte: "Wir sind begeistert, dass Joanna unser Team mit ihrem beeindruckenden Werdegang und umfassendem Branchenwissen verstärkt. Vom ersten Moment an war klar, dass ihre Werte mit unseren übereinstimmen und sie eine Kultur schätzt, in der sich jede:r ideal entwickeln kann. Wir sind sehr stolz auf das, was Little Moons bisher erreicht hat, und sehen mit Vorfreude dem noch größeren Potenzial der Marke unter Joannas Führung entgegen."

Let's talk! Business-Strategien und Food-Trends aus erster Hand

Joanna Allen ist eine inspirierende Interviewpartnerin für spannende Business-Interviews und Trend-Geschichten. Mit ihrer beeindruckenden Karriere und ihrer Vision für die Zukunft von Little Moons bietet sie wertvolle Einblicke in die Foodbranche. Wir freuen uns auf den Austausch dazu und stehen wie immer gerne für weitere Informationen und Gespräche zur Verfügung.

Über Little Moons:

Die Original Mochi-Eismarke, die zu einem viralen Phänomen auf Tiktok wurde und die am schnellsten wachsende Eismarke Großbritanniens ist, wurde 2010 von den beiden Geschwistern Vivien und Howard Wong gegründet. Die beliebten Mochi-Eiskugeln von Little Moons bestehen aus dem für die Marke charakteristischen cremigen Gelato-Eis, umhüllt von einem süß-weichen und geschmeidigen Mochi-Teig aus Reismehl. Der perfekte erfrischende Snack für den Genuss zwischendurch. Little Moons Mochis sind glutenfrei und frei von künstlichen Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen.

Little Moons ist stolz darauf als Pionier den internationalen Mochi Markt zu prägen. Das Original für Kenner und Liebhaber hebt sich im Geschmack deutlich ab, was an den hochwertigen und 100% natürlichen Zutaten liegt. Hier trifft japanische Tradition auf moderne Geschmacksexplosion.

Mittlerweile ist Little Moons in Europa nicht nur die führende Mochi-Marke und hat das Naschen auf dem Eismarkt revolutioniert, sondern gilt auch als Vorreiter des gesamten Mochi-Eis.

