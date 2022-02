Hegner & Möller GmbH

Interaktive Infografik zu den Zahlungsarten in der heutigen Zeit und in der Zukunft - Hat die Corona-Pandemie das Zahlungsverhalten verändert?

Berlin (ots)

Im Vergleich zu vielen anderen Ländern zahlen die Deutschen noch häufig mit Bargeld. Durch die Corona-Pandemie hat bei vielen Menschen ein Umdenken stattgefunden. In dieser Zeit wurde vermehrt zu kontaktlosen Zahlungsarten zurückgegriffen. An Kassen wird häufig mit Karte bezahlt, da dies deutlich hygienischer ist als mit Bargeld. Schweden ist uns allerdings deutlich voraus und verzichtet fast komplett auf das Bargeld.

Natürlich gibt es hier Argumente für das Bargeld, allerdings auch einige dagegen. Besonders durch Corona versucht man möglichst Bargeld zu vermeiden, da diese vermeintlich den Coronavirus übertragen können. Auch wenn man in einer Studie bereits festgestellt hat, dass Bargeld diese Viren nicht übertragen können, sind viele Menschen trotzdem verunsichert.

Wie sieht die Zukunft des Bezahlens aus?

Hier setzen viele Unternehmen auf digitale Lösungen. Die EZB hat bereits in einer zweijährigen Testphase den digitalen Euro gestartet. Ob es sich allerdings durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Ein Smartphone trägt heutzutage jeder bei sich. So ist es nicht verwunderlich, dass die Zukunft dem mobilen Payment gehören wird. Ob Spracherkennung, Face-ID oder Fingerabdruck, alle basieren auf einer ähnlichen Technologie. Bereits im Online-Handel hat sich Online-Bezahldienste wie z.B. Paypal oder Klarna etabliert. Auch Kryptowährungen haben sich in den letzten Monaten sehr stark entwickelt. So ist es bereits heute möglich, über den Kreditkartenanbieter VISA Zahlungen mit Bitcoins vorzunehmen. Abzuwarten bleibt es, ob diese digitale Währung an Akzeptanz gewinnen wird.

Wir von der Hegner & Möller GmbH haben eine interaktive Infografik zu den Zahlungsarten in der heutigen Zeit und in der Zukunft erstellt. Durch Klicken der einzelnen Elemente entdecken Sie mehr Informationen, die wir für Sie übersichtlich recherchiert haben. Sie finden die Infografik unter: https://creditsun.de/interaktive-infografik-zahlungsarten-heute-und-zukunft/

