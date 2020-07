SHIFT Mobility

SHIFT Mobilty 2020 in Berlin | Connect and Rule? Darum werden Digitale Mobility-Services nach der Pandemie noch wichtiger!

Erstes internationales Mobilitäts-Event 2020 diskutiert in Berlin mit Top-Entscheidern der Tech-Community die Themen "Autonomes Fahren", "Shared Mobility" und "Connected Car"

Die SHIFT Mobility, das erste internationale Mobilitäts-Event in diesem Jahr, wird am 3. und 4. September im Rahmen der IFA internationale Top-Speaker rund um die Mobilitätskonzepte der Zukunft präsentieren. Und startet gleich mit einem Highlight: "Connect and Rule? Connected Vehicles and Digital Mobility Services" lautet der Titel der ersten Session am Donnerstag, bei der hochrangige Speaker aus Industrie und Wissenschaft die Themenbereiche "Autonomes Fahren", "Shared Mobility" und "Connected Car" diskutieren. Keynote Speakerin ist Sandra Philips, Gründerin und CEO von Movmi. Sie sagt: "Wenn wir nach der Pandemie nicht wieder mehr Autos in unseren Städten haben wollen, brauchen wir ein Transportsystem, das verlässlich, sicher, bezahlbar und resilient ist. Ein Ökosystem, das Shared Mobility und Öffentlichen Nahverkehr verbindet."

Weitere Referenten des exklusiven Live Events in Berlin sind:

- Alba Jiménez Mateos, Shotl: Er stellt ein System vor, welches auf intelligente Weise die Effizienz von Transportunternehmen steigert - u.a. bald auch am Münchner Flughafen - Jeff Schneider, Uber Advanced Technologies Group: Er berichtet, wie autonomes Fahren den Verkehr sicherer macht. - Prof. Dr. Barbara Lenz, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): Sie spricht über ihre Expertise zu automatischen Verkehrssystemen. - Prof. Nicholas Evans: Der Philosophie-Professor referiert zu ethischen Problemen, die im Zusammenhang mit autonom fahrenden Autos zu lösen sind. - Raunaq Bose, Humanising Autonomy: Digitale Lösungen, die die Kommunikation zwischen Menschen und Technik verbessern werden.

Über SHIFT Mobility:

SHIFT Mobility ist ein internationales und interaktives Format, das sich mit der Zukunft der Mobilität und ihrer Öko-Systeme befasst. Es ist ein Tochterunternehmen der IFA Berlin, der weltweit führenden Consumer Electronic Show. Zentraler Treffpunkt der SHIFT Mobility-Community ist die jährliche Convention samt kuratierter Ausstellung im Rahmen der IFA.

Darüber präsentiert SHIFT ganzjährig mit einer eigenen und Kommunikationsplattform und mit eigenen Boutique-Events vor Ort auf internationalen Events wie der der CES in Las Vegas, SXSW in Austin, Salon del Mobile in Mailand, der Smart Mobility Tel Aviv, der Co-Motion LA sowie der SHIFT Mobility Week im Juni 2021.

Tickets:Wegen der hohen Hygiene-Standards wird 2020 nur ein limitiertes Kartenkontingent für die SHIFT Mobility zur Verfügung stehen. Informationen dazu unter shift-mobility-ifa.com.

