Mit bis zu 2.400 Muskelkontraktionen können nahezu 100% der Muskelfasern erreicht werden!

Wie funktioniert das Power Plate Training?

Der menschliche Körper verfügt über natürliche Reflexe. Die Power Plate ist ausgestattet mit zwei Hochleistungsmotoren und erzeugt multidimensionale Schwingungen. So wird der Muskeldehnreflex ausgelöst, der zu einer Reflexaufschaltung und somit zu einer stärkeren Aktivierung aller beteiligten Muskeln führt. Der Körper reagiert reflektorisch auf diese positiven Schwingungen, wodurch besonders die Tiefenmuskulatur in den Beinen, Bauch, Armen und Rücken, bis hinauf in die Schulter aktiviert wird. Die angesprochenen Muskeln kontrahieren bis zu 2.400 mal pro Minute, die kleinen und die großen Muskelfasern werden hierbei nahezu 100% aktiviert.

So individuell wie Sie!

Auf Sie zugeschnittene, ganz individuelle Programme unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele schnell und effizient zu erreichen!

Für die Power Plate gibt es über 1.300 verschiedene Übungen. Hier erhalten Sie einen Einblick in verschiedene Anwendungsbereiche:

Ihre persönliche App!

Mit der zusätzlichen Power Plate App hat man sogar seinen persönlichen virtuellen Trainer direkt auf dem Smartphone und die Auswahl aus über 100 fertigen Programmen. Aus über 1.300 Übungen kann man sich auch seinen individuellen Trainingsplan erstellen.

Ihre eigene Power Plate!

Gerne erstellen wir auch für Sie auch ein persönliches Angebot für Ihr Home-Training: beratung@powerplate.de

