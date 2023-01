Reichl und Partner PR

Spezielle Wallbox von KEBA fürs PV-Überschussladen

Linz (ots)

Selbstproduzierten PV-Strom optimal für die eigene Mobilität nutzen

Private Photovoltaikanlagen werden immer populärer und sind in manchen Ländern mittlerweile bei Neubauten verpflichtend. Die Energiekosten können mit Hilfe des der selbstproduzierten Strom stark optimiert werden, wenn dieser zu einem hohen Grad selbst genutzt wird, zum Beispiel für das Aufladen eines E-Autos. Die neue KEBA KeContact PV EDITION optimiert den Eigenverbrauch durch intelligentes Laden und senkt so insgesamt die Kosten.

PV-Überschuss bedeutet, dass die Photovoltaikanlage mehr Strom produziert als die Verbraucher im Gebäude benötigen. Üblicherweise wird dieser Überschuss ins Netz gespeist, abhängig vom jeweiligen Einspeisetarif ist dies häufig wirtschaftlich, aber auch ökologisch nicht die optimale Lösung. Fahrer:innen von Elektrofahrzeugen können diesen PV-Überschuss zu einem großen Teil selbst nutzen, da Ladestationen im Vergleich mit Mixer oder Waschmaschine einen hohen Energiebedarf für das Aufladen der Fahrzeug-Akkus haben. Dadurch lässt sich der Verbrauch von Netzstrom senken und so Geld sparen. Für eine optimierte Nutzung des PV-Überschusses hat der österreichische Hersteller KEBA mit der KeContact P30 PV EDITION nun eine ganz spezielle Lösung auf den Markt gebracht. Diese kann sowohl in eine neue PV-Anlage integriert werden als auch in eine bereits bestehende.

Dynamische Regelung durch Kommunikation mit Smartmeter

Die intelligente Wallbox, die es sowohl mit Kabel als auch als Buchse gibt, kommuniziert dabei mit einem externen Smartmeter, der den aktuellen Hausbedarf an Strom misst. Jeglicher Überschuss wird durch eine dynamische Regelung der Ladestation zur Verfügung gestellt. Nur wenn gerade kein Fahrzeug lädt oder bei sehr großen Anlagen der Überschuss den Bedarf an Ladestrom übersteigt, wird Energie ins Netz gespeist.

KeContact P30 PV EDITION als Set mit Smartmeter und Phasenumschalter erhältlich

Die KeContact P30 PV EDITION ist als Wallbox allein oder in den Varianten mit Kabel oder Buchse im Set Advancedmit dem KeContact E10 Smart Energy Meter und dem KeContact S10 Smart Switching Device erhältlich. Letzterer sorgt für einen automatischen Wechsel auf einphasiges Laden, wenn der PV-Überschuss sehr gering ausfällt. PV-Überschussladen ist damit bereits ab 1,4 kW möglich. Um Ladestrom z.B. an den Arbeitgeber verrechnen zu können, bietet KEBA auch das Set Professional an. Es beinhaltet neben Smartmeter und Phasenumschalter eine Wallbox mit geeichtem Zähler, der entweder MID- oder ME-konform ist.

Strom-Mix und Boost Mode

Die PV EDITION-Wallbox lässt sich in der KEBA eMobility App oder im Webinterface so konfigurieren, dass ausschließlich mit PV-Strom geladen wird. Alternativ kann auch ein Grenzwert eingestellt werden – die Wallbox mischt dann Sonnen- und Netzstrom, wenn der PV-Überschuss allein nicht mehr für die Mindestladeleistung ausreicht. So lässt sich, auch bei schlechterem Wetter und dadurch geringerer Produktion von Sonnenstrom über die PV-Anlage, der Eigenverbrauch des PV-Stroms maximieren. Und wenn man es einmal besonders eilig hat, liefert die Wallbox mit dem Boost Mode sofort die maximale Leistung – ganz unabhängig von Wetter und Sonne. Mit Hilfe des verbauten Zählers wird natürlich auch im Boost Mode sichergestellt, dass der Hausanschluss nie überlastet wird.

Zuverlässig laden, auch nach Stromausfall

Wie alle Ladestationen von KEBA wird auch die KeContact P30 PV EDITION klimaneutral in Österreich produziert und gewährleistet eine zuverlässige Nutzung. So startet die Wallbox nach einem Stromausfall oder einer anderen Unterbrechung automatisch wieder neu und stellt damit eine ausreichende Ladung sicher, wenn das Fahrzeug wieder gebraucht wird.

Bildnachweis: Alle Bilder © KEBA Group AG, Abdruck honorarfrei

Über KEBA eMobility

KEBA zählt zu den Top-Herstellern intelligenter Ladestationen. Seit über 13 Jahren ist das Linzer Unternehmen in dieser Branche erfolgreich unterwegs und hat somit maßgeblich Pionierarbeit in Sachen Ladeinfrastruktur geleistet. Seit 2022 bietet KEBA sein gesamtes Produktportfolio als klimaneutrale Produkte an. Die KeContact P30-Wallbox lädt sämtliche Arten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sicher und zuverlässig. Dank vielfältiger Schnittstellen wird sie zudem zur hochintelligenten Kommunikations- und Steuerungszentrale. So lässt sich die Ladestation einfach in Smart Homes und Energie-Management-Systeme integrieren sowie mit Photovoltaikanlagen koppeln. Mit dem KeContact M20-Lademangement Controller bietet KEBA zusätzlich intelligente Lastmanagementlösungen bis zu 200 Ladepunkte an. Ergänzt wird das Portfolio durch diverse Softwarelösungen und das entsprechende Zubehör. https://www.keba.com/emobility

