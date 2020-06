KLiCKHELDEN GmbH

Neuer Geschäftsführer der KLiCKHELDEN: Marius Ian Yul Horstick über die Rolle von Performance Marketing in Krisenzeiten

Braunschweig (ots)

Als Teil der Löwenstark Group steht die KLiCKHELDEN GmbH für individuelle und erfolgsorientierte Online-Kampagnen. Ob klassische Google-Ads, Display-Advertising, Affiliate Marketing oder auch Produktanzeigen - Der Fokus der Performance-Profis liegt stets auf der Umsatzsteigerung. Mit Marius Ian Yul Horstick konnte die Agentur einen Experten mit über neun Jahren Erfahrung in den Bereichen Business Development, Digital Marketing und Sales Management gewinnen. In der aktuellen Krisensituation sieht er für den KMU-Sektor sehr großes Potenzial im Performance Marketing.

Nach seinem Studium in New York vertiefte er später sein Marketingwissen durch eine Fortbildung am Digital Marketing Institute in Irland, unter anderem in den Online-Disziplinen Mobile-, E-Mail- und Social Media Marketing. Nachdem er zunächst als Sales Manager für die Betreuung von Direkt- und Agenturkunden zuständig war, wechselte Marius Horstick 2013 für einige Jahre zur Brandbuero Media GmbH. Als COO und CFO der Agentur war er unter anderem für den Ausbau aller Geschäftsfelder sowie die Strategieplanung, Umsetzung und operative Unternehmensentwicklung verantwortlich. Schon damals lag sein Fokus im Performance Marketing, hier insbesondere im Programmatic Marketing und der Umsatzmaximierung von Webshops. Während seiner darauffolgenden Tätigkeit als Business Director und Client Partner der Performics GmbH, war er für die Strategierealisierung und Konzernkundenbetreuung auf multinationaler Cross-Channel-Ebene im EMENA-Raum zuständig. Seit 2020 profitieren nun auch die KLiCKHELDEN von Horsticks Expertise im Performance Online Marketing, um so den Ausbau dieses Geschäftsfeldes für den deutschen KMU-Sektor zu festigen.

Performance-Modell auch in der Krise stabil

Besonders in Online-Marketingstrategien auf Performance-Basis sieht der Experte während der aktuellen Krise großes Potenzial: "Performance Online Marketing trifft den Zahn der Zeit, besonders in herausfordernden Zeiten wie wir sie derzeit haben", betont Horstick. Diese Marketingaktivitäten seien nicht nur für Konzerne, sondern besonders für den KMU Sektor geeignet, welcher aufgrund der Corona-Krise vermehrt unter Umsatzeinbrüchen leidet. "Performance Marketing stellt ein ziel- und wirkungsbasiertes Verhältnis von Marketingaktivitäten dar. Für Kunden, die in der aktuellen Situation besonders auf Kosteneffizienz bedacht sind, ist die Messbarkeit des Erfolgs durch Kennziffern wie Reichweite, Interaktion und Transaktion ein enormer Vorteil", so Horstick weiter. Besonders der KMU Sektor habe hier großes Potenzial, denn der deutsche Mittelstand biete für diese Maßnahmen eine fast unerschöpfliche Quelle. "Das Vorteilhafte am Performance-Modell ist, dass es auf beinahe jedes werbetreibende Unternehmen adaptierbar ist und mit seiner Vielfalt in den Werbekanälen punkten kann. Dazu zählen nicht nur klassische SEA- oder Display-Maßnahmen, sondern auch reichweitenstarke Kanäle wie Social Media und die zielgerichtete Aussteuerung des Programmatic Marketings und der Dynamic-Ads", fasst der KLiCKHELDEN-Geschäftsführer abschließend zusammen.

Über die KLiCKHELDEN GmbH

Deutschlandweit realisieren die Experten von KLiCKHELDEN erfolgsorientierte Kundenprojekte und maßgeschneiderte Lösungen, die ideal zu den Unternehmenszielen passen. Ob SEO, SEA, Affiliate- oder Social Media Marketing: Die Performance-Profis sorgen für Präsenz im Netz. Als Teil der Löwenstark Group blicken die KLiCKHELDEN bereits auf 2500 erfolgreich realisierte Kundenprojekte zurück und überzeugen durch eine branchenübergreifende Expertise im Online Marketing.

