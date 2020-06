VIROTECH Diagnostics GmbH

Nahezu 100 % Sensitivität und Spezifität: Deutsche Mittelständler entwickeln hochwertige Corona-Tests

Rüsselsheim/Dietzenbach

Die Schwesterunternehmen und deutschen Mittelständler VIROTECH Diagnostics mit Sitz in Rüsselsheim und NovaTec Immundiagnostica mit Sitz in Dietzenbach haben zusammen mit dem amerikanischen Laborgeräte-Spezialisten Gold Standard Diagnostics verschiedene hochpräzise Corona-Tests entwickelt: einen PCR-Test zur Feststellung der Erkrankung sowie ELISA-Tests zur Identifikation von Antikörpern nach einer Corona-Infektion. Die Tests von VIROTECH und NovaTec garantieren eine nahezu 100-prozentige Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität gibt an, wie viele Kranke richtig erkannt werden. Die Spezifität sagt aus, wie viele Gesunde richtigerweise ein negatives Testergebnis haben.

Zwei verschiedene Testverfahren: PCR und ELISA

Corona-Tests werden aktuell hauptsächlich für zwei unterschiedliche Untersuchungsverfahren benötigt. Zum Nachweis einer Corona-Infektion mittels eines Mund-Nasen-Abstriches dient ein PCR-Test (Polymerase-Ketten-Reaktion). Er dokumentiert die Besiedelung mit dem neuartigen Coronavirus. Ein ELISA-Test (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) dagegen zeigt auf, ob es im Blut der untersuchten Person Antikörper (wie die Immunglobuline IgM, IgG und IgA) gegen das Sars-CoV-2-Virus gibt, was auf eine bestehende oder durchgemachte Erkrankung hinweist.

PCR-Test von NovaTec: Effektiv und zuverlässig

Der PCR-Test von NovaTec kann u.a. gleichzeitig zwei RNA-Sequenzen des Sars-CoV-2-Virus nachweisen und reagiert nicht auf andere gängige Coronaviren.

ELISA-Tests von VIROTECH: Sicher und variabel auswertbar

Die ELISA-Tests von VIROTECH ermöglichen, anders als die meisten anderen Tests, den separaten Nachweis von IgG-, IgM- und IgA-Antikörpern sowie eine variable Auswertung des IgG. Dadurch wird ein weitreichender Einsatz des Tests bei unterschiedlicher Prävalenz, d. h. unterschiedlicher Krankheitshäufung (z.B. Pandemie oder nicht-Pandemie Situation) möglich. Dass IgA-Testungen wichtig sind, haben Studien gezeigt. Die ELISA-Tests von VIROTECH bieten eine qualitativ hochwertige IgA-Diagnostik.

"Momentan wird in Deutschland hauptsächlich die IgG-Diagnostik durchgeführt, wir sehen aber auch einen Mehrwert in der IgA-Diagnostik. Weiterhin arbeiten wir in vielen Entwicklungsprojekten daran, neue Produkte für die Labordiagnostik einzuführen", so Stephan Holl, Group Business Line Director und Verantwortlicher für die Diagnostik-Sparte Gold Standard Diagnostics. "Wir gehören zur internationalen Eurofins Gruppe. Sie bietet eine unternehmerische Plattform für kleinere innovative Unternehmen. Als mittelständische deutsche Diagnostik-Hersteller können VIROTECH und NovaTec stolz sein, einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft in der Corona-Pandemie leisten zu können. Nicht nur Großkonzerne unterstützen das deutsche Gesundheitssystem in dieser herausfordernden Zeit."

Warum Blutuntersuchungen nach einer Corona-Infektion wichtig sind

Mit Hilfe der ELISA-Tests werden Antikörper im Blut identifiziert. Zu den erkennbaren Antikörpern zählen IgM-, IgG- sowie IgA-Antikörper. IgM ist die erste Verteidigungslinie des Körpers gegen ein fremdes Antigen. IgG ist eine weitere Antikörperklasse, die später auftritt und allmählich die IgM-Antikörper ersetzt. Sie treten meist innerhalb von 2 bis 4 Wochen nach der Erstinfektion im Blutkreislauf auf. IgA ist eine dritte Antikörperklasse, die mit den Immuneffektorzellen interagiert, um Entzündungsreaktionen auszulösen.

ELISA-Tests sind sinnvoll, da sich damit Im Verlauf der Pandemie, die Durchseuchungsrate einzelner Städte und Regionen bzw. der Gesamtbevölkerung ermitteln lässt. Die Testergebnisse helfen zudem auch bei der Entwicklung von Impfstoffen und Therapien.

Über die VIROTECH Diagnostics GmbH und die NovaTec Immundiagnostica GmbH

Die Schwesterunternehmen VIROTECH Diagnostics GmbH, NovaTec Immundiagnostica GmbH und Gold Standard Diagnostics Inc. bilden zusammen die Gold Standard Diagnostics Gruppe (GSD). GSD ist eine Gruppe hochqualifizierter und auf dem Markt etablierter Hersteller innovativer Lösungen in der Infektionsdiagnostik, Immunologie und Automation. VIROTECH und NovaTec sind wachsende mittelständische Unternehmen (sogenannte "Hidden Champions"). Seit April 2020 stieg die Anzahl neu geschaffener Arbeitsplätze um nahezu 30 %. VIROTECH entwickelt, produziert und verkauft in Deutschland. NovaTec entwickelt und produziert in Deutschland und verkauft hauptsächlich auf internationaler Ebene. Gemeinsame Markterfahrung, engagierte Mitarbeiter und ausgezeichnete wissenschaftliche Expertise innerhalb der Gruppe führten zu einer schnellen Entwicklung unterschiedlicher Corona-Tests, die bundesweit Gesundheitsbehörden in ihrem Kampf gegen COVID-19 unterstützen können.

