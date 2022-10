Aktion gegen den Hunger gGmbH

Solidarität mit Frauen im Iran: Shirin Ebadi mit HRFFB-Ehrenpreis ausgezeichnet

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wird vom Human Rights Film Festival Berlin mit dem Ehrenpreis für Demokratie und Freiheit ausgezeichnet - stellvertretend für die zahllosen tapferen und mutigen Frauen, die im Iran auf die Straße gehen und für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Der Dokumentarfilm "Shirin Ebadi: Until We Are Free" wird in einem Sonderscreening als Deutschlandpremiere in Berlin gezeigt.

"Als erste muslimische Frau, die den Friedensnobelpreis erhalten hat, hat Shirin Ebadi durch ihre Arbeit als Menschenrechtsanwältin und ihrem Engagement für Frauenrechte Generationen von Aktivistinnen und Frauenrechtlerinnen aus der ganzen Welt inspiriert. Auch die Frauen und Männer, die in diesem Moment gegen das brutale Regime im Iran auf die Straße gehen, ihre Stimmen gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit erheben und für Freiheit und Demokratie kämpfen", sagt Anna Ramskogler-Witt, Direktorin des Human Rights Film Festival Berlin.

Das Human Rights Film Festival Berlin zeigt exklusiv und als Deutschlandpremiere den Dokumentarfilm "Shirin Ebadi: Until We Are Free", der zum ersten Mal ihre Geschichte erzählt. Der Film wurde von einem internationalen Team produziert, Regie führte die preisgekrönte Filmemacherin Dawn Gifford Engle.

Die Preisverleihung findet am 21. Oktober ab 19:30 Uhr in der Villa Elisabeth, Invalidenstr. 3, 10115 Berlin, statt.

Das Sonderscreening findet am 23. Oktober um 19:30 Uhr im Kino Colosseum, Schönhauser Allee 123, 10437 Berlin. Tickets sind verfügbar unter: www.hrffb.de

Über das Human Rights Film Festival Berlin

Das Human Rights Film Festival Berlin (HRFFB) wurde von der humanitären und entwicklungspolitischen Organisation Aktion gegen den Hunger initiiert und findet seit 2018 jährlich statt. Das Festival stellt Geschichten aus allen Teilen der Welt in den Mittelpunkt, die auf eindringliche Weise über den aktuellen Stand der Menschenrechte berichten. Das HRFFB 2022 wird von Aktion gegen den Hunger in Partnerschaft mit Save the Children und Greenpeace ausgerichtet. Die drei Organisationen setzen dabei mit einer jeweils von ihnen kuratierten Filmauswahl thematische Schwerpunkte zu humanitärer Hilfe und Hungerbekämpfung, Frieden, Schutz der Ressourcen und Umwelt sowie Kinderrechten, Flucht und Migration.

