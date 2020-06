SDS Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.

SDS verstärkt Produktmanagement mit UniCredit Top-Manager Susanna Scheffold

Wien (ots)

Susanna Scheffold, Ex UniCredit Global Head of Securities Services für AT/CEE, übernimmt ab Mai 2020 beim Marktführer bei Lösungen für Financial Market Operations Führungsaufgabe im SDS GEOS Produktmanagement.

SDS (Software Daten Service) ist ein in Europa führender Anbieter von digitalen Software- und Servicelösungen für die internationale Finanzdienstleistungsbranche. Mit SDS GEOS bietet SDS eine hochkompetitive Standardsoftware für die automatisierte und globale Wertpapierabwicklung. Für 2020 erwartet SDS ein Abwicklungsvolumen von rd. 100 Millionen Transaktionen über SDS GEOS-Anwendungen bei renommierten Banken in ganz Europa.

Um das kontinuierliche Unternehmenswachstum und die starke Wettbewerbsfähigkeit von SDS GEOS weiter auszubauen, wird Susanna Scheffold die Leitung des SDS GEOS Produktmanagements übernehmen. Susanna Scheffold hatte bereits Produkt- und Kundenverantwortung in ihrer Leitungsfunktion des Custody Business für Österreich und CEE bei den Global Securities Services der UniCredit Gruppe. Hier war sie bis 2016 für diverse nationale wie internationale Segmente im Kontext Securities Operations, NAV Calculation, Run and Change der Abwicklungssysteme oder Effizienzstrategien erfolgreich tätig.

"Umfassende Branchenkenntnis ist die Voraussetzung für die Entwicklung von herausragenden Produktlösungen. SDS hat immer großen Wert darauf gelegt, neben der IT-Expertise auch ein tiefes und umfassendes Banken-Know-how im Team zu haben, um die besten Softwarelösungen für die Finanzindustrie zu entwickeln. Mit Susanna Scheffold gewinnen wir eine Top-Fachexpertin und Brancheninsiderin", ergänzt Ernst Kendlbacher, SDS Managing Director.

