Freie Fahrt für Kinder im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Familien-Highlights im Spätwinter: Mit März wird beim „First Line Skiing“ Skifahren vor den regulären Pistenöffnungszeiten angeboten. Zu Ostern fahren Kinder dann gratis Ski.

Skiurlaub mit Kindern ist eine kleine Herausforderung. Umso schöner, dass Skigebiete wie das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau mit kreativen Ideen, jeder Menge Service und professioneller Kinderbetreuung durch geschultes Personal aufwarten. Mit seinen insgesamt 113 Pistenkilometern zählt das Familienskigebiet zu einem der 10 größten Skigebiete Tirols. Es vereint mit dem Alpbachtal und der Wildschönau zwei Täler und bietet von großzügigen Übungsarealen und kindgerechten Skikursen vor allem breit angelegten Abfahrten, auf denen Eltern ihren Nachwuchs immer gut im Auge behalten können.

Als Erster auf der Skipiste

Mit 5. März 2022 setzen Frühaufsteher ihre Schwünge als Erster in den frisch gespurten Schnee. Das "First Line Skiing“ auf dem Wiedersberger Horn ist ein einzigartiges Erlebnis. Aufstehen. Skifahren. Frühstücken. Kurz vorher waren nur die Pistenbullys im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau unterwegs, um die Abfahrt perfekt vorzubereiten. Immer samstags um sieben Uhr startet die erste Gondel. Der Schnee glitzert, die Piste ist unberührt, die frühmorgendliche Sonne taucht die Landschaft in sanftes Licht. Nach den Morgenabfahrten macht man es sich in einer der urigen Hütten gemütlich und genießt ein feines Bergfrühstück.

Freie Fahrt für Kinder

Ab 19. März bis zum Ende der Skisaison fahren alle Kinder (ab dem Jahrgang 2006 und jünger) gratis Ski. In der Wildschönau endet Skisaison am 3. April, im Alpbachtal am 18. April. Voraussetzung für das Gratis-Kinder-Ticket ist: Dass ein Elternteil mindestens einen 3-Tagesskipass kauft. In den vier Kinderskischulen schließen die Kleinsten schnell Freundschaft mit Schnee und Ski, während die Eltern vom Sonnenstuhl die Fortschritte ihrer Zwerge verfolgen. Zwischendurch laden die Berghütten mit ihren großen Sonnenterassen zum Vitamin-D-Tanken ein und versüßen mit Apfelstrudel und Co. den Skitag. Tipp: am 19. März genießt man das Sonnenskilaufen mit Musik. An der Bergstation der Schatzbergbahn geben „RAT BAT BLUE“ beim Lions Schneefest ihr Live Konzert.

