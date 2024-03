mgm technology partners GmbH

Security-Experte Dr. Bastian Braun neuer Geschäftsführer der mgm security partners

München (ots)

Die mgm security partners GmbH, hoch spezialisierter Dienstleister für Application Security mit Hauptsitz in München, erweitert die Geschäftsleitung: Dr. Bastian Braun ergänzt nun die dreiköpfige Unternehmensleitung. Gleichzeitig haben ihn die Gesellschafter zum zweiten Geschäftsführer ernannt.

Bastian Braun hat an der RWTH Aachen Informatik und Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach dem Abschluss des Studiums, in dem er schon früh seine Faszination für das Thema IT- und Anwendungssicherheit entdeckte, schloss er sich der Forschungsgruppe "Sicherheit in verteilten Systemen" der Universität Hamburg an, ehe er an das interdisziplinäre "Institut für IT-Sicherheit und Sicherheitsrecht" der Universität Passau wechselte. Er war unter anderem aktiv im Europäischen Forschungsprojekt WebSand (Server-driven Outbound Web-application Sandboxing). Seine Doktorarbeit beschäftigt sich mit den Sicherheitsaspekten mehrschrittiger Workflows in Web-Anwendungen (Titel: "Web-based Secure Application Control"). Nach seinem Einstieg bei mgm security partners im Jahr 2015 hat Bastian Braun unter anderem die Beratungssparte mit aufgebaut.

"In seiner Rolle als Leiter der Beratung ist Bastian Braun über die Jahre immer mehr zu einem Stützpfeiler der mgm security partners geworden", so Gründer und Geschäftsführer Thomas Schreiber. "Mit seinem Engagement und Wissen hat er hohe Anerkennung im gesamten mgm-Kosmos und darüber hinaus erlangt. Es ist schön, dass wir unsere Themen nun in einer verstärkten Geschäftsleitung gemeinsam weiter vorantreiben können."

Nach knapp neun Jahren bei mgm übernimmt Bastian Braun die Geschäftsführung zusätzlich zu seinen Aufgaben in der Beratung: "Unser Team aus so vielfältig exzellenten Kolleginnen und Kollegen hat in den vergangenen Jahren einige Maßstäbe gesetzt, an denen ich mitarbeiten durfte. Ich freue mich sehr, gemeinsam diese Entwicklungen fortzuführen und zukünftig auch mehr mit kaufmännischer Verantwortung zu begleiten."

Bastian Braun bildet nun zusammen mit Co-Geschäftsführer Thomas Schreiber und Entwicklungsleiter Alois Richthofer die Geschäftsleitung. Schreiber hatte mgm security partners 1998 als SecureNet GmbH gegründet und früh auf die Sicherheit von Webanwendungen fokussiert. Aktuell umfasst das Leistungsangebot Beratung, Analyse und Trainings rund um Web und Mobile Application Security. Seit 2014 gehört das Unternehmen mehrheitlich zu der mgm technology partners GmbH und ist mit rund 50 Mitarbeitenden an sieben Standorten im In- und Ausland vertreten.

Unternehmensprofil mgm technology partners GmbH

mgm technology partners (mgm) ist ein internationales Softwareunternehmen, das auf die Entwicklung von individuellen Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Für die effiziente Umsetzung arbeitet mgm mit der eigenen Low Code-Plattform A12 und dem Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung. Spezialisierte Kompetenzteams für Digital Consulting, Design & Usability, Security, Quality Assurance und SAP-Prozessoptimierung unterstützen eine effektive Projektabwicklung und bieten zudem ein eigenständiges Leistungsangebot. Hauptsitz des 1994 gegründeten Unternehmens ist München. Insgesamt sind über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig, der größte Teil in Deutschland. Seit 2006 ist Allgeier SE größter Anteilseigner.

www.mgm-tp.com / http://www.mgm-sp.com / insights.mgm-tp.com

