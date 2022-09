mgm technology partners GmbH

"QF-Test"-Hersteller mit neuem Gesellschafter: mgm technology partners übernimmt Quality First Software

München (ots)

mgm technology partners wird alleiniger Gesellschafter der Quality First Software GmbH (QFS)

Investition in Software Testing stärkt eine fundamentale Säule von mgm und schafft Grundlage für Integration in die Low Code-Plattform A12

QFS-Gründer bleiben als Geschäftsführer an Bord, Produkt und Standorte bleiben eigenständig bestehen

Das Technologie-Unternehmen mgm technology partners GmbH ( mgm) hat die Quality First Software GmbH ( QFS) mit Hauptsitz in Geretsried nahe dem Starnberger See in Bayern zum 01.09.2022 übernommen. QFS wurde 2001 gegründet, im gleichen Jahr kam die erste kommerzielle Produktversion von QF-Test auf den Markt. Das in der Branche bekannte Tool für automatisierte UI-Softwaretests (User Interface) ist heute bei Kunden weltweit im Einsatz. Die beiden QFS-Gründer und Geschäftsführer Gregor Schmid und Karlheinz Kellerer behalten weiterhin die Verantwortung für die Geschäfte.

1.400 Kunden, Investition in Zukunftstechnologie

Mit dem hochspezialisierten Werkzeug QF-Test führen aktuell rund 1.400 Unternehmen in 60 Ländern ihre GUI-Tests durch. Das Tool ermöglicht vollautomatische Tests von Java-, Web- und Windows-basierten Benutzeroberflächen und Eingabemasken. Mittels individuell angelegter Testfälle sind sehr umfangreiche Tests möglich. So testet QFS jede Nacht QF-Test in über 30.000 automatisierten Testfällen mit sich selbst. Damit gehört QFS zu den etablierten und angesehenen Anbietern von Testautomatisierungssoftware.

"Mit QFS integrieren wir eines der führenden Unternehmen im Bereich Testautomatisierung in die mgm-Familie und bauen unsere Qualitätssicherungsexpertise und QA-Werkzeuglandschaft deutlich aus", so Hamarz Mehmanesh, CEO von mgm. "Darüber hinaus können wir gemeinsam eine zusätzliche QF-Test-Produktvariante aufbauen, die speziell für das automatisierte Testen von Anwendungen optimiert ist, die auf unserer Low Code-Plattform A12 basieren. Die permanente Verbesserung unserer Entwicklung ist ein Kern unseres industriellen Software Engineering-Ansatzes."

Dr. Steffen Weber, Mitglied der mgm-Geschäftsleitung ergänzt: "IT-Systeme im Enterprise-Bereich werden durch den Trend zu Service-Strukturen auf Cloud-Basis flexibler und mächtiger und damit meistens auch komplexer. Hinzu kommen immer kürzere Entwicklungszyklen. Eine Investition in eine Firma, die einen Teil der sich daraus ergebenden Herausforderungen beherrscht, war für uns ein logischer Schluss."

Know-how für Low Code-Plattform und Innovationen

mgm ist selbst seit 13 Jahren Kunde bei QFS, in den vergangenen Jahren wurde der Einsatz von QF-Test in zahlreichen Projekten immer intensiver und die Zusammenarbeit enger. "Uns scheint der Zeitpunkt genau richtig, um die Pflege und Weiterentwicklung von QF-Test langfristig auszurichten und unsere Technologievisionen zusammen mit einem international und vielfältig aufgestellten Software-Entwicklungsunternehmen umzusetzen", sagt Karlheinz Kellerer.

"Für uns bei QFS war von Anfang an spannend, dass mgm als Beratungs- und Projekthaus mit dem Low Code-Ansatz und der A12-Plattform einen nachhaltigen und langfristigen Ansatz verfolgt", sagt Gregor Schmid. "Ich sehe für QFS und mgm-Kunden echte Innovationen, die nun aus dem wirtschaftlichen und strategischen Zusammenschluss entstehen können."

Über mgm (mit QFS)

mgm technology partners entwickelt Enterprise-Applikationen, hauptsächlich für die Branchen Commerce, Insurance und Public Sector. Basis ist dabei der Ansatz der Digitalen Souveränität, durch die Organisationen die Hoheit und das Wissen über die eigenen IT-Systeme behalten. Hauptsitz des 1994 gegründeten Technologieunter-nehmens ist München. Mittlerweile hat mgm Büros in 19 Städten in acht Ländern, darunter in den Metropolen Berlin, Hamburg, Köln, Prag und Da Nang sowie Ho Chi Minh City (beide Vietnam) sowie Alexandria nahe Washington D.C. (USA). Insgesamt sind über 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Ländern für mgm tätig. An der Spitze steht mit Hamarz Mehmanesh einer der Gründer und Teilhaber. Seit 2006 ist mgm eine Division der Allgeier SE in München. Zusammen mit den spezialisierten Tochterfirmen mgm consulting partners (Managementberatung für CIO Advisory, Organisationsentwicklung und Change-Management), mgm security partners (Web Application Security), mgm integration partners (SAP-Prozessoptimierung) und nun zusätzlich Quality First Software deckt mgm eine große Bandbreite der Digitalisierungsthemen ab.

