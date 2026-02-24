Deutsche Aidshilfe

Deutsche Aidshilfe zum Abschied von Rita Süssmuth: "Wir verneigen uns vor einer Jahrhundert-Politikerin"

Zum heutigen Staatsakt für die ehemalige Bundestagspräsidentin und Gesundheitsministerin Rita Süssmuth erklärt Ulf Kristal vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe:

"Rita Süssmuth hat in den 80er Jahren in Deutschland mutig und unbeirrbar die Weichen für eine erfolgreiche HIV/Aids-Prävention ohne Ausgrenzung gestellt. Dieses historische Verdienst kann nicht überschätzt werden. Ohne Zweifel war Rita Süssmuth eine der bedeutendsten politischen Persönlichkeiten der Bundesrepublik. Indem sie stets ihre menschenfreundliche Haltung zum Maßstab ihres Handelns machte, gab sie uns allen ein unerschütterliches Beispiel für die Kraft integrer Politik. Wir verabschieden uns heute von einem Vorbild und einer Vorkämpferin, einer Jahrhundert-Politikerin. Wir verneigen uns in Dankbarkeit."

Rita Süssmuth war seit dem Jahr 2016 Ehrenmitglied der Deutschen Aidshilfe.

