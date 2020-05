Plenum Investments AG

Plenum Investments AG baut ihre erfolgreiche ILS-Spezialisierungsstrategie gezielt aus

Zürich (ots)

Per 1. Mai 2020 tritt Daniel Grieger (ehemals Gründungspartner von Twelve Capital und ausgewiesener ILS-Experte) als Partner in die Geschäftsleitung der Plenum Investments AG ein. Er wird gemeinsam mit dem erfahrenen und international führenden Insurance Analysten Rötger Franz (ehemals Société Générale, London), der bereits am 1. April 2020 zur Firma stiess, das Portfoliomanagement-Team ergänzen.

Mit der Anstellung dieser beiden Anlageexperten bekräftigt die Plenum Investments AG ihr Bekenntnis, die Spezialisierung auf versicherungsbasierte Anlagen selektiv auszubauen. Dazu meint Dr. Rainer Grünig, CEO der Plenum Investments AG: "Ich freue mich, zwei sehr erfahrene Insurance Linked Capital Spezialisten in unserem Team willkommen zu heissen und bin überzeugt, dass die Ergänzung unserer CAT Bond-Expertise um das Anlagefeld der Versicherungsanleihen entscheidende Innovationspotenziale freisetzt. Gleichzeitig wird dadurch unsere Verankerung im institutionellen Geschäft weiter vorangetrieben".

Institutionelle Investoren stehen mehr denn je vor der Herkulesaufgabe, langfristig positive Renditen mit Anleihen in einem sich weiter verschärfenden Zinsumfeld zu sichern. "Ich freue mich, dass die Plenum Investments AG meine Überzeugung teilt, wie innovative Lösungen im Versicherungsbereich umgesetzt werden können, um die Herausforderungen im Tiefzinsumfeld nachhaltig zu bewältigen", so Daniel Grieger. Er fügt hinzu: "Neben Plenums Bereitschaft, entsprechende Ressourcen bereitzustellen, begeistern mich die Authentizität, das Engagement sowie die defensiv und langfristig ausgerichtete Investmentstrategie der Firma. Vervollständigt wird mein positives Bild dadurch, dass die Plenum Investments AG Pionier in der Umsetzung von ESG-Kriterien bei versicherungsbasierten Anlagen ist".

Dirk Schmelzer, verantwortlich für das Portfoliomanagement der Plenum Investments AG ist sich sicher: "Mit diesem Schritt schärfen wir nicht nur das Profil unserer Firma, sondern sind in der Lage, unsere Marktposition im ILS-Geschäft weiter zu festigen". Rötger Franz ergänzt: "Regulatorisches Kapital von Versicherungen in Form von Nachranganleihen ist sowohl aus Rendite- als auch Risikoperspektive eine sinnvolle Anlage. Ich freue mich, mit meiner langjährigen Erfahrung in diesem Bereich einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Plenum Investments AG zu leisten. Ich bin überzeugt, dass insbesondere institutionelle Investoren im jetzigen schwierigen Marktumfeld von unserer Strategie profitieren und wir attraktive Renditen erzielen können".

Plenum Investments AG ist ein unabhängiger, auf Versicherungsrisiken spezialisierter und in der Schweiz regulierter Investment Manager für institutionelle und professionelle Kunden. Ihre Kernkompetenz liegt im Management von Naturkatastrophen-, Langlebigkeitsrisiken und regulatorischem Versicherungskapital. Ihr Anlageschwerpunkt liegt auf transparenten und nachhaltigen Anlagelösungen im Bereich Insurance Linked Capital. Im UCITS CAT Bond Segment gehört Plenum zu den etablierten Anbietern und ist in diesem Anlagesegment führend in der Nachhaltigkeitsanalyse.

Pressekontakt:

Plenum Investments AG I Nico Rischmann

e-mail: nico.rischmann@plenum.ch I Telefon: +41 43 488 57 92 I http://www.plenum.ch

