Adventszauber am Tegernsee

Tegernsee

Alpenländisch. Genussvoll. Romantisch. So präsentiert sich die Adventszeit am Tegernsee. Die Adventsmärkte rund um den See erwarten an allen 4 Adventswochenenden zahlreiche Besucher. Dazu gibt es ein umfangreiches und attraktives Rahmenprogramm.

Während sich die Berge vom Nachthimmel abheben, funkeln die geschmückten Stände mit den Lichtspiegelungen des Tegernsees um die Wette und der Duft von heißen Maronen und Glühwein liegt in der Luft. Der Tegernseer Adventszauber lockt Gäste aus nah und fern mit einer einzigartigen Stimmung. Die Märkte in Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee sind an allen Adventswochenenden von 14 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Pendelschiffe bringen die Gäste von Markt zu Markt. Auf den traditionellen Adventsmärkten rund um den See erwarten die Gäste in gemütlicher Atmosphäre Schmankerl aus der Region, Kunsthandwerk und ein erlebnisreiches Programm. An allen vier Adventswochenenden präsentieren sich Vereine, Gewerbetreibende und Kunsthandwerker in direkter Seenähe und stimmen auf die besinnliche Zeit ein. Eine stimmungsvolle Adventsrundfahrt mit weihnachtlicher Musik, Punsch und einer Lesung der Tegernseer Heimatführer sorgt an den Adventssonntagen für besondere Unterhaltung. Rund um die Adventsmärkte gibt es jeweils ein abwechslungsreiches Programm.

Mit dem Pendelschiff von Markt zu Markt

Gäste fahren mit dem Pendelschiff-Ticket bequem von Markt zu Markt und genießen dabei den Ausblick auf die stimmungsvoll erleuchtete Kulisse. Außerdem lassen sich mit dem Ticket am jeweiligen Tag die Bus-Ringlinien A und B (9559) rund um den Tegernsee sowie der Pendelbus nutzen. Die Tickets sind ausschließlich auf dem Rottacher Advent, dem Seeadvent Bad Wiessee und dem Schlossmarkt Tegernsee am Stand der Urlaubsregion "DER TEGERNSEE" erhältlich. Zum Schlossmarkt Tegernsee wird vom Schiff nur der Steg am Rathaus angefahren. An den vier Adventswochenenden kostet das Tagesticket 10 Euro, Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sind kostenfrei.

Seeadvent Bad Wiessee

Während der Adventszeit verwandelt sich die Seepromenade mit strahlendem Lichterglanz in einen Besuchermagnet für Jung und Alt. Weihnachtsduft entströmt den Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Zahlreiche Kunsthandwerker und Aussteller laden mit ihren hochwertigen Produkten zum Stöbern und Kaufen ein. Die kunstfertigen Skulpturen des Eisschnitzers faszinieren kleine wie große Gäste gleichermaßen, während die Tegernseer Alphornbläser für stimmungsvolle musikalische Untermalung sorgen. Spannend wird es, wenn sich die Perchten mit ihren zottigen Kostümen und lautem Geklapper unter die Besucher mischen. In warme Decken und Felle verpackt, lässt sich der Seeadvent auch bei einer romantischen Pferdekutschfahrt genießen.

Rottacher Advent

Direkt am See lockt der Rottacher Advent Besucher aus nah und fern zu den weihnachtlich geschmückten Ständen im Kurpark. Die Alphornbläser und Weisenbläser spielen mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik auf. Für kulinarische Schmankerl ist gesorgt. Es duftet nach Maroni, Bratwürstel und Waffeln, während die Besucher Glühwein und heimische Edelbrände probieren. Kunsthandwerker präsentieren ihre Produkte, ein Feuer verbreitet wohlige Wärme und die Lichter spiegeln sich stimmungsvoll im See. Kleine Gäste sind herzlich zum Basteln und Malen im Pavillon eingeladen. Am 07.12. erhalten sie Besuch vom Nikolaus. Am 15.12. rundet eine Pferdeschlittenfahrt für Kinder das Adventserlebnis ab.

Weihnachtlicher Schlossmarkt Tegernsee

Das Tegernseer Schloss mit der prächtigen Pfarrkirche bietet eine malerische Kulisse für den winterlichen Schlossmarkt am See. Wenn festliche Bläsermusik erklingt und die Flammen in den Feuerschalen brennen, es nach Glühwein, Kaiserschmarrn und gerösteten Maroni duftet, leuchten die Augen kleiner und großer Besucher. Heimische Schmankerl, Edelbrände und Pralinen runden die kulinarische Palette ab, während Kunsthandwerker ihre Produkte anbieten. Zwischen den etwa 30 beleuchteten Hütten und in der gemütlichen Alm werden die Besucher weihnachtlich eingestimmt. Das Tegernseer Volkstheater bietet mit "Das Mädchen mit den Schwefelhölzern" jeweils um 17 Uhr im Ludwig-Thoma-Saal/Rosenstraße das passende Familienprogramm.

Adventsrundfahrt mit Musi & Gschicht'n auf dem See

An zwei Adventssonntagen haben Besucher die Gelegenheit, einen Blick vom See aus auf die hell erleuchteten Orte zu genießen - auf einer Adventsrundfahrt mit Musi und Gschicht'n. Die Rundfahrt mit musikalischer Untermalung und Lesung einer Heimatführerin dauert etwa 45 Minuten. Teilnehmer erhalten einen Tegernseer Probierpunsch samt Haferl, abzuholen von 12.30 bis 13 Uhr am Stand der Urlaubsregion "DER TEGERNSEE" auf dem Adventsmarkt Bad Wiessee. Ein Ausstieg ist bei der Rundfahrt nicht möglich. Die Rundfahrt kostet 15 Euro (zzgl. Systemgebühren). Tickets sind ausschließlich in allen Tourist-Informationen rund um den Tegernsee und bei MünchenTicket erhältlich.

Termine: 07./14.12.2019 ab/an Steg Ortsmitte Bad Wiessee, Abfahrt: 13 Uhr, Rückkehr: 13.45 Uhr

Romantische Pferdekutschfahrt an den Adventssonntagen

Am Adventsmarkt im Kurpark Rottach-Egern funkeln die ersten Lichter, wenn die Besucher zu dieser stimmungsvollen Pferdekutschfahrt unter kuscheligen Decken durch die romantische Winterlandschaft aufbrechen. Zuerst geht es durch die weihnachtlich geschmückte Seestraße, dann weiter durch die zauberhafte Gegend rund um Rottach-Egern. Nach ungefähr anderthalbstündiger Fahrt erfolgt die Rückkehr zum Adventsmarkt, der inzwischen im schönsten Lichterglanz erstrahlt.

Termine: an allen Adventssonntagen 2019, Dauer ca. 2 Stunden

Treffpunkt: 16.00 Uhr, Kurpark Rottach-Egern

Strecke: Kurpark - Seestraße - Umland Rottach-Egern - Kurpark

Preis: Erwachsene 21 EUR zzgl. Systemgebühr inkl. einem Tegernseer Punsch, Tickets erhältlich in allen Tourist-Informationen am Tegernsee und bei München Ticket.

Adventsführungen der Tegernseer Heimatführer

Zum Advent gehören besinnliche Geschichten, die auf die Weihnachtszeit einstimmen. Und welcher Ort würde besser passen, als das an Sagen und Geschichten reiche Tegernsee? Immerhin hat der bekannteste bayerische Heimatschriftsteller, Ludwig Thoma, hier seine "Heilige Nacht" fertiggeschrieben und Karl Stieler das "Winteridyll" auf Bairisch gedichtet. Die Tegernseer Schlosskirche, die malerische Rosenstraße, der Lärchenwald und das Stieler-Haus, wo ein kleiner Imbiss eingenommen wird, sind die markanten Orte dieser unterhaltsamen adventlichen Führung.

Termine: an allen Adventssamstage von 11 bis 14 Uhr.

Treffpunkt: 11 Uhr, Tourist-Information Tegernsee

Preis: Erwachsene 18 EUR (inkl. Gebäck & Punsch), Kinder bis 12 Jahre frei, von 13 bis 16 Jahre 9 EUR

Ermäßigung auf Gäste- bzw. TegernseeCard. Tickets zzgl. Systemgebühr erhältlich in allen Tourist-Informationen am Tegernsee und bei München Ticket.

Buchung in allen Tourist-Informationen bis 11.00 Uhr am Veranstaltungstag.

Öffnungszeiten der Tourist-Informationen: 9.00 bis 13.00 Uhr, danach sind die Hütten der Urlaubsregion "DER TEGERNSEE" auf den Adventsmärkten geöffnet.

Gemütliche Einkaufstour vor winterlicher Alpenkulisse

In der historischen Rosenstraße in Tegernsee laden kleine Geschäfte zum Stöbern nach handgemachten Unikaten ein. Die glitzernden Schaufenster der Boutiquen in der Rottacher Seestraße verlocken ebenso wie die Geschäfte rund um den Lindenplatz in Bad Wiessee zum Kauf. Galerien laden in allen drei Orten zum Kauf von Kunstwerken ein. Wer sich oder seinen Liebsten ein Original-Erinnerungsstück vom Tegernsee mitbringen möchte, wird auch in den Hütten der Tegernseer Tal Tourismus GmbH fündig - hier gibt es alles vom Kaffeehaferl bis zum Tegernseer Duft.

Sonder-Öffnungszeiten des Einzelhandels an den Adventssamstagen

Stadt Tegernsee bis 13.00 Uhr

Bad Wiessee bis 16.00 Uhr (Bereich um den Lindenplatz)

Rottach-Egern bis 18.00 Uhr

Gäste pendeln an allen vier Adventswochenenden zwischen den Märkten in Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee mit dem Pendelschiff bzw. mit den Pendelbus. Kreuth, Dürnbach und Gmund werden NICHT angefahren. Zum Schlossmarkt Tegernsee wird vom Schiff nur der Steg am Rathaus angefahren.

Detaillierte Informationen rund um den Adventszauber am Tegernsee in der Broschüre und unter www.tegernsee.com/advent.

