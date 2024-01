China Matters

China Matters' Feature: Warum sich Zhongshaner Hakka-Küche durchsetzt

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Beijing, China (ots)

Hakka befindet sich in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt und ist bekannt für seine unvergessliche Küche und einzigartige kulinarische Techniken.

Wie das Sprichwort sagt: "Wo es Chinesen gibt, gibt es Hakka." In Markham, Ontario, Kanada, leben viele Einwohner von Hakka, was es zur inoffiziellen Hakka-Hauptstadt Nordamerikas macht.

Zhongshan, eine internationale Partnerstadt von Markham, ist eine weitere wichtige Siedlung für Hakka und definitiv ein Reiseziel für authentische Hakka-Küche. In diesem Video begibt sich der renommierte Moderator Jack Klumpp auf ein gastronomisches Abenteuer in Guinan, Zhongshans größtem Hakka-Dorf, und hat das große Glück, "knusprig gebratenes Schweinefleisch" probiert zu haben. Dies ist eine authentische Hakka-Küche. Die Dorfbewohner kochen sie nur zweimal im Jahr, einmal für das Tempelfest und einmal für das Frühlingsfest.

Warum gibt es in der Stadt Zhongshan ein so leckeres Gericht? Um eine Antwort zu finden, kam Jack auch in Zhongshaner Berufsschule, um mit den Schülern zu erfahren, wie der Koch die Essenz der Hakka-Küche mit lokalen Eigenschaften verbindet.

Haben Sie schon einmal ein authentisches Hakka-Gericht probiert? Folgen Sie Jacks Spuren im Video, um sich über mehr authentische Restaurants der Hakka-Küche zu informieren, die man sich nicht nehmen lassen darf!

Original-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuell