Hawaya

HWAYA - Ein Sommer zum Daten, Verlieben und Verloben...

Die schönsten Antrags-Ideen zur Krönung der Liebe

Berlin (ots)

Mit der Matchmaking App HAWAYA ist wird es auch für Muslime in Deutschland ein Sommer zum Verlieben und vielleicht ja sogar zum Verloben... Für einen Verlobungsantrag kommt es nicht nur auf den richtigen Moment und den perfekten Ort an, auch Kreativität ist bei dieser allesbedeutenden Geste gerne gesehen und macht eine Verlobung unvergesslich. Im Folgenden drei Inspirationsideen für die mutigen Antragsteller, mit denen ein 'JA'

DER KLASSIKER

Auch wenn er zu den klassischsten seiner Art gehört, ist die Verlobung im Urlaub nach wie vor einer der Schönsten. Egal ob bei einem romantischen Abendspaziergang am Strand, beim Dinner mit Kerzen auf der Steinterrasse mit Blick über's Meer oder vor atemberaubender Kulisse ferner Denkmäler und Sehenswürdigkeiten. Der Urlaub als Auszeit fernab von Arbeit und Alltag sorgt für Tiefenentspannung und schafft Platz im Kopf für unbändige Freude und eine ungetrübte Erinnerung an DAS Erlebnis der Liebe.

DAS ABENTEUER

Für alle Abenteuerlustigen spielt nicht nur die Geste an sich eine Rolle, der Adrenalin-Kick macht das besondere Ereignis erst unvergesslich! Wem die klassische Kniebeuge mit Schmuckschatulle in der Hand zu unaufregend scheint, entscheidet sich für einen Antrag à la Jochen Schweizer: Ein gemeinsamer Bungee-Jump mit Kopfüber-Antrag lässt selbst Spiderman blass aussehen oder ein versteckter Ring als Lösung eines der beliebten Escape-Room-Games lässt den Puls des Partners garantiert explodieren! Abendwanderung auf eine entlegene Waldlichtung mit Stadt- oder Bergblick und der Lieblingssong aus dem Bluetooth-Speaker, garantiert ungetrübte Aufmerksamkeit zwischen Hasen und Rehen und echte Naturromantik.

ANTRAG MIT HUMOR

Wer es mit der romantischen Ernsthaftigkeit nicht so genau nimmt, verleiht seinem Heiratsantrag eine extra Prise Kreativität. Ein kleiner, unerwarteter Hinweis im Alltag wie ein 'MARRY ME' in Form von Buchstabensuppe am Tellerrand der/des Angebeteten oder in als Donut Buchstaben in einer Box überrascht garantiert mit einem strahlenden Lachen. Eine weitere schöne Idee, die den Partner sogar im Dunkeln zum Strahlen bringt: Den Antrag mit leuchtenden Sternenaufklebern an die Decke über dem Bett schreiben.

Mit einer neuen Liebe in den gerade begonnenen Sommer starten, das können Muslime mit Hilfe der Matchmaking App HAWAYA. Über das Feintuning-Raster von HAWAYA lassen sich viele Wunschattribute des zukünftigen Traumpartners genau einstellen. Ganz wichtig ist für viele User von HAWAYA, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit jemanden findet, der wirklich nach einer festen Beziehung sucht und Muslime ist. Angezeigt werden dann nur noch die Profile, die ein besonders großes Potential eines echten Matches aufweisen. Wer diese Hürde gemeistert und den oder die Richtige*n gefunden hat, könnte sich bereits noch diesen Sommer auf eine Traumverlobung freuen!

Über Hawaya

Die Dating App Hawaya hilft bei der Suche nach einem Partner im muslimischen Kulturkreis. Die aus Kairo stammende App, wurde für moderne selbstbewusste junge Erwachsenen entwickelt, die ihre Partnersuche selbst in die Hand nehmen möchten und gleichzeitig stark mit der muslimischen Kultur verbunden sind.

Die App wurde im April 2017 von den ägyptischen Unternehmern Sameh Saleh, Tamer Saleh, Shaymaa Ali und Aly Khaled gegründet.

Über Match Group

Match Group (NASDAQ: MTCH) ist ein führender Anbieter von weltweit erhältlichen Dating-Produkten. Das Portfolio umfasst die Marken Tinder®, Match®, Meetic®, OkCupid®, Hinge®, PairsTM, PlentyOfFish® und OurTime® sowie eine Reihe weiterer Marken, die alle darauf ausgerichtet sind, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Benutzer eine sinnvolle Verbindung finden. Die Produkte sind in über 40 Sprachen für Benutzer auf der ganzen Welt erhältlich.

Sameh Saleh CEO

Als dynamischer Unternehmer, mit kreativen Ideen und analytischem Denken, führt er Hawaya. Sameh hatte eine 8-jährige Karriere als Senior Petroleum Engineer bei Petronas Carigali, HQ, Malaysia. Er ist der Gründer von Hezaha We Safer, einem in Ägypten ansässigen Medienunternehmen & Tripdizer, einem führenden Reisetechnologieunternehmen in MENA. Er besitzt einen Master of Reservoir Engineering der Herriot-Watt-Universität, Großbritannien, und einen Bachelor of Petroleum Engineering der Universiti Teknologi Petronas, Malaysia.

