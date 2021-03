DICKIES

DICKIES Frühjahr 2021

Capsule Collection Crafted Souvenirs

Für die neueste Capsule-Collection hat das Designteam von Dickies das umfangreiche und üppige Archiv der Marke angezapft und das umliegende Fort Worth, Texas, dienten als ideale Inspirationsquellen. Für die 'Crafted Souvenirs' Kapsel Kollektion wurden klassische Vintage-Stücke aktualisiert und neu gestaltet, was sie zu einer Ode an traditionelle Stoffe und Details macht.

Typische Stoffe für Arbeitskleidung wie schwerer, unbehandelter Twill, originaler Seersucker-Stoff und Blue-Denim-Gewebe bilden zusammen mit aufwendigen Details wie Kettenstich-Stickereien den Mittelpunkt der Kollektion. Die Stickereien als Schrift und grafische Elemente veredeln Jacken und Shirts und erinnern mit ihrer klaren Grafik an ikonische Vintage-Tattoos und -Embleme.

In klaren Farben wie Navy Blue, Dark-Denim-Blue, Creme und Weiß gehalten, ist die Unisex-Kollektion sowohl in Männer- als auch Frauengrößen erhältlich. Einige der berühmtesten Schnitte von Dickies wurden neu interpretiert, darunter Halma Eisenhower, die in Denim für Frauen und unbehandeltem Twill für Männer überarbeitet wurde. Beide Modelle sind vorne und hinten mit Kettenstichdetails versehen. Eine Arbeitsjacke, Latzhosen und Hosen im Zimmermannstil sorgen zusammen mit einer Auswahl an Accessoires für einen einheitlichen Look von Kopf bis Fuß.

Die Crafted Souveniers Kollektion ist ab sofort über den Dickies Onlineshop erhältlich.

