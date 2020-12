Cashback App: Sparen beim Einkaufen überall und jederzeit

mediaWorld Marketing GmbH

Mit der Cashback App bietet die internationale Shopping Community Cashback World die Möglichkeit, überall und jederzeit beim Einkaufen Geld zu sparen.

Mit mehr als 150.000 Partnern aus allen Branchen in 51 Ländern weltweit eröffnet die Cashback World ihren Shoppern zahlreiche Möglichkeiten, um beim Einkaufen Vorteile in Form von Cashback und Shopping Points zu sammeln. Damit Shopper jederzeit den Überblick über Partner in der Nähe und online sowie über gerade verfügbare Angebote und Aktionen haben, bietet die Cashback World mit der Cashback App eine kostenlose Applikation für Apple- und Android-Smartphones.

Alle Shopping-Welten in einer App

„Die Cashback World ermöglicht ihren Shoppern das Sammeln von Einkaufsvorteilen bei einer großen Bandbreite an Unternehmen, sowohl bei Partnern vor Ort als auch online. Mit der Cashback App haben wir diese Shopping-Welten zusammengeführt, wodurch unsere Shopper beim Einkaufen überall und jederzeit Cashback und Shopping Points sammeln können“, erklärt Florence Hausemann, Geschäftsführerin des deutschen Cashback World Betreibers myWorld Germany.

Auf dem schnellsten Weg zum Partner

Mit Hilfe standortbezogener Dienste hilft die Cashback App dabei, Partner in der Nähe über eine Umgebungskarte rasch zu finden und eine Route dorthin zu planen. Für das unkomplizierte Erfassen der Einkaufsvorteile beim lokalen Partner haben die Shopper eine digitale Version ihrer Cashback Card in der App, die an der Kasse gescannt werden kann. Ist das Scannen nicht möglich, steht ein vierstelliger Quick Code zur Verfügung, um den Einkauf – und damit die Vorteile – rasch einem Shopper zuzuordnen.

Aktionen gleich mit nutzen

Ein weiterer Vorteil der Cashback App beim Shopping vor Ort besteht darin, dass sich Angebote und spezielle Rabattaktionen, sogenannte Shopping Point Deals, spontan nutzen lassen. „Es passiert uns allen immer wieder mal, dass uns erst nach dem Einkauf ein tolles Angebot auffällt. Mit der Cashback App haben unsere Shopper immer den Überblick über alle aktuellen Angebote des Partners, bei dem sie gerade einkaufen, und verpassen so nichts“, sagt Hausemann.

Online und mit eVoucher jederzeit Vorteile sammeln

Ein besonders praktischer Mehrwert der Cashback App ist die mobile Verfügbarkeit digitaler Gutscheine. „Unsere Shopper können in ausgewählten Geschäften noch während des Einkaufens die App öffnen und einen eVoucher kaufen“, erklärt Hausemann. „Diesen eVoucher können sie dann sofort an der Kasse einlösen und sich Cashback und Shoppings Points sichern. Welche Unternehmen solche eVoucher gerade anbieten, sehen sie in der App ebenfalls auf einen Blick.“

Auch Onlineshopping ist ein fester Bestandteil der Cashback App. Ein spontaner Online-Einkauf über das Smartphone ist somit jederzeit in Griffweite. „Der größte Vorteil der Cashback App liegt natürlich beim lokalen Einkaufen unterwegs, aber es war uns wichtig, unseren Shoppern jederzeit alle Shopping-Möglichkeiten der Cashback World über die Cashback App zu bieten“, betont Hausemann. Das ist gelungen. Mehr Informationen gibt es auf cashbackworld.com.

Über die Cashback World

Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online-Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stellt die Cashback World Unternehmen ein effizientes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 51 Märkten vertreten. 15 Millionen Kunden nutzen bei rund 150.000 Partnern weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf www.cashbackworld.com und partner.cashbackworld.com.

