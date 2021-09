grossvater.de - Jürgen Busch

Nonprofit-Projekt Nachhaltige-Grosseltern.de gestartet

Für ein enkelfreundliches Leben

Hamburg (ots)

Nachhaltiger leben: Sichern wir das Überleben unserer Enkelkinder! Das ist die Devise des Nonprofit-Projektes Nachhaltige-Grosseltern.de. Die Website gibt Tipps und Anregungen zum enkelgerechten Leben für Omas, Opas und alle anderen. Initiator Jürgen Busch ist selbst fünffacher Großvater und Betreiber mehrerer Online-Magazine für die Generation Großeltern. Er plant nun die Gründung des Vereins "Nachhaltige Großeltern e.V.". Interessenten können bei der Gründung des Vereins mitwirken.

"Meine Generation hat Vieles auf diesem Planeten kaputtgemacht", erklärt Jürgen Busch. Der 75-Jährige will deshalb nicht länger nur zusehen, wie vor allem die Jugend für mehr Umweltbewusstsein und gegen den Klimawandel kämpft: "Es muss viel mehr Initiative von uns Großeltern kommen", fordert der Fünffach-Opa, "und dafür braucht es Verständnis und Wissen rund um das Thema Nachhaltigkeit - und viel mehr Austausch gerade in der älteren Generation."

Mit der Website nachhaltige-grosseltern.de bietet der pensionierte Suchmaschinen-Experte jetzt eine Plattform für genau diesen Austausch. Das Online-Magazin informiert künftig über nachhaltige Spiele und Spielzeuge, über kindgerechte Bücher und Experimente zum Thema Nachhaltigkeit, über bewusstes Einkaufen, Backen und Kochen sowie über weitere Dienstleistungen und Angebote, die Großeltern ein nachhaltigeres Familienleben ermöglichen. Die Seite und erste Beiträge sind bereits online.

Wie man eine Website für die Zielgruppe Großeltern erfolgreich umsetzt, weiß Jürgen Busch: Seine Websites grossvater.de und Hallo-Oma.de erfreuen sich bereits großer Beliebtheit. Begleitend zu seinem neuen Online-Projekt plant Jürgen Busch nun die Gründung des Vereins "Nachhaltige Großeltern e.V.". In regelmäßigen Treffen, Online-Meetings und gemeinsamen Aktionen möchte der Hamburger so noch mehr Großeltern dazu motivieren, sich über ein enkelgerechteres Leben zu informieren.

Nachhaltige-Grosseltern.de ist Teil eines reichweitenstarkes Online-Netzwerkes für die Zielgruppe Großeltern, zu dem neben Jürgen Buschs eigenen Seiten auch das Portal www.enkelkind.de gehört. "Alle Seiten richten sich an Großeltern, und doch hat jedes Projekt sein eigenes Konzept", erklärt Jürgen Busch. "Bei Enkelkind.de dreht sich alles ums Kind. Bei Hallo-Oma.de ist die Oma selbst im Fokus - mit Themen, die die Generation 50+ beschäftigt. Und auf grossvater.de werden alle aktiven Opas fündig, die nach Tipps zum Basteln, Werken, Experimentieren oder Kochen suchen." Das neue Projekt Nachhaltige-Grosseltern.de vereint all diese Themenbereiche mit einem gezielten Fokus auf ökologische und biologische Projekte und Produkte für Oma, Opa und Enkel.

Wer Interesse hat, Gründungsmitglied des Vereins zu werden, erreicht Jürgen Busch über kontakt@nachhaltige-grosseltern.de. Ein Ziel des Vereins ist das Zusammentragen von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen und deren Bekannt(er)machen auf der Vereins-Website, in den sozialen Medien, über Gastbeiträge für andere Organisationen und ähnliches. So werden Omas und Opas gesucht, die die Themen sehr gut textlich aufarbeiten können, aber auch Mitstreiter für die sozialen Medien wie Facebook oder Instagram. Vereinssitz ist in Hamburg. Jürgen Busch freut sich über jede Zuschrift!

Übrigens: Das Großeltern-Netzwerk veranstaltet im Jahr 2021 erstmalig einen gemeinsamen Online-Adventskalender. Wenn Sie mit Ihrem Produkt dabei sein möchten, melden Sie sich gern bei silke@enkelkind.de. Weitere Informationen Sie im PDF: Adventskalender-Aktion 2021

