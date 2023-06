Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH

CHAMKAR FOR CHANGE

Transparente Gewürze mit einer Mission

Ahrensburg

Unser Ansatz bei all unseren CHAMKAR Produkten: Transparente Kosten und Preise über die gesamte Lieferkette, frische hochwertige Ware, 100 % recyclebare Verpackungen und dabei Gutes tun. Denn CHAMKAR sind Gewürze mit Haltung.

Aus voller Überzeugung haben wir unser einzigartiges CHAMKAR Sortiment mit 17 fantastischen Gewürzen und 2 speziellen Pfeffer Mischungen für Endverbraucher sowie unseren Gastronomie Bereich gelauncht, die durchsichtiger nicht sein können. Echter Kampot Pfeffer bildet dabei den Kern unseres Sortiments, egal ob in geräucherter, getrockneter oder fermentierter Form, der intensive Geschmack sorgt für wahre Genusserlebnisse. Ergänzt wird die umfassende Pfeffer Reihe um qualitativ hochwertige Gewürze wie Sternanis, Kurkuma, Limettenblätter, (Bird) Chili und Zitronengras.

CHAMKAR steht für:

Transparente Kosten und Preise

Wir legen bei CHAMKAR alle Karten auf den Tisch und zeigen volle Transparenz innerhalb der gesamten Lieferkette, vom Anbau bis hin zum Versenden. Jeder Schritt ist für jede Sorte einzeln aufgeführt und mit den realen Kosten versehen, damit sie für jeden nachvollziehbar sind.

Zusätzlich kaufen wir die Rohwaren zu überdurchschnittlichen Marktpreisen ein und können somit sicherstellen, dass gute Arbeitsbedingungen und sichere Einkommen geschaffen werden. Die Ernte, die Auslese und der gesamte Produktionsprozess respektiert dabei die Prinzipien des fairen Handels auf einem neuen Niveau.

Qualität vor Masse

Unsere Gewürze sind pur, frisch und intensiv. Dabei wissen wir genau, wo und wie sie angebaut werden. Von der Saat, über die Ernte, bis hin zur Handverlesung kümmern sich die Kleinstbauern um jede einzelne Pflanze. Der Anbau unserer Gewürze folgt dem Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft. Die schnelle und direkte Lieferkette sorgt zudem für absolute Frische und garantiert den reinen Geschmack ohne Aromaverlust.

Die hohen Ansprüche an natürliche Produkte bedeuten aber auch, dass wir uns der Natur anpassen müssen. Das heißt, dass sich die Lagerbestände unserer CHAMKAR Produkte nach den Ernteerträgen richten. Sind die Lager leer, müssen wir auf die nächste Saison warten. Das sehen wir nicht als Mangel, sondern als ein Qualitätsmerkmal von CHAMKAR an.

Nachhaltigkeit

Alles an der Verpackung unserer CHAMKAR Gewürze ist aus Pappe und zu 100% recyclebar. Sogar das ansprechend gestaltete Etikettenpapier besteht aus recyclebarem Zuckerrohrmaterial. Die teilweise verwendeten Beutel, um unsere fermentierten Gewürze vor Austrocknung zu schützen, sind aus PLA. Denn nur so bleiben wir bei CHAMKAR unserem Ansatz treu.

Fairness & Unterstützung

On top unterstützen wir mit jedem Kauf unserer CHAMKAR Produkte soziale Projekte in Kambodscha. Am Ende der Saison gehen fest definierte Beträge in Form von Spenden an Bauern, Schulen und gemeinnützige Projekte in dem Land. Denn wir sind bei diesen Produkten mit Hand und Herz bei der Sache.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hela-shop.eu oder auf unserem Instagram Kanal @chamkarbyhela sowie unseren kleinen Film: Chamkar Gewürzwelt auf YouTube unter @hela_deutschland.

