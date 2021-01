BIT Capital

Berliner Asset Manager BIT Capital übertrifft 2020 Vergleichsindex um 136%

AuM verzehnfachen sich innerhalb eines Jahres auf EUR 900 Millionen

Berlin (ots)

- Tech-Fonds 'BIT Global Internet Leaders R-I' zeigt seit Auflage 355% Rendite - 'Global Internet Leaders SICAV-SIF' mit mehr als 430% Prozent Wachstum seit Auflage

BIT Capital blickt auf ein Rekordjahr 2020 zurück: Aktuell verwaltet der Berliner Asset Manager ein Gesamtvermögen von über 900 Millionen Euro. Damit haben sich die Assets under Management innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht. Weiteres Wachstum verspricht der im November 2020 gestartete Zukunftsfonds "BIT Global Leaders". BIT Capital wurde 2017 von Internetunternehmer- und Investor Jan Beckers mit der Vision gegründet, zukunftsorientierte Anlageprodukte für alle Anleger zugänglich zu machen.

Der Publikumsfonds "BIT Global Internet Leaders UCITS R-I" (WKN: A2N812) ist mit einer Rendite von mehr als 170 Prozent im Jahr 2020 einer der drei erfolgreichsten Aktienfonds in Europa. Damit übertraf er den Vergleichsindex 'MSCI World Information Technology Index' im Gesamtjahr 2020 um 136 Prozent. Seit der Auflage im Januar 2019 erzielte der Fonds eine Nettorendite von 355 Prozent.

Die Fonds-Variante "Global Internet Leaders SICAV-FIS" (WKN: A2DTZ3) erzielte sogar 217 Prozent Nettorendite im Jahr 2020. Der Fonds ist aus regulatorischen Gründen nur (semi)-professionellen Anlegern zugänglich.

"Die Wirtschaft von Morgen wird von Technologie-Unternehmen geprägt. Die Gewinner wichtiger Technologie-Trends werden sich im Aktienwert vervielfachen, während die Unternehmen, die sich in diesem Wandel nicht durchsetzen können, bedeutungslos werden. Wir kombinieren unsere Branchenexpertise, Software und Daten, um die Gewinner von morgen frühzeitig zu finden", sagt Jan Beckers, Gründer und Chief Investment Officer von BIT Capital. "2020 konnte unser sehr aktiver Investment-Ansatz alle Benchmarks um mehr als 100 Prozent schlagen. Wir sind überzeugt davon, dass wir auch 2021 die relevanten Benchmarks deutlich übertreffen können und freuen uns auf den Vergleich mit ETFs und Wettbewerbern."

"Im Laufe des letzten, sehr speziellen Jahres haben wir eng verfolgt, wie das Team rund um Jan Beckers immer wieder die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt getroffen hat. Das Ergebnis dieses sehr aktiven Fondsmanagements zeigt sich in der hervorragenden Performance und einem Ruf als neue Generation des Asset Managements, den sich BIT Capital mehr als verdient hat", sagt Sadettin Yildiz, Chief Investment Officer von Donner & Reuschel.

Über BIT Capital

BIT Capital ist ein auf Technologie-Unternehmen fokussierter Asset Manager, dessen Aktienfonds "Global Internet Leaders 30"-Fonds im ersten Halbjahr 2020 laut Wirtschaftswoche der "Klassenbeste in Europa" war. Der Gründer und Chief Investment Officer Jan Beckers investiert seit 20 Jahren erfolgreich in Aktien, ist einer der aktivsten deutschen Digital-Unternehmer und Investoren und wurde 2014 von EY als Unternehmer des Jahres in Deutschland ausgezeichnet.

Das von ihm aufgebaute 15-köpfige Team aus Brancheninsidern, Analysten und Software-Ingenieuren kombiniert branchenspezifische Fundamentalanalysen mit quantitativen Bewertungsmodellen sowie selbstentwickelten Software-Tools, um für seine Fonds eine herausragende Performance zu erzielen. Aktuell verwaltet BIT Capital ein Gesamtvolumen von über 900 Millionen Euro (Stand Januar 2021).

Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreibt ein Büro zur Analyse des asiatischen Marktes in Hongkong. BIT Capital ist der Asset Manager für die für alle Anleger zugänglichen "BIT Global Internet Leaders 30" und "BIT Global Leaders" Publikumsfonds sowie für den nur professionellen und semi-professionellen Anlegern zur Verfügung stehenden "BIT Global Internet Leaders SICAV-FIS" in Luxemburg. Mehr unter www.bitcap.com.

