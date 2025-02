Foxit Europe GmbH

Foxit erweitert KI-Assistenten um Multi-Document-Analyse auf iOS & Android

Mehr Produktivität mit KI: Zusammenfassungen, dokumentenübergreifende Erkenntnisse und Datenerfassung auf Mobilgeräten

FREMONT, Kalifornien (ots)

Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich, die Erweiterung seines KI-Assistenten um eine Multi-Document-Analyse in den mobilen Apps für iOS und Android bekanntzugeben. Die neue Funktion erweitert den KI-Assistenten und ermöglicht User*innen, mehrere Dokumente gleichzeitig direkt auf ihren Mobilgeräten zu analysieren.

Die Einführung der Multi-Document-Analyse richtet sich an die wachsenden Anforderungen von Fachkräften, die effiziente Tools zur Verwaltung und Verarbeitung großer Informationsmengen benötigen. Die neue Funktion vereinfacht Arbeitsabläufe, indem sie User*innen ermöglicht:

Mehrere Dokumente gleichzeitig zusammenzufassen: Erstellung prägnanter Zusammenfassungen aller hochgeladenen Dokumente und massive Zeiteinsparungen, da nicht jedes Dokument einzeln durchgesehen werden muss.

Fragen zu mehreren Dateien zu stellen: Ziehen von wertvollen Erkenntnissen und Antworten aus mehreren Dokumenten gleichzeitig - ideal zum Vergleichen von Verträgen, Berichten oder Forschungsunterlagen.

Wichtige Informationen zu extrahieren: Identifizierung wichtiger Daten wie Fristen oder Zahlen sowie das Herausstellen von Mustern und Trends über mehrere Dateien hinweg in Sekundenschnelle.

Egal ob bei der Prüfung juristischer Fallakten, der Analyse wissenschaftlicher Forschungsstudien oder dem Vergleichen von Angeboten - die Multi-Document-Analyse des KI-Assistenten steigert die Produktivität und ermöglicht das Treffen fundierter Entscheidungen jederzeit und überall. Die Multi-Document-Analyse ist ab sofort in der neuesten Version der mobilen Apps Foxit PDF Reader und Foxit PDF Editor für iOS und Android verfügbar.

"Niemand hat heute noch die Zeit, sich mühsam durch einen Stapel Dokumente zu arbeiten - erst recht nicht auf dem Smartphone", sagt Evan Reiss, VP, Head of Marketing bei Foxit. "Mit der Multi-Document-Analyse in unserem KI-Assistenten können User*innen Zusammenfassungen erstellen, wichtige Details extrahieren und Fragen über mehrere Dateien hinweg stellen - alles auf einmal. Es geht uns darum, "Work smarter, not harder" umzusetzen - und sicherzustellen, dass man die richtigen Informationen genau dann zur Hand hat, wenn man sie braucht."

Weitere Informationen zu den KI-Lösungen von Foxit erhalten Sie unter: https://www.foxit.com/ai-pdf/.

Über Foxit

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.

Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.

Original-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell