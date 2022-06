Foxit Europe GmbH

Foxit PDF Editor Cloud Integration für Microsoft Teams und Office 365 verfügbar

Schnelleres Teilen und Zusammenarbeiten an PDF-Dokumenten

FREMONT, Kalifornien, USA (ots)

Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, gab heute die Integration der Foxit PDF Editor Cloud Plattform mit Microsoft Teams und Office 365 bekannt. Die neue Ergänzung bietet User*innen neue Kollaborationsmöglichkeiten, um das gemeinsame Arbeiten an PDF-Dokumenten zu verbessern und Ergebnisse schneller und effizienter zu teilen.

Zu den wichtigsten Funktionen für Microsoft Teams gehören:

Qualitativ hochwertige Anzeige von PDFs - Hohe Qualität bei der Anzeige von im Microsoft Teams-Kanal geteilten PDF-Dokumenten, ohne diese herunterladen und ohne die MS Teams-Anwendung verlassen zu müssen.

- Hohe Qualität bei der Anzeige von im Microsoft Teams-Kanal geteilten PDF-Dokumenten, ohne diese herunterladen und ohne die MS Teams-Anwendung verlassen zu müssen. Schnellere Freigaben - Effizientes und schnelles Einholen von Feedback der anderen Kanal-Teilnehmer*innen zu geteilten PDF-Dokumenten innerhalb der MS Teams-Anwendung - statt PDF-Dokumente herunterzuladen, zu überprüfen und das Dokument erneut anzuhängen.

- Effizientes und schnelles Einholen von Feedback der anderen Kanal-Teilnehmer*innen zu geteilten PDF-Dokumenten innerhalb der MS Teams-Anwendung - statt PDF-Dokumente herunterzuladen, zu überprüfen und das Dokument erneut anzuhängen. Bessere Sichtbarkeit von Aktivitäten - Einfache Betrachtung oder Beantwortung von Kommentaren anderer Teammitglieder, für mehr Zeitersparnis und weniger Konflikte.

- Einfache Betrachtung oder Beantwortung von Kommentaren anderer Teammitglieder, für mehr Zeitersparnis und weniger Konflikte. Sichere Dokumentenprüfung - Sichere Zusammenarbeit an Dokumenten mit vertrauenswürdigen User*innen, die Zugriff auf die Microsoft 365-Plattform haben, und Möglichkeit der Speicherung von Dokumentversionen in OneDrive.

Zu den wichtigsten Funktionen für Microsoft Office 365 gehört:

Hochwertige PDF-Erstellung - Einfache Umwandlung von Office 365-Dokumenten (Word, Excel und PowerPoint) in hochwertige PDFs, und die Option, das Dokument auf OneDrive zu speichern oder herunterzuladen.

"Bei Foxit konzentrieren wir uns darauf, unsere Plattform laufend zu erneuern und zu erweitern, um unseren Kund*innen die möglichst umfangreichste, flexibelste und kollaborativste Plattform zu bieten", sagt Frank Kettenstock, CMO von Foxit. "Durch die Integration von Foxit PDF Editor in Teams und Office 365 erledigen Nutzer*innen ihre Arbeit schneller und verbessern gleichzeitig die Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten."

Mit Foxit PDF Editor erstellen User*innen beeindruckende PDFs mit leistungsstarken und dennoch unkomplizierten Workflows auf dem Desktop, mobil und in der Cloud - egal ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Foxit PDF Editor ist eine kosteneffiziente Lösung für Unternehmen, die Wert auf sicheres Arbeiten mit PDF-Dokumenten und -Formularen legen.

Mehr über Foxit PDF Editor erfahren Sie unter https://www.foxit.com/de/pdf-editor/.

Über Foxit

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.

Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.

