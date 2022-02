Foxit Europe GmbH

G2 Best Software Awards: Foxit PDF Editor als Top Office Product ausgezeichnet

Weltweit größte Bewertungsplattform für Unternehmenssoftware prämiert Foxit außerdem als Top Global Seller

Foxit, ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, gab bekannt, dass Foxit PDF Editor bei den G2 2022 Best Software Awards auf Platz 4 der Top Office Products und auch auf der Liste der Top Global Sellers steht. Foxit PDF Editor wurde ausgewählt, weil der Fokus der PDF-Lösung auf Innovation, Erschwinglichkeit und Sicherheit liegt. G2 betreibt eine Bewertungsplattform, die von 60 Millionen Softwarekäufern genutzt wird, und ist die Online-Destination für Unternehmen, die ihr Potenzial durch den Einsatz von Softwaretechnologie voll ausschöpfen wollen.

"Wir fühlen uns geehrt, von G2 in den Kategorien Office Products und Top Global Seller ausgezeichnet zu werden", so Frank Kettenstock, Chief Marketing Officer bei Foxit. "Diese Auszeichnung ist eine weitere Bestätigung und ein Beweis dafür, dass Foxit PDF Editor unübertroffene Flexibilität, nahtlose Integration und niedrigere Kosten bietet, um aktuellen und zukünftigen Kunden dabei zu helfen, ihre Dokumentenprozesse in die eigene Hand zu nehmen."

Glaubwürdige und objektive Bewertung

"Einfach ausgedrückt: G2 ist die Anlaufstelle für Software", sagt Godard Abel, Mitbegründer und CEO von G2. "Unsere jährlich erscheinende Best Software List zielt darauf ab, Käufer bei ihren Kaufentscheidungen zu unterstützen, da sie auf die Glaubwürdigkeit und Objektivität unserer Bewertungsalgorithmen vertrauen können. Wir gratulieren den Unternehmen, die in unserer Liste für 2022 aufgeführt sind, denn sie haben sich die Zufriedenheit ihrer Kunden und eine beeindruckende Marktpräsenz verdient."

Die Top 100 Softwareanbieter werden auf Grundlage einer Kombination aus Zufriedenheits- und Marktpräsenzbewertungen für jeden Verkäufer und die Top 100 Produkte auf Grundlage von Bewertungen der betreffenden Produktkategorien bestimmt. Um in eine der "Best-of"-Listen für Softwareanbieter oder Softwareprodukte von G2 aufgenommen zu werden, muss ein Softwareanbieter oder -produkt im Kalenderjahr 2021 mindestens 50 genehmigte und veröffentlichte Bewertungen erhalten haben. Die Punktzahlen spiegeln nur Daten aus Bewertungen wider, die während dieses Bewertungszeitraums eingereicht wurden.

Desktop, mobil oder Cloud: leistungsstark und einfach

Foxit PDF Editor ermöglicht Anwendern, beeindruckende PDFs mit leistungsstarken und dennoch einfachen Workflows auf dem Desktop, mobil und in der Cloud zu erstellen - egal ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Foxit PDF Editor ist eine kostengünstige Lösung für Geschäftsleute, die sicher mit PDF-Dokumenten und Formularen arbeiten möchten. Er bietet eine voll funktionsfähige Plattform zum Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten, Zusammenarbeiten, Freigeben, Schützen, Organisieren, Exportieren, OCR und Signieren von PDF-Dokumenten. Die Integration mit Foxit eSign macht die elektronische Unterzeichnung von Dokumenten noch einfacher.

Foxit PDF Editor bietet den Anwendern unübertroffene Vorteile und Funktionen, wie unter anderem:

Schnelles und einfaches Aktualisieren von PDF-Dokumenten

Integration mit Foxit eSign zum:

Erstellen, bearbeiten und unterschreiben rechtsverbindlicher Dokumente, ohne den PDF-Editor zu verlassen

Einfachen Sammeln von Unterschriften mehrerer Kontakte und Verwalten eines eSignatur-Workflows

Export von PDF in gängige Dateiformate

Bearbeiten von PDF-Dateien und -Seiten

PDF-Dateien mit Anmerkungen versehen, gemeinsam nutzen und zusammenarbeiten

Erstellen von PDF-Dokumenten, Formularen und Portfolios

Schutz von Informationen in vertraulichen Dokumenten

Barrierefreiheit in Dokumenten durch assistive Technologie

Mehr über Foxit PDF Editor erfahren Sie hier.

Über G2

G2 ist die weltweit größte und meist vertraute Bewertungsplattform für Software, die jedes Jahr mehr als 60 Millionen Menschen dabei hilft, intelligentere Software-Entscheidungen zu treffen, die auf authentischen Peer-Reviews basieren. Tausende von Unternehmen arbeiten mit G2 zusammen, um ihren Ruf zu stärken, ihre Softwareausgaben zu verwalten und ihr Geschäft auszubauen - darunter Salesforce, Hubspot, Zoom, Adobe und viele mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.g2.com oder folgen G2 auf Twitter und LinkedIn.

Über Foxit

Foxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer-Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop- Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.

Foxit hat über 650 Millionen Anwender und über 425.000 Kunden in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Für weiterführende Informationen besuchen Sie bitte www.foxit.com/de

