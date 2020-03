EY-Parthenon GmbH

RTL-Stratege wechselt zu EY-Parthenon

Strategieberatung EY-Parthenon baut TMT-Beratungsteam weiter aus

Dr. Marcus Dimpfel wechselt zum 1. April 2020 zur Strategieberatung EY-Parthenon. Der promovierte Betriebswirt, der zuletzt zehn Jahre die Strategieentwicklung und -umsetzung der Mediengruppe RTL inkl. deren interner Beratung geleitet hat, wird das Telekommunikations-, Medien- und Technologie-Beratungsteam in Düsseldorf verstärken.

"EY-Parthenon ist die präferierte Strategieberatung globaler und nationaler Unternehmen zur Unterstützung von Wachstumsstrategien und zur digitalen Transformation", erläuterte Dr. Andreas Enders, Partner von EY-Parthenon in Düsseldorf. "Die 20-jährige Erfahrung von Marcus Dimpfel passt hervorragend in unser Angebot, das sowohl Lösungen für Medienhäuser und Telekommunikationsanbieter als auch für digitale Pure Plays entwickelt."

Auch die umfassenden M&A-Support-Leistungen von EY-Parthenon, vom Target- / Opportunity-Scan über die Due Diligence bis zu Ergebnissteigerung, Internationalisierung und Reorganisation, werden durch Dimpfel weiter ergänzt: Als M&A-Verantwortlicher hat er das externe Wachstum und den Kompetenzaufbau der Mediengruppe RTL durch diverse Transaktionen erfolgreich gesteigert.

"EY-Parthenon steht nicht nur für strategische Beratung auf höchstem Niveau, sondern auch für eine hohe Umsetzungsqualität und -geschwindigkeit. Ich freue mich sehr, meine Expertise dabei einbringen zu dürfen", sagte Dimpfel, der als Associate Partner zu EY-Parthenon stößt. "Gerade in der aktuellen Krisensituation gilt es, kurzfristige Optimierungsmaßnahmen sinnvoll mit den langfristigen strategischen Stoßrichtungen zu verzahnen."

EYParthenon ist eine globale Top-Strategieberatung. Seit über 30 Jahren entwickeln die erfahrenen Beraterinnen und Berater gemeinsam mit den Unternehmen Strategien, die das Potenzial jedes Unternehmens in den Mittelpunkt stellen. Der Multi-Sektor-Spezialist verfügt über Expertinnen und Experten mit umfassenden Erfahrungen in den Kern-Branchen Consumer Products & Retail, Telecommunication & Media & Technology, Industrial Products, Real Estate & Hospitality & Construction, Life Sciences, Financial Services und Private Equity. Zudem bietet EY-Parthenon besondere Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und Analytics. Weitere Informationen über EY-Parthenon finden Sie unter www.ey-parthenon.de.

