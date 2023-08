truu mit Siegel "Top Service" ausgezeichnet

truu gmbh

Das Pforzheimer Unternehmen truu ist mit dem Siegel "Top Service" ausgezeichnet worden. Das Siegel wurde im Rahmen einer Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin a.D. Brigitte Zypries verliehen. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) hat das Siegel "Top Service" entwickelt und zeichnet nach einem aufwendigen Analyse-Prozess Unternehmen aus, die mit Kundenorientierung, Kompetenz und innovativem, effizientem Service überzeugen.

Im Jahr 2022 verzeichnete truu insgesamt mit Service, Terminvereinbarungen, Umzugskoordination und Fragen per Mail, Ticket und Telefon über 100.000 Kunden- Interaktionen. Bei der Google-Bewertung, die sich vielfach auf die Qualität des Service bezieht, liegt das Unternehmen aktuell bei 4,9 von 5,0. Das Vertrauen in truu spiegelt sich auch in den stetig steigenden Kundenzahlen wider, die jüngst die Marke von 25.000 überschritten haben.

"Die Servicequalität ist für uns als Unternehmen ein Schlüsselfaktor, um stabile und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen", betont truu CEO Timo Krause. "Servicequalität ist gelebte Kundenorientierung, damit ein sehr wichtiges Qualitäts- und Differenzierungsmerkmal und ein zentraler Erfolgsfaktor", so Krause weiter.

Seinen Kunden bietet das Unternehmen neben Serviceterminen vor Ort zu Beginn gegen Gebühr auch einen Installationsservice an. Falls der Wohnort gewechselt wird, hilft ein Techniker für einen fachgerechten Anschluss der truu Produkte im neuen Zuhause. In den ersten sechs Monaten ist dieser Service sogar kostenlos. Zudem bietet truu auf alle truu original water Produkte eine außergewöhnlich lange Herstellergarantie von 30 Jahren sowie einen jährlichen Filtertausch mit gleichzeitiger Prüfung des gesamten Gerätes. truu sorgt darüber hinaus dafür, dass seine Produkte immer dem aktuellen Stand der Technik entsprechen: Neue Komponenten, die Verbesserungen darstellen, können gegen Aufpreis zum aktuell gültigen Listenpreis in vorhandene Anlagen integriert werden.

"Mit dem Siegel schaffen wir Transparenz und Orientierung", so Krause, "dass der Service bei truu großgeschrieben wird."

Zu truu:

Mit über 25.000 Kunden gehört truu zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filteranlagen und Luftreinigungstechnologien. Mit den Wasserveredlungssystemen truu home, truu mobile und truu fountain sowie den innovativen Beschichtungen der truu original air Serie bietet das Unternehmen Produkte, die für reines, schadstofffreies Wasser sowie hygienisch saubere Raumluft und Kontaktflächen sorgen. Das Unternehmen aus Pforzheim blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition als Familienunternehmen zurück. 2009 startete die Produktion von hochwertigen Wasserfilteranlagen aus eigener Entwicklung, die erstmals alle am Markt bekannten System in einem Gerät vereinen. Seit Anfang 2019 werden die Produkte unter dem Namen truu weltweit vermarktet. Die antimikrobiellen Beschichtungen truu interior und truu crystal, die Luft und Kontaktflächen dauerhaft desinfizieren, ergänzen seit 2020 das Portfolio.

