Männlich, jung, bequem: Mobile Payment vor allem bei unter 40-Jährigen beliebt

"Ich trage kaum noch Bargeld bei mir" oder "Ich zahle eigentlich nur noch mit der Karte" sind Aussagen, die man heutzutage sehr oft hört. Die Corona-Pandemie hat auch in der Bezahlbranche Veränderungen vorangetrieben. Selbst das mobile Bezahlen per App oder Smartwatch nimmt immer mehr Fahrt auf. Wohin geht der Trend, warum und von wem werden Bezahl-Apps genutzt? Diese und viele weitere Fragen wurden in einer Studie, des Payment Dienstleisters Bezahlexperten und der Hochschule Fresenius, Personen im Alter von 18 - 74 Jahren gestellt. Ergebnisse im Überblick - Bekanntheit nimmt zu: 46% aller Befragten haben sich schon mit dem Bezahlen per App beschäftigt - Bezahl-Apps werden vielfach genutzt: knapp 25% der Befragten gaben an, ein- oder mehrmals pro Woche per App zu bezahlen - Typische Nutzer von Bezahl-Apps sind überwiegend männlich (59%), zwischen 18 und 39 Jahren (63%) mit höherem Gehalt (58%) und höherem Bildungsstand (55%) - Gründe, warum Bezahl-Apps genutzt werden: 1. Um kein Portemonnaie mehr mitnehmen zu müssen (68%) 2. Interesse an technischen Neuerungen (58%) 3. Bezahlvorgang wird als hygienischer empfunden wird (50%) - Gründe, warum Bezahl-Apps nicht genutzt werden: 1. Angst um die Datensicherheit (66%) 2. Es sind zu viele Parteien in den Bezahlvorgang involviert (39%) 3. Die Umfrageteilnehmenden sehen bisher kein Nutzen im Bezahlen per Smartphone (33%) - Bargeld adé: 42% ziehen eine Zahlung per Karte oder Smartphone dem Bargeld vor - 31% der Befragungsteilnehmenden, die noch keine Bezahl-App nutzen, würden sich sehr wahrscheinlich eine herunterladen, wenn ein App-Anbieter morgen auf sie zukommen würde Alle Ergebnisse im Detail zum Download: www.bezahlexperten.de/pressemitteilung-bezahl-apps/ Oder auf der Seite der Bezahlexperten: www.bezahlexperten.de/kurz-notiert/studie-bezahlapps/ Infografik zum Download: www.bezahlexperten.de/bezahlexperten_infografik_bezahl-apps/ (freie Verfügung, Quellenangabe Bezahlexperten)

