Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter danken Ehrenamtlichen

Tag des Ehrenamts am 5. Dezember: Vorstand der Hilfsorganisation betont die unverzichtbare Rolle des Ehrenamts in Deutschland

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Rund 1,7 Millionen Menschen leisten wertvolle ehrenamtliche Arbeit und tragen so täglich dazu bei, das gemeinschaftliche Zusammenleben in Deutschland zu erhalten. Auch der Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland wird von Ehrenamtlichen getragen und ist eine unschätzbare Hilfe in kleinen und großen Katastrophenlagen.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist seit über 70 Jahren in den verschiedensten sozialen und karitativen Bereichen tätig. Im Mittelpunkt steht dabei die Hilfe von Mensch zu Mensch. Allein in der Johanniter-Unfall-Hilfe sind ca. 46.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktiv. Sie engagieren sich zum Beispiel im Bevölkerungsschutz, im Rettungs- und Sanitätsdienst, im Hospizdienst, in der Kältehilfe, in der Flüchtlingshilfe und in der Erste-Hilfe-Ausbildung.

"Was im Alltag allzu schnell vergessen wird: Das große Engagement so vieler Menschen in unserer Organisation, die ihre Zeit und Kraft für andere einsetzen, die Hilfe benötigen. Dies ist nicht selbstverständlich - und gerade in diesen unruhigen Zeiten unverzichtbar. Deshalb möchten wir den Tag des Ehrenamtes nutzen, um unsere Wertschätzung und Anerkennung zum Ausdruck zu bringen. Wir danken von ganzem Herzen allen ehrenamtlich helfenden Johanniterinnen und Johannitern für ihren beständigen und gesellschaftlich wertvollen Einsatz", so Thomas Mähnert, Mitglied im Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Vielfalt des Ehrenamts sichtbar machen

In den vergangenen zwölf Monaten unterstützen Ehrenamtliche der Johanniter unter anderem bei dem Weihnachtshochwasser in Niedersachsen, im Laufe des Jahres dann bei den Hochwassern im Saarland, Bayern und Baden-Württemberg und zuletzt in Österreich sowie den Grenzgebieten zu Polen. Während der Fußball-Europameisterschaft sicherten zudem fast 2.500 Helfende Spielstätten und Public Viewings ab, weitere 1.100 befanden sich in Bereitschaft.

Um das Engagement im Bevölkerungsschutz sichtbar zu machen, haben sich die Johanniter an der Kampagne "Mit dir für uns alle" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) beteiligt. Ziel der Kampagne ist es, die Vielfalt des Ehrenamtes aufzuzeigen, mehr Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern und zu verdeutlichen, dass sich jede und jeder auf ganz individuelle Weise engagieren kann. Erstmals zeigt eine interaktive Karte auf einen Blick, welche Möglichkeiten es am jeweiligen Wohnort gibt. 10.000 Adressen wurden bereits auf der BBK | Mit dir für uns alle veröffentlicht, darunter auch zahlreiche Standorte der Johanniter.

Ehrenamt bei den Johannitern

Die Johanniter freuen sich über Interesse am Ehrenamt. Die Möglichkeiten, sich bei den Johannitern mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Tätigkeiten zu engagieren, sind groß. Einen kleinen Einblick und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme gibt es hier: https://www.johanniter.de/mitarbeiten-lernen/ehrenamt/

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 31.000 Beschäftigten, ca. 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Weitere Informationen unter Johanniter-Unfall-Hilfe

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell