Johanniter Unfall Hilfe e.V.

"Fit in Erster Hilfe" - Johanniter starten am Internationalen Tag der Ersten Hilfe am 14. September mit neuem Kurskonzept

Ein Dokument

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Nur jeder Fünfte würde hierzulande laut einer aktuellen Umfrage in einem Notfall beherzt eingreifen und Erste Hilfe leisten. Die einen können kein Blut sehen, anderen fehlen die Grundkenntnisse und viele haben schlicht und einfach auch nur Angst, etwas falsch zu machen. Damit sich in Zukunft wieder mehr trauen zu helfen, starten die Johanniter ab dem "Internationalen Tag der Ersten Hilfe" am 14. September / ab sofort mit sehr viel realitätsnäheren Erste-Hilfe-Kursen. Jessica Martin berichtet.

Sprecherin: 79 Prozent der Menschen haben hierzulande laut einer Umfrage Angst, bei der Ersten Hilfe etwas falsch zu machen. Genau diese Angst soll ihnen nun mit den neuen "Fit in Erste Hilfe"-Kursen genommen werden.

O-Ton 1 (Ralf Sick, 37 Sek.): "Die Inhalte sind natürlich gleich, wir haben nicht die Erste Hilfe neu erfunden. Aber wir brauchen Erfolgserlebnisse für alle unsere Teilnehmer schon im Kurs. Das kommt nicht vom Zuhören oder Zusehen, sondern vom Selbermachen und Anpacken. Deshalb gestalten wir unsere Kurse wie in einem Fitnessstudio, in dem Menschen für die Erste Hilfe fit gemacht werden. Und da sind unsere Ausbilderinnen und Ausbilder wirklich Schlüsselfiguren. Sie sind die Fitnesscoachs, die die Gruppe und auch jeden Einzelnen aktivieren müssen. Und dann ist Theorie ganz kurz und knapp und muss auch nicht immer vom Trainer kommen, sondern die Teilnehmer sollen ganz viel selber im Team aktiv erarbeiten."

Sprecherin: Sagt Ralf Sick von den Johannitern. Tragende Säule ist dabei ein sogenannter digitaler Erste-Hilfe-Baukasten, mit dem die Kurse noch flexibler und anschaulicher gestaltet werden können.

O-Ton 2 (Ralf Sick, 36 Sek.): "Erst einmal haben unsere Trainer ein Tablet, auf dem sie alle Materialien digital haben, auch Erklär-Videos, Musik, die sie bei der gruppendynamischen Herz-Lungen-Wiederbelebung einspielen können. Aber etwas ganz Wichtiges ist tatsächlich, dass sie Situationen nachstellen können im Bild, maßgeschneidert für die Gruppe. Sie klicken quasi auf ihrem Tablet für ein Hintergrundbild und man ist auf einem Radweg, auf dem Grünstreifen, da drauf kommt ein Fahrrad, da drauf kommt eine betroffene Person. Und schon kann man an dieser Situation gemeinsam arbeiten, entweder als Gehirnjogging in der Gruppe - oder man sagt: 'Und das spielen wir jetzt durch'."

Sprecherin: Bei den Teilnehmen diverser Testveranstaltungen kam genau das besonders gut an.

O-Ton 3 (Ralf Sick, 29 Sek.): "Aber auch, dass sie am Ende eines Fallbeispiels Erklär-Videos aktivieren können, um nochmal zu schauen: 'Habe ich eigentlich alles richtig gemacht?' Oder dass sie im Prinzip in unserem Fitnessstudio ganz konzentriert an einem Sixpack der Ersten Hilfe arbeiten. Das sind sechs Leitsymptome und die dazu passenden praktischen Maßnahmenpakete. Und dann im Sinne des Merkspruchs: Sehen, schützen, retten, prüfen, Notruf, helfen: Üben, üben, üben! Und dann wird klar: Erste Hilfe ist wirklich kinderleicht - und das kann auch wirklich jeder."

Abmoderationsvorschlag:

Mehr Infos zu den neuen "Fit in Erste Hilfe"-Kursen der Johanniter gibt´s ab dem "Internationalen Tag der ersten Hilfe" am 14. September / ab sofort im Internet unter wir-muessen-reden.johanniter.de. Dort finden Sie auch Tutorials zu den wichtigsten Erste-Hilfe-Themen - und Sie können sich dort natürlich gleich für so einen Kurs anmelden.

