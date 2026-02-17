Back Market

Back Market erzielt 2025 weltweit einen Bruttowarenumsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar

In Deutschland zeigt der Refurbished-Marktplatz ein Umsatzwachstum von 58 %

Paris, Frankreich (ots)

Back Market hat seine Ergebnisse für 2025 bekannt gegeben und das Jahr mit einem weltweiten Bruttowarenwert von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einem Wachstum von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verzeichnete außerdem den erfolgreichsten Black Friday seiner Geschichte mit einem Wachstum von 41 % gegenüber dem Vorjahr.

"Diese Zahlen sind wichtig, weil sie zeigen, dass refurbished Produkte keine Randerscheinung oder experimentelle Kategorie mehr sind", sagt Thibaud Hug de Larauze, Mitgründer und CEO von Back Market. "Es funktioniert als Geschäftsmodell in großem Maßstab und über verschiedene Märkte hinweg. Das ist es, was das Team von Back Market in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut hat."

Das Wachstum im Jahr 2025 wurde durch mehrmalige Käufe, eine Erweiterung der Produktpalette und ein steigendes Verbrauchervertrauen in generalüberholte Geräte über Smartphones hinaus, darunter Laptops, Tablets, Spielekonsolen und Audioprodukte, angetrieben. In allen Märkten entscheiden sich Verbraucher:innen zunehmend bewusst für bewährte Geräte der letzten Generationen, anstatt auf die neuesten Hardware-Versionen zurückzugreifen.

Europa beweist: Refurbished ist kein Nischenthema mehr

Europa ist die Region, in der Back Market am stärksten etabliert ist, in der generalüberholte Elektronikgeräte für Verbraucher:innen bereits eine normalisierte Wahl darstellen und in der die Wechselzyklen von Geräten standardmäßig länger sind. Das Unternehmen sieht Europa als lebenden Beweis dafür, wie sich die Kategorie entwickelt, wenn Vertrauen, Infrastruktur und Verbrauchererwartungen vollständig etabliert sind.

Besonders deutlich zeigt sich diese Dynamik auch in Deutschland: Hier steigerte Back Market das gehandelte Warenvolumen (GMV) und den Umsatz im Jahresvergleich um 58 %. Seit 2016 haben sich bereits über zwei Millionen Menschen in Deutschland für Refurbished entschieden. In Deutschland verzeichnete Back Market 2025 einen Anstieg der Neukund:innen um 68 % gegenüber 2024. Der Trend ist generationsübergreifend: 28 % der Erstkäufer:innen sind unter 35 Jahre alt, 38 % zwischen 35 und 55 Jahre, 34 % über 55 Jahre. Besonders gefragt waren 2025 Smartphones, Küchengeräte und Unterhaltungselektronik. Zugleich legten Eismaschinen und Videoprojektoren deutlich an Beliebtheit zu.

In Frankreich, dem ersten Markt von Back Market, der vor mehr als einem Jahrzehnt gestartet wurde, erzielte das Unternehmen eine EBITDA-Marge von 35 % und hat inzwischen auch auf globaler Ebene die EBITDA-Gewinnschwelle erreicht.

Nachholbedarf bei Refurbished-Wandel in den USA

Die Vereinigten Staaten hingegen befinden sich noch in einem früheren Stadium, entwickeln sich jedoch gemessen am GMV zu einem der größten Märkte von Back Market. Im Jahr 2025 wuchsen die wichtigsten US-Testmärkte um mehr als 40 Prozentpunkte schneller als der Gesamtdurchschnitt des Unternehmens, was auf eine mögliche Beschleunigungsphase hindeutet.

Back Market sieht einen Teil dieser Veränderung eher als strukturell denn als zyklisch an. Da künstliche Intelligenz und cloudbasierte Systeme in großem Maßstab zum Einsatz kommen, werden Innovationen zunehmend durch Software, Plattformen und Netzwerke statt durch Hardware-Upgrades vorangetrieben. Geräte fungieren zunehmend als dauerhafte Zugangspunkte zu Informationen, die an anderer Stelle im System bereitgestellt werden, wodurch die Notwendigkeit häufiger Ersatzanschaffungen sinkt.

"Es geht nicht darum, dass elektronische Geräte grundsätzlich weniger wichtig werden", sagt Joy Howard, Chief Marketing Officer bei Back Market. "Sie sind auf eine andere Weise relevant. Wenn Intelligenz, Sicherheit und Leistungsfähigkeit aus der Cloud kommen, werden eine längere Nutzungsdauer von Geräten und sinnvollere Upgrade-Zyklen zu einem Merkmal guten Systemdesigns und nicht zu einem Kompromiss."

Dieser Wandel zeigt sich allmählich auch im Verbraucherverhalten in den USA. Back Market berichtet, dass ältere, bewährte Modelle auf dem Marktplatz durchweg besser abschneiden als neuere Modelle, und dass Nicht-Smartphone-Kategorien mittlerweile rund 40 % des Bruttowarenwerts (GMV) in den USA ausmachen. Fast 50 % der Verbraucher:innen der Generation Z geben an, dass ihr nächstes Smartphone ein generalüberholtes Gerät sein wird, was auf eine generationsbedingte Neudefinition von Wert und Leistung hindeutet.

Mit Blick auf das Jahr 2026 plant Back Market, die Zusammenarbeit mit Branchenführern, Partnern und politischen Entscheidungsträgern durch globale und lokale Treffen und Partnerschaften zu vertiefen, darunter Diskussionen auf dem Mobile World Congress, die sich darauf konzentrieren, wie KI, Cloud-Infrastruktur und Langlebigkeit die Geräteökonomie neu gestalten.

"International ist refurbished längst etabliert", so Hug de Larauze. "Entscheidend wird nun sein, wie schnell die USA nachziehen."

