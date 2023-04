IDM Südtirol

Südtirol setzt sich für zukunftsfähigen Tourismus ein: Bettenkontingentierung fördert Qualität und Nachhaltigkeit

Bettenbestand wird geregelt - verantwortungsvolle Tourismusentwicklung

Die Provinz Südtirol hat in ihrem Landestourismusentwicklungskonzept 2030+ Maßnahmen für einen zukunftsorientierten, verantwortungsvollen Tourismus beschlossen. Ziel war es, zu verstehen, wie viel und welchen Tourismus Südtirol haben und wofür die Region stehen will. Eng verbunden mit der Raumordnung des Landes und mit besonderem Augenmerk auf die lokale Bevölkerung, liefert das Konzept erstmals eine standardisierte und datenbasierte Grundlage, um die touristische Entwicklung in Südtirol messen, beobachten und steuern zu können. Dazu zählt die Einführung einer Bettenobergrenze, durch die zu den bestehenden Betten in touristischen Betrieben keine neuen hinzukommen sollen. Falls die Tätigkeit eines Betriebes eingestellt wird, fallen die Betten einem Kontingent zu und können von den Gemeinden nach festgelegten Kriterien neu vergeben werden.

Erwin Hinteregger, Generaldirektor des Südtiroler Wirtschaftsdienstleisters IDM, betont: "Bei der Einhaltung der geplanten Obergrenze geht es darum, unsere Kapazitäten nicht weiter zu erhöhen - und ausdrücklich nicht um einen Abbau bestehender Betten. Auch bereits genehmigte neue Unterkünfte sind nicht betroffen."

Die Maßnahmen dienen dazu, Südtirols einmalige Natur- und Kulturlandschaft auch für künftige Generationen von Einheimischen und Gästen zu erhalten. Gleichzeitig sichern sie die hohe Qualität des touristischen Angebots. "Unsere Gäste sollen auch in Zukunft genau das vorfinden, wofür Südtirol steht: Naturgenuss, Ruhe und Entspannung sowie die Gastfreundschaft, die zahlreiche unserer Besucher seit Jahren immer wieder zu uns kommen lässt," so Hinteregger weiter.

Darüber hinaus schätzen Gäste aus aller Welt Südtirol für seine ganzjährig hohe Urlaubsqualität, die innovative Kultur- und Architekturszene, die Authentizität der Einheimischen sowie die erstklassigen gastronomischen Angebote. Das Landestourismusentwicklungskonzept versteht sich als Leitfaden, um diese und weitere Aspekte in eine nachhaltige, enkeltaugliche Zukunft zu übertragen.

