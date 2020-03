Eule Downhill Cross, Peter Stankovic

Der Eule DC geht in die nächste Runde

Bald ist es wieder soweit!

Das „wilde Rennen“ findet am 14.03.2020 zum bereits 11. Mal im St. Johanner Alpendorf statt. Wieder heißt es beim Eule DC ab 16:30 Uhr Start frei für alle, die sich dem anspruchsvollen Ride abseits der Piste stellen, bei dem vom Gipfel des Gernkogels bis zur Eule-Bar im Alpendorf auf 4 km mehr als 1000 Höhenmeter überwunden werden müssen. Die mit unzähligen Schanzen und Schikanen gestaltete Strecke verläuft überwiegend abseits der Piste und wird durch spektakuläre Sprünge auch für die vielen Zuschauer zum absoluten Highlight. Bis zu sechs Rennläufer starten jeweils in einem Starter-Pack im 2-Minuten-Takt gleichzeitig auf die Strecke. Somit ist Action und Spannung entlang der gesamten Strecke garantiert.

Gestartet wird in den Kategorien Ski, Snowboard, Telemark und Snowbike, wobei auch ein Team im Staffelmodus, bestehend aus 3 Mitgliedern, unabhängig von den Sportgeräten und Geschlecht zusammengestellt werden kann.

Startschuss erfolgt am Samstag, 14.03.2020, um 16:30 Uhr am Gipfel des Gernkogels. Anmeldeschluss und Startnummernausgabe ist am Renntag bis 12:00 Uhr.

Teilnahmeberechtigt ist jeder ab 16 Jahre, 16 bis 18-Jährige benötigen eine Vollmacht der Eltern.

„Durch die Neuerungen des letzten Jahres mit Liveübertragung und einer Videowall im Zielbereich hat das Event auch für die Zuschauer enorm gewonnen“, so der Organisator Erwin Schwarz.

Wer auf der Zuschauertribüne in der Kreistenalm dabei sein möchte, kann in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr mit der 6er-Gernkogelbahn der Alpendorf Bergbahnen/Snow Space Salzburg - gemeinsam mit dem TVB St. Johann Hauptsponsor und Unterstützer des Rennens - gratis zur Kreistenalm hochfahren.

Wie auch in den letzten Jahren sorgt das Red Bull Eventcar mit coolen Sounds für die entsprechende Stimmung während des Rennens und eine Tombola lockt mit attraktiven Preisen. Und da es in diesem Jahr ja etwas zu feiern gibt, startet im Anschluss an die Siegerehrung in der alpin.arena.alpendorf eine Party mit Livemusik und viel Spaß. Beginn: 20:00 Uhr, Eintritt frei.

Alle Informationen und Anmeldung unter www.euledownhillcross.at.

