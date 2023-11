Hyundai Mobis

Hyundai Mobis sichert sich über 940 Mio. USD für sein erstes grünes Darlehen in Übersee für Investitionen in die Elektrifizierung Nordamerikas

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Investitionskapital für ein neues nordamerikanisches Elektrifizierungszentrum durch sieben globale Finanzinstitutionen aufgebracht – markiert den ersten Grünen Kredit in Übersee

Erfolgreiche Beschaffung einer langfristigen Finanzierung (10 Jahre) zu einem günstigen Zinssatz

Die eingeworbenen Mittel werden für den Aufbau neuer Fabriken für BSA- und PE-Systeme eingesetzt

Die Strategie von Hyundai Mobis (KRX: 012330) zur Ausweitung seiner globalen Präsenz im Elektrifizierungsgeschäft schreitet reibungslos voran. Nach der erfolgreichen Finanzierung einer Batteriezellen-Joint-Venture-Fabrik in Indonesien im vergangenen Jahr hat das Unternehmen nun effizient Mittel für Elektrifizierungsinvestitionen in Nordamerika gesichert und damit die Dynamik seines Kerngeschäfts in der zukünftigen Mobilität gestärkt.

Hyundai Mobis hat kürzlich am 8. Dezember bekannt gegeben, dass es sich eine Investition von 940 Millionen Dollar gesichert hat, um ein neues Elektrifizierungszentrum in Nordamerika zu errichten und mit sieben internationalen Finanzinstituten in Kontakt zu treten. Trotz herausfordernder Bedingungen, wie der Straffung der wichtigsten nationalen Währungen und steigender Marktzinsen, erreichte das Unternehmen erfolgreich eine niedrige Zins, langfristige Finanzierung (mit einer Laufzeit von 10 Jahren), angetrieben durch das vielversprechende Wachstumspotenzial des globalen Elektrifizierungsmarktes. Eine Kreditgarantie der Korea Trade Insurance Corporation, einer Exportkreditagentur, erleichterte dies zusätzlich.

Dieses Finanzierungsvorhaben ist besonders bemerkenswert, da es sich um das erste grüne Darlehen von Hyundai Mobis im Ausland handelt. Während Hyundai Mobis im Jahr 2021 im Inland grüne Anleihen ausgab, um umweltfreundliche Projekte zu fördern, ist dies das erste Mal, dass das Unternehmen die Methode des grünen Darlehens für umweltfreundliche Investitionen im Ausland nutzt. Grüne Darlehen beziehen sich auf Finanzierungsmethoden für umweltfreundliche Unternehmen, wie Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien. In einer Zeit, in der globale Finanzinstitutionen den Schwerpunkt auf ESG legen, kann die Sicherung von Mitteln durch grüne Darlehen günstige Zinskonditionen bieten und das umweltfreundliche Image eines Unternehmens verbessern.

Im Oktober letzten Jahres kündigte Hyundai Mobis seine Pläne an, von diesem Jahr bis 2030 1,3 Milliarden Dollar zu investieren, um neue Produktionsstandorte für die Elektrifizierung in Nordamerika zu errichten. Der Plan umfasst den Bau neuer Batteriesystemmontage- (BSA) und PE-System-Fabriken an vier Standorten, darunter Alabama und Georgia, um proaktiv auf den wachsenden globalen Elektrifizierungsmarkt zu reagieren. Mit dieser Finanzierung wird erwartet, dass die Elektrifizierungsprojekte in Nordamerika wie geplant voranschreiten werden.

Derzeit betreibt Hyundai Mobis weltweit an neun Standorten (sechs im Inland und drei in Übersee) Produktionszentren für die Elektrifizierung und ist dabei, sechs neue Produktionszentren in Südkorea, Nordamerika und Indonesien zu errichten. Hyundai Mobis ist weiterhin bestrebt, seine Wettbewerbsfähigkeit im Elektrifizierungsgeschäft durch eine Strategie der Selektivität und Fokussierung auf dem Weg zu einem Spezialisten für zukünftige Mobilitätstechnologien zu verbessern. Das Unternehmen plant, mittel- bis langfristige Wachstumsmotoren in den relevanten Bereichen kontinuierlich zu sichern. (Ende)

