CGTN: China verspricht, im Zuge der Modernisierung neue Produktivkräfte höchster Qualität zu entwickeln

Peking, 5. März 2024 (ots/PRNewswire)

China verzeichnete im Jahr 2023 einen Zuwachs von 28,6 Prozent bei den abgeschlossenen Technologietransaktionen – eine Leistung, die für die verstärkte Fähigkeit des Landes zur innovationsgetriebenen Entwicklung spricht.

China wird seine führende Rolle im Bereich der Innovation nutzen, die industrielle Innovation durch Fortschritte in Wissenschaft und Technologie vorantreiben und die neue Industrialisierung fördern, heißt es in einem Arbeitsbericht der Regierung, der am Dienstag dem nationalen Parlament zur Beratung vorgelegt wurde.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang gab den Bericht auf der Eröffnungssitzung der zweiten Tagung des 14. Nationalen Volkskongresses in der Großen Halle des Volkes in Peking ab.

In dem Bericht heißt es, dass sich das Land bemühen wird, das industrielle System zu modernisieren und neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte in einem schnelleren Tempo zu entwickeln.

Entwicklung neuer hochwertiger Produktivkräfte

Die neue Qualität der Produktivkräfte, bei der die Innovation im Vordergrund steht, bedeutet, über die traditionellen Modelle des Wirtschaftswachstums hinauszugehen. Dieser Weg zeichnet sich durch Hochtechnologie, hohe Effizienz und hohe Qualität aus und steht im Einklang mit Chinas neuer Entwicklungsphilosophie.

Um diese neuen hochwertigen Produktivkräfte zu entwickeln, listet der Arbeitsbericht der Regierung eine Reihe von Maßnahmen auf.

Er fordert eine Verbesserung und Modernisierung der Industrie- und Lieferketten sowie die Förderung aufstrebender und zukunftsorientierter Industrien wie Wasserstoffkraft, neue Werkstoffe, Bioproduktion, kommerzielle Raumfahrt, Quantentechnologie und Biowissenschaften.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass die innovative Entwicklung der digitalen Wirtschaft gefördert, eine Initiative „Künstliche Intelligenz Plus" ins Leben gerufen und die führende Position des Landes in Branchen wie intelligent vernetzten Fahrzeugen mit neuer Energie gefestigt und ausgebaut werden soll.

Darüber hinaus hat sich China für das Jahr 2024 ein Wirtschaftswachstum von rund 5 Prozent zum Ziel gesetzt und eine qualitativ hochwertige Entwicklung versprochen. Dem Bericht zufolge wird die Regierung in den nächsten Jahren jährlich ultralange Spezialanleihen für die Umsetzung wichtiger nationaler Strategien und den Aufbau von Sicherheitskapazitäten in Schlüsselbereichen ausgeben, beginnend mit 1 Billion Yuan in diesem Jahr.

Der Bericht betont auch die Bemühungen, China durch Wissenschaft und Bildung zu stärken und die Grundlagen für eine hochwertige Entwicklung zu festigen.

China wird seine Bemühungen um den Aufbau eines Kontingents von Fachkräften mit strategischer Bedeutung beschleunigen und mehr erstklassige Wissenschaftler und Innovationsteams heranziehen.

Dem Bericht entsprechend wird das Land Plattformen zur Identifizierung von Talenten in der Grundlagenforschung entwickeln, leistungsstarke Ingenieure und hochqualifizierte Arbeitskräfte ausbilden und die Unterstützung für junge Wissenschaftler und Ingenieure verbessern.

Handeln nach der auf den Menschen ausgerichteten Entwicklungsphilosophie

China wird sich bemühen, das Wohlergehen der Bevölkerung zu sichern und zu verbessern und bessere und neue Wege der sozialen Governance zu fördern, heißt es in dem Bericht.

Er unterstreicht, dass China durch die Umsetzung der auf den Menschen ausgerichteten Entwicklungsphilosophie den Menschen einen echten Nutzen bringen wird, der sie zufrieden stellt.

Im Jahr 2023 stieg das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Einwohner Chinas um 6,1 Prozent, und mehr als 66 Millionen Steuerzahler profitierten von einer Erhöhung der zusätzlichen Sonderabzüge für die individuelle Einkommenssteuer, die Ausgaben für die Kinderbetreuung, die Ausbildung der Kinder und die Altenpflege abdecken, so der Bericht.

Im Jahr 2024 will das Land mehr als 12 Millionen Arbeitsplätze in städtischen Gebieten schaffen und die Arbeitslosenquote in den Städten bei etwa 5,5 Prozent halten.

China wird auch den Umweltschutz verbessern und eine grüne und kohlenstoffarme Entwicklung fördern, einschließlich umfassender Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt und zur Förderung einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft, so der Bericht.

Im Jahr 2023 überstieg die in China installierte Kapazität an erneuerbaren Energien zum ersten Mal in der Geschichte die Kapazität an Wärmekraftwerken und machte mehr als die Hälfte der weltweit neu installierten Kapazität an erneuerbaren Energien aus, so die Daten der nationalen Energiebehörde.

Das Land wird die Energiewende vorantreiben und aktiv und umsichtig darauf hinarbeiten, dass die Kohlendioxidemissionen den Höchststand erreichen und das Land kohlenstoffneutral wird, heißt es in dem Bericht.

