Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG

Toll Betreuung und Pflege sichert individuelle und bedürfnisgerechte Betreuung für Patienten

Filderstadt-Bernhausen (ots)

Nach einem Unfall oder einer Krankheit gilt es, auch im häuslichen Umfeld für eine gute Pflege und Betreuung des Patienten zu sorgen. Angehörige von Pflegebedürftigen stoßen da sowohl körperlich als auch mental häufig an ihre Grenzen. Die Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG unterstützt als professioneller HomeCare-Dienstleister Patienten und ihre Angehörigen bei einer zuverlässigen und bedarfsgerechten Versorgung zu Hause - und stellt damit eine Alternative zum Pflegeheim dar, mit dem sich viele Pflegebedürftige schwer tun.

Die Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG gilt mit über 34 Jahren Erfahrung als Pionier in der ganzheitlichen Pflege für ältere und kranke Menschen. "Uns ist besonders wichtig, die Patienten in ihrem häuslichen Umfeld fürsorglich zu betreuen, denn hier fühlen sie sich sicher und beschützt - was einen entscheidenden Einfluss auf den Gemütszustand und damit auch auf die Genesung hat", erläutert Markus Lepack, Geschäftsführer der Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG.

Die richtige Pflege für jeden Patienten

Die Pflegekräfte von Toll Betreuung und Pflege sind für alle Bedürfnisse des Patienten die richtigen Ansprechpartner. Sie sind fest im Unternehmen angestellt, kommen ausnahmslos aus Deutschland und besitzen einen pflegerischen Hintergrund. In der Kurzzeitpflege kümmern sie sich beispielsweise um die Urlaubsbegleitung oder die Krankenhausnachsorge. In vielen Fällen ist auch eine Rundum-Versorgung in der Dauerpflege der Patienten notwendig, sei es bei der häuslichen Betreuung, der Seniorenbetreuung, der Intensivpflege oder bei schwerwiegenden Krankheiten wie Demenz, Krebs oder Multipler Sklerose. Die Pflegekräfte von Toll Betreuung und Pflege unterstützen die Patienten im Haushalt, begleiten sie zu Arztterminen und übernehmen aktivierend oder gänzlich die Ausführung der Körperhygiene. "Damit sich ein herzliches und vertrautes Miteinander entwickeln kann, kümmern sich feste Pflegeteams um jeden Patienten - individuell und in enger Absprache mit den Angehörigen", erklärt Markus Lepack weiter. Um für eine maximale Lebensqualität zu sorgen, richten sich die Pflegekräfte ganz nach den Tagesabläufen und den persönlichen Vorlieben der Patienten. Das ermögliche trotz intensiver Betreuung weiterhin ein Leben in Würde und Selbstbestimmung.

24-Stunden-Pflege für intensive Betreuung

Ist eine Betreuung rund um die Uhr notwendig, sind die Patienten bei Toll Betreuung und Pflege in den richtigen Händen. "Bei dieser Form der 24-Stunden-Pflege wohnt die Pflegekraft direkt im Haus der zu betreuenden Person. Dadurch ist sie bei Bedarf auch nachts erreichbar - eine echte Entlastung für die Familie und andere Angehörige. Die vollumfängliche Pflege im eigenen Zuhause beinhaltet neben der Betreuung der sozialen Aktivitäten auch die Haushaltsführung und die Grundpflege", schildert Markus Lepack den Ablauf. Die Pflegekräfte stehen Ihren Patienten im gesamten Bundesgebiet mit viel Empathie und Verständnis zur Seite. Sie können auch unabhängig von einem Pflegegrad beantragt werden. Die Mitarbeiter von Toll Betreuung und Pflege verstehen sich nicht nur als reine Pflegekräfte, sondern als zuverlässige Partner an der Seite ihrer Patienten. "Das unterscheidet unsere Mitarbeiter von denen vieler anderer Pflegedienste - denn wir bieten ein Pflegekonzept, das auf Qualität, Sicherheit und menschlicher Zuwendung beruht", bekräftigt Markus Lepack abschließend.

Über die Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG

Als Pionier der ganzheitlichen Betreuung für ältere und kranke Menschen legte Dietmar Toll den Grundstein für die Toll Unternehmensgruppe. Und damit für die Pflegemarke "Toll Betreuung - Beste Pflege zu jeder Zeit in Ihrem Zuhause" - die für erstklassige Leistungen durch geschulte deutsche Pflegekräfte steht. Durch den Einsatz kleiner Teams wird der Aufbau persönlicher Beziehungen gefördert und das Vertrauen zwischen den Pflegekräften und den Betreuten gestärkt.

Original-Content von: Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell